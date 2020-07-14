Поздравляем математика Сергея Ландо с 65-летием!

Виктор Васильев, президент Московского математического общества:

Серёжа Ландо в первую очередь воспринимается как создатель факультета математики Высшей школы экономики, за семь лет своего деканства выведший этот новорожденный факультет на уровень мирового признания. Это даже немного жалко, что сложился именно такой образ, потому что он сам очень хороший математик, много понимающий в удивительно разнообразных областях и умеющий предлагать неожиданные направления исследований. Несколько его результатов входят в стандартный инструментарий теории модулей голоморфных кривых и отображений, а книга (написанная в соавторстве с Александром Звонкиным) по графам на поверхностях — самый полезный источник сведений и понимания в этой чрезвычайно востребованной технике. По этим работам он выступил с приглашенным докладом (invited report) на Всемирном математическом конгрессе 2010 года, что в математическом мире очень почетно. Для маломерных топологов он тоже свой человек и (со)автор работ, не теряющих актуальности уже несколько десятков лет.

Не помню, какой умный человек сказал, что любой успешный проект — это всегда заслуга одного человека. В случае с факультетом математики мы даже знаем имя этого человека. Конечно, тут была важна и добрая инициатива руководства НИУ ВШЭ, и энтузиазм других участников этого предприятия, казавшегося поначалу рискованной авантюрой, но никто другой не мог пробурить все препятствия и решить эту оптимизационную проблему со слишком большим количеством граничных условий: и убедить сомневающихся принять в ней участие, и разумно представлять факультет на уровне начальства, и пройти по гребню возможного, избежав скатывания как в непосильные задачи, так и в недоработку и снижение требовательности.

Сережа Ландо, с одной стороны, человек универсально и гармонично очень разумный (что, вообще говоря, вовсе не следует автоматически из научной успешности), умеющий находить неочевидные возможности и инициативы, а с другой — очень неленивый, готовый брать на себя ответственность и решать необходимые вопросы, в том числе и совсем неинтересные и неблагодарные, если больше этого делать никому не хочется. Это делает его одним из самых полезных людей, позволяющих нашему сообществу оставаться на плаву в эти интересные времена.

Михаил Цфасман, проректор по научной работе Независимого московского университета:

Сердечно поздравляю Сергея Константиновича Ландо — друга и соратника — с 65-летием.

Серёжа представляет собой редкое сочетание прекрасного математика и человека, способного к систематическому отстаиванию интересов науки.

Меня всегда восхищала глубина, обдуманность и взвешенность его суждений, спокойная доброжелательность и умение слышать собеседника, последовательность в достижении целей, необходимость которых все понимают, но никто не готов за них взяться.

В Независимый московский университет я попал благодаря ему. Много лет назад, будучи проректором совсем молодого тогда НМУ, он предложил мне прочесть там спецкурс. Я сослался на нелюбовь выходить из дому, на что получил ответ: «Читай дома», что и было осуществлено. Годом позже я уже не поленился ездить в Независимый, и моя судьба оказалась связана с этим замечательным университетом.

Когда возник замысел создать в Вышке математический факультет, Сергей, под немалым нашим нажимом, согласился его возглавить. Его усилиями мы получили в Москве один из лучших математических факультетов мира. Он был деканом восемь лет и, как только почувствовал, что факультет прочно стоит на ногах, с большим удовольствием вернулся в науку.

Many happy returns!

От редакции: Мы присоединяемся к поздравлениям! Напоминаем об интервью Сергея Константиновича в ТрВ-Наука:

Как обрести гармонию роста

Сергей Ландо: «Прорывы в математике плохо предсказуемы»

«Перед факультетом стоят новые задачи»

«Без прорыва мы обречены на дальнейшее отставание»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи