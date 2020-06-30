ТрВ № 13 (307) за 2020 г.: «Троицкое чудо» и переселение народов Москвы

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 307 от 16 июня 2020 года в PDF

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Анонс номера

Электоральная статистика

Сергей Шпилькин о чудесах общенародного голосования — cтр. 1–2

Как из Марса сделать Землю

Виталий Егоров отвечает на вопросы Петра Карамзина — cтр. 4–5

Искусство умолчать о главном

Анна Абалкина об ответе Минобрнауки на статью о диссертации замминистра — cтр. 5

Память о пандемиях

Виктория Доронина о сходстве и различиях «испанки» и COVID-19 — cтр. 6

На переднем крае

Наталия Кубасова и Андрей Цатурян раскрывают сердечные тайны тарантула вместе с Раулем Падроном — cтр. 7

Жонглеры фотонами

Интервью Алексея Огнёва с Олегом Астафьевым о сверхпроводниковых кубитах — стр. 8–9

Так на минуточку если что

Ирина Левонтина о новой моде в русском языке — стр. 10

«Ученые становятся легкой добычей»

Адвокат Иван Павлов о делах Кудрявцева и Митько и проблемах адвокатуры — стр. 13

Условно выдохнули

Ольга Варшавер о промежуточных итогах «театрального дела» — стр. 14–15

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