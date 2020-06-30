Так на минуточку если что

С 17 по 20 июня 2020 года в онлайн-формате проходила 26-я Международная конференция по компьютерной лингвистике и интеллектуальным технологиям [1]. Публикуем адаптированную версию доклада, с которым выступила вед. науч. сотр. сектора теоретической семантики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

В книге «Звезды и немного нервно» филолог Александр Жолковский упоминает «английского джентльмена, на примере которого иллюстрируется понятие understatement. Когда среди его гостей возникает спор о том, что такое Занзибар, и кто-то говорит, что это такая птица, кто-то — что это рыба, и т. д., — он долго отмалчивается, пока наконец не позволяет себе осторожно предположить, что, кажется, Занзибар где-то в Африке, — и это при том, что в свое время он двадцать лет прослужил губернатором Занзибара!». Understatement — риторический прием, состоящий в том, что делается утверждение более слабое, чем могло бы быть сделано (приуменьшенное, менее уверенное, представленное как неважное).

Действительно, understatement воспринимается как типично английский modus dicendi и как сердцевина специфически английского юмора. Это, конечно, не означает, что по-русски такой риторический прием невозможен. И по-русски, в принципе, можно сказать: «Боюсь, что я не в Москве» или назвать не очень удачным провальное выступление. Снижение категоричности — один из стандартных приемов придания речи вежливости. Мы часто мягко говорим: «Мне кажется, вы не совсем правы», когда на самом деле уверены, что собеседник несет совершенную чушь.

Кроме того, для русского языка весьма характерно сочетание приуменьшения, смягчения с сарказмом или иронией (то есть использованием слов «в обратном смысле» в риторических целях), как у Грибоедова:

ФАМУСОВ

Скажи, тебе понравилась она?

Обрыскал свет; не хочешь ли жениться?

ЧАЦКИЙ

А вам на что?

ФАМУСОВ

Меня не худо бы спроситься,

Ведь я ей несколько сродни;

По крайней мере, искони

Отцом недаром называли.

(Горе от ума, действие II, явление 2)

Понятно, что отец — это ближайший родственник и занижающее выражение несколько сродни Фамусов использует здесь саркастически, чтобы поддеть Чацкого. Так могут употребляться самые разные слова со значением малой степени: немного, чуть-чуть, слегка — в том числе всевозможные сленговые и сниженные выражения: слегонца, полразика, на полшишечки и т. п.

Этот прием широко применяется в так называемом конфликтном диалоге:

Я тебя, по-моему, не спрашивал!

Я, кажется, велела помолчать!

Я вроде не просил совета!

Во всех этих случаях говорящий на самом деле просто констатирует факт, что он не спрашивал, велел, не просил и т. п., и добавление маркера мнения или неуверенности делает высказывание особенно раздраженным.

Аналогично используются показатели важности (так называемые тимиологические):

— Что-то случилось? — Да так, меня уволили.

Да так указывает на низкую важность; при этом, скорее всего, увольнение — важное для человека событие, и поэтому ответ звучит полемически.

Сравним два примера:

— Я не вовремя? — Ну, я вообще-то сплю, но если что-то срочное…

— Ты чего звонишь в час ночи? Я вообще-то сплю!

В первом примере вообще-то употреблено в прямом режиме: то, что я сплю, — это обстоятельство, которым можно пренебречь в экстренном случае. Во втором примере нейтральным было бы, например, Я же сплю, то есть подчеркивание неуместности столь позднего звонка, но саркастически используется вообще-то, понижающее важность аргумента. Из-за этого упрек становится более выразительным, даже агрессивным.

Очень типично и «склочное» употребление между прочим:

— Цена изменилась, мы просто ценники не успели переписать!

— Между прочим, ценник является публичной офертой, и вы обязаны продать мне товар по этой цене!

То, что ценник является публичной офертой, — это на самом деле совершенно не «между прочим», а как раз и есть самое главное, то, к чему апеллирует говорящий. Как будто такое «ослабляющее» слово ухудшает позицию говорящего, но на самом деле оно придает реплике некоторую задорность и напор, как и в речи известной скандальной официантки:

— А с язвой, между прочим, по ресторанам не ходят! С язвой дома сидят!.. (Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский. Вокзал для двоих, 1983)

В последнее время вошли в моду и новые языковые единицы, которые по смыслу должны снижать напряженность ситуации, однако используются для полемического заострения: на минуточку/ на секундочку (Это на минуточку моя квартира!); если что (Это, если что, моя квартира!); а ничего, что… (А ничего, что он мой начальник?).

Так, выражение на минуточку сейчас часто употребляется не только в смысле ‘ненадолго’ (взять ножницы на минуточку), но и в особом значении, не имеющем отношения к указанию на время:

Что значит «откуда я это знаю»? Это на минуточку моя профессия! (Дмитрий Дьяченко и др. К/ф «День радио», 2008)

Нельзя не упомянуть также замечательный «порошок», героями которого являются Дмитрий Менделеев и Александр Блок:

потом допишешь про аптеку

я на минуточку твой тесть

я тут спиртягу разбодяжил

потесть

Аналогично используется выражение на секундочку. Особенность этих выражений в том, что вне временно́го контекста они всегда употребляются саркастически. При этом — в отличие от на минуточку и на секундочку — на минуту, на минутку, на секунду, на миг, на мгновение так не используются. Таким образом, здесь перед нами полностью лексикализованная фигура речи. Это особые единицы, которые следует фиксировать в словаре.

Следующее модное выражение из этой серии — если что (есть еще похожий оборот на всякий случай, но он пока не столь популярен). В отличие от на минуточку, если что как раз может употребляться в «прямом» (понижающем) режиме: Если что, звони (Предложение звонить ненавязчиво ограничено особыми случаями, звонить просто так не предлагается, и от этого предложение звучит менее энтузиастически.)

В последние годы это выражение стало активно использоваться в расширенном значении, приблизительно синонимично кстати:

Бюджет доверили считать мне. Я, если что, гуманитарий, и вообще не смыслю в сметах и цифрах [2].

Здесь если что понимается примерно как ‘если вдруг вы не знали’ или ‘если вам вдруг интересно’.

А кроме того, оно используется и для саркастического понижения. Вот автор жалуется, что из-за сбоя в компьютерной программе пришлось всё переустанавливать:

А Я. ЕСЛИ ЧТО, РАБОТАЮ БЕЗ ВЫХОДНЫХ ПО 12 ЧАСОВ В ДЕНЬ, ДАЖЕ ФРЕНДЛЕНТУ ПОЧИТАТЬ И НА КОММЕНТЫ ОТВЕТИТЬ НЕКОГДА [3].

В следующем примере человек пеняет в «Твиттере» своей собеседнице, что она не сразу отвечает, она темпераментно оправдывается, что, мол, не успевает, но он не принимает оправданий:

— ты меня вк игноришь!!!!!!!!

— я тебе не успеваю отвечать потому что!!!!!!

— А ДОЛЖНА УСПЕВАТЬ ВООБЩЕ-ТО ЕСЛИ ЧТО ТАК [4]

Здесь интересно, что пишущий использует для убедительности сразу три оборота, выражающие низкую тимиологическую оценку: вообще-то, если что и так.

И пожалуй, выражение с наибольшим «полемическим задором» из этой серии — это оборот (а) ничего, что… У него тоже есть «прямой» режим употребления:

— А ничего, что я в обуви? — Ничего, я еще пол не мыла.

Однако в последние годы необычайно популярно его использование в саркастическом смысле. Причем поскольку в прямом режиме ничего что… оформляет просьбу о разрешении или извинение, предполагающие зависимость говорящего от адресата, то при саркастическом употреблении фразы с ничего что звучат издевательски. Например, адвокат Анна Ставицкая язвительно пишет в соцсети:

Сегодня Генпрокуратура РФ подала кассационное представление на приговор по делу Константина Котова и просила снизить наказание Котову до 1 года лишения свободы! <…> А ничего что прокурор в суде первой инстанции просил 4,5 года лишения свободы Котову, а в апелляции прокуратура тоже была согласна с наказанием!? Получается, что не правы были прокуроры, которые такое суровое наказание просили и их теперь тоже надо наказать?!!! [5]

Приведем здесь также невероятно смешную запись, которая целиком построена на обороте ничего, что… Сюжет состоит в том, что девушке показалось, будто продавщица бутика была с ней недостаточно любезна (орфография и пунктуация автора сохранены):

И вот я стою в этом злачном магазине, а внутри всё разрывает смех!!! <…> Потому что, если говорить, как есть — ничего, что я свои первые «Своровски» купила в Париже, просто так — как память о Лувре? А ничего, что я была одета в натуральные замшевые сапоги со вставками змеиной кожи? А ничего, что я хожу только в натуральном Wilson? А ничего, что у меня всё золото украшено брюликами? А ничего, что у меня крутой телефон? А ничего, что я не ношу ни каких часов кроме «Swatch»? А ни чего, что я не работаю, а просто сижу дома и занимаюсь чем захочу? А ничего, что я стригусь у модных парикмахеров? А ничего, что у меня вся косметика и парфумерия куплена в Sefora (Брокар — даже и рядом не стоял)? А ничего, что я живу в крутом районе? А ни чего, что у меня парень работает в Майкрасофт и на него молятся пол Украины Ит–шников? А ничего, что я еще тольком и сумки не распаковала после прогулок в Барселоне? А ничего, что еще утром я сдавала документы для поездки в Швейцарию на Новый год? и т.д…

И после всего вышеперечисленного, мне какая то тупая продавщица будет своим жалким ртом, спрашивать — это я для себя цену узнаю??? Или хватит ли у меня денег??? [6]

Очень часто это выражение записывается как ниче что… (реже ничо что):

Я настаиваю, чтобы звонки из вашего банка меня в ночное и любое другое время больше меня не беспокоили, вы там не офигели-ли, ночью звонить? Ниче, что людям на работу утром и они уже спят? После следующего звонка напишу жалобу в ФАС [7].

Любопытно здесь то, что прямо на наших глазах не просто появляются отдельные выражения, а входит в моду особый речевой жест, характерный способ реагировать на слова собеседника. Для этой манеры сама собой подбирается словесная оболочка: подтягиваются, активизируются старые выражения, а там и придумываются новые, и сразу целой когортой. Так это работает в языке.

Ирина Левонтина

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