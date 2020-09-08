Граждане Солнечной системы

Когда-то в юности мое поколение читало повести и рассказы о народовольцах, об их заточении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, о том, как Николай Кибальчич перед казнью думал о создании ракетного самолета и полетах в космос, как заключенные изучали иностранные языки и естественные науки, в том числе и астрономию, а после освобождения порой становились действительными членами российских научных обществ. Например, Николай Морозов был избран в Русское физико-химическое общество и Русское астрономическое общество и стал почетным членом Московского общества любителей естествознания.

К сожалению, в наши дни в Россию вернулось понятие «политические узники». Молодые люди в тюрьмах продолжают думать о будущем, читать книги, повышать свое образование, в том числе и зубрить иностранные языки. Мы уже знакомили наших читателей с увлечением космонавтикой юриста Петра ­Карамзина, фигуранта дела «Нового величия» (по мнению независимых экспертов, вся фактура дела была придумана провокатором, агентом силовых структур). Пётр был в августе приговорен к 6,5 годам лишения свободы (апелляция по этому делу еще впереди), но не падает духом и из СИЗО-3 «Пресня» прислал отклик на книгу нашего главреда Бориса Штерна «Ковчег 47 Либ­ра» [1].

«Текст содержит умеренное количество незнакомых простому обывателю терминов и читается очень легко. Лично мне было тяжело от книги оторваться», — делится впечатлениями Пётр. Он отмечает, что автор «призывает читателей никогда не останавливаться и не опускать руки, даже если та или иная задача кажется невыполнимой», и обращает внимание на интригующую недоговоренность: «Остается открытой тема колонии Марса, фактически ставшей независимой. На мой взгляд, если бы автор посвятил этой загадке несколько страниц, то книга получилась бы логично законченной и еще более захватывающей. Может, Борис Штерн расскажет об этом в своей новой фантастической повести?»

В свою очередь, программист Константин Котов, осужденный по статье 212.1 за мирные акции в защиту политзаключенных, прочитав ответы популяризатора космонавтики Виталия Егорова на вопросы того же Петра Карамзина «Как из Марса сделать Землю» [2], написал нам следующее:

«Это любопытно. Кажется, момент, когда нога человека ступит на поверхность Красной планеты, не за горами. После завершения программы „Аполлон“ данное направление космонавтики затормозилось. Посчитали, что слишком сложно и дорого отправлять экипаж к дальним мирам. Проще работать с бездушными автоматами: автоматическими станциями, зондами и роботами. Теперь же развитие технологий и частная инициатива привели человечество к решению этих проблем. Уверен: полет человека на Марс — вопрос ближайших десятилетий. И это будет не просто очередной научный успех, а следующий этап в развитии человеческой цивилизации. К исконному наименованию „земляне“ добавится скоро „марсиане“, а потом и „граждане Солнечной системы“! Дух от такой перспективы захватывает».

Константин отмечает, что отношение к Илону Маску у него неоднозначное, так как проект «Тесла» пока не так успешен, как ожидалось, но «в любом случае он человек смелый, ему удалось с нуля выйти в совершенно новую для себя отрасль, будь то автомобилестроение или космос, и создать продукт, который как минимум на слуху у всех».

«Разница между свободной частной инициативой и государственной монополией видна невооруженным глазом. Давно понятно, что чрезмерно раздутый государственный аппарат, пытающийся регулировать все сферы жизни общества и экономики, устарел до чрезвычайности», — заключает Константин Котов.

24 сентября 2020 года состоится кассация по его делу во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Наталия Демина