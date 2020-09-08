ТрВ № 18 (312) за 2020 г.: Так кого же возлюбил Творец?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 312 от 8 сентября 2020 года в PDF (прямая ссылка на файл)

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Миллион и один день каникул

Эссе Максима Борисова о философии детства у писателей-фантастов — стр. 2

Академический «Убер»

Интервью с инициаторами и участниками проекта «Свободный университет» — стр. 3

Граждане Солнечной системы

Политзаключенные Константин Котов и Пётр Карамзин размышляют о покорении и независимости Марса — стр. 4

Уникальный мир малоизученных насекомых

Открытия и приключения энтомолога Романа Яковлева et al. на Черном континенте — стр. 8–9

Повесть льда о древнем климате

Гляциолог Алексей Екайкин — о научном походе на Ледораздел Б в Антарктиде — стр. 10

Прикоснуться к исходному коду Вселенной

Ян Махонин побеседовал с физиком-теоретиком и популяризатором науки Игорем Ивановым о его мировоззрении и о летних школах на Байкале и Камчатке — стр. 12–13

Так кто же все-таки хотел рвануть Царь-бомбу?

Историк науки Геннадий Горелик сопоставляет версии мемуаров Никиты Хрущёва и воспоминания Андрея Сахарова — стр. 13–14

Сотня спартанцев

Наш колумнист Иван Экономов делится соображениями о заседании Президиума РАН и урезании полномочий Академии — стр. 15

Памяти Командора

Подборка откликов на смерть Владислава Крапивина — стр. 16