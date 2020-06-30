ТрВ № 13 (307) за 2020 г.: «Троицкое чудо» и переселение народов Москвы

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 307 от 16 июня 2020 года в PDF
Анонс номера
Электоральная статистика
Сергей Шпилькин о чудесах общенародного голосования — cтр. 1–2
Как из Марса сделать Землю
Виталий Егоров отвечает на вопросы Петра Карамзина — cтр. 4–5
Искусство умолчать о главном
Анна Абалкина об ответе Минобрнауки на статью о диссертации замминистра — cтр. 5
Память о пандемиях
Виктория Доронина о сходстве и различиях «испанки» и COVID-19 — cтр. 6
На переднем крае
Наталия Кубасова и Андрей Цатурян раскрывают сердечные тайны тарантула вместе с Раулем Падроном — cтр. 7
Жонглеры фотонами
Интервью Алексея Огнёва с Олегом Астафьевым о сверхпроводниковых кубитах — стр. 8–9
Так на минуточку если что
Ирина Левонтина о новой моде в русском языке — стр. 10
«Ученые становятся легкой добычей»
Адвокат Иван Павлов о делах Кудрявцева и Митько и проблемах адвокатуры — стр. 13
Условно выдохнули
Ольга Варшавер о промежуточных итогах «театрального дела» — стр. 14–15