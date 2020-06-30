Так на минуточку если что

30.06.2020 / № 307 / с. 10 /  Ирина Левонтина /  Живой язык / 110 просм., 110 — сегодня /  Комментариев нет
Ирина Левонтина
Ирина Левонтина

С 17 по 20 июня 2020 года в онлайн-формате проходила 26-я Международная конференция по компьютерной лингвистике и интеллектуальным технологиям [1]. Публикуем адаптированную версию доклада, с которым выступила вед. науч. сотр. сектора теоретической семантики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

В книге «Звезды и немного нервно» филолог Александр Жолковский упоминает «английского джентльмена, на примере которого иллюстрируется понятие understatement. Когда среди его гостей возникает спор о том, что такое Занзибар, и кто-то говорит, что это такая птица, кто-то — что это рыба, и т. д., — он долго отмалчивается, пока наконец не позволяет себе осторожно предположить, что, кажется, Занзибар где-то в Африке, — и это при том, что в свое время он двадцать лет прослужил губернатором Занзибара!». Understatement — риторический прием, состоящий в том, что делается утверждение более слабое, чем могло бы быть сделано (приуменьшенное, менее уверенное, представленное как неважное).

Действительно, understatement воспринимается как типично английский modus dicendi и как сердцевина специфически английского юмора. Это, конечно, не означает, что по-русски такой риторический прием невозможен. И по-русски, в принципе, можно сказать: «Боюсь, что я не в Москве» или назвать не очень удачным провальное выступление. Снижение категоричности — один из стандартных приемов придания речи вежливости. Мы часто мягко говорим: «Мне кажется, вы не совсем правы», когда на самом деле уверены, что собеседник несет совершенную чушь.

Кроме того, для русского языка весьма характерно сочетание приуменьшения, смягчения с сарказмом или иронией (то есть использованием слов «в обратном смысле» в риторических целях), как у Грибоедова:

ФАМУСОВ
Скажи, тебе понравилась она?
Обрыскал свет; не хочешь ли жениться?

ЧАЦКИЙ
А вам на что?

ФАМУСОВ
Меня не худо бы спроситься,
Ведь я ей несколько сродни;
По крайней мере, искони
Отцом недаром называли.

(Горе от ума, действие II, явление 2)

Понятно, что отец — это ближайший родственник и занижающее выражение несколько сродни Фамусов использует здесь саркастически, чтобы поддеть Чацкого. Так могут употребляться самые разные слова со значением малой степени: немного, чуть-чуть, слегка — в том числе всевозможные сленговые и сниженные выражения: слегонца, полразика, на полшишечки и т. п.

Этот прием широко применяется в так называемом конфликтном диалоге:

Я тебя, по-моему, не спрашивал!

Я, кажется, велела помолчать!

Я вроде не просил совета!

Во всех этих случаях говорящий на самом деле просто констатирует факт, что он не спрашивал, велел, не просил и т. п., и добавление маркера мнения или неуверенности делает высказывание особенно раздраженным.

Аналогично используются показатели важности (так называемые тимиологические):

Что-то случилось? — Да так, меня уволили.

Да так указывает на низкую важность; при этом, скорее всего, увольнение — важное для человека событие, и поэтому ответ звучит полемически.

Сравним два примера:

Я не вовремя? — Ну, я вообще-то сплю, но если что-то срочное

Ты чего звонишь в час ночи? Я вообще-то сплю!

В первом примере вообще-то употреблено в прямом режиме: то, что я сплю, — это обстоятельство, которым можно пренебречь в экстренном случае. Во втором примере нейтральным было бы, например, Я же сплю, то есть подчеркивание неуместности столь позднего звонка, но саркастически используется вообще-то, понижающее важность аргумента. Из-за этого упрек становится более выразительным, даже агрессивным.

Очень типично и «склочное» употребление между прочим:

Цена изменилась, мы просто ценники не успели переписать!

Между прочим, ценник является публичной офертой, и вы обязаны продать мне товар по этой цене!

То, что ценник является публичной офертой, — это на самом деле совершенно не «между прочим», а как раз и есть самое главное, то, к чему апеллирует говорящий. Как будто такое «ослабляющее» слово ухудшает позицию говорящего, но на самом деле оно придает реплике некоторую задорность и напор, как и в речи известной скандальной официантки:

А с язвой, между прочим, по ресторанам не ходят! С язвой дома сидят!.. (Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский. Вокзал для двоих, 1983)

В последнее время вошли в моду и новые языковые единицы, которые по смыслу должны снижать напряженность ситуации, однако используются для полемического заострения: на минуточку/ на секундочку (Это на минуточку моя квартира!)если что (Это, если что, моя квартира!)а ничего, что… (А ничего, что он мой начальник?).

Так, выражение на минуточку сейчас часто употребляется не только в смысле ‘ненадолго’ (взять ножницы на минуточку), но и в особом значении, не имеющем отношения к указанию на время:

Что значит «откуда я это знаю»? Это на минуточку моя профессия! (Дмитрий Дьяченко и др. К/ф «День радио», 2008)

Нельзя не упомянуть также замечательный «порошок», героями которого являются Дмитрий Менделеев и Александр Блок:

потом допишешь про аптеку
я на минуточку твой тесть
я тут спиртягу разбодяжил
потесть

Кадр из сериала «Теория большого взрыва» (The Big Bang Theory)
Кадр из сериала «Теория большого взрыва» (The Big Bang Theory)

Аналогично используется выражение на секундочку. Особенность этих выражений в том, что вне временно́го контекста они всегда употребляются саркастически. При этом — в отличие от на минуточку и на секундочку — на минуту, на минутку, на секунду, на миг, на мгновение так не используются. Таким образом, здесь перед нами полностью лексикализованная фигура речи. Это особые единицы, которые следует фиксировать в словаре.

Следующее модное выражение из этой серии — если что (есть еще похожий оборот на всякий случай, но он пока не столь популярен). В отличие от на минуточкуесли что как раз может употребляться в «прямом» (понижающем) режиме: Если что, звони (Предложение звонить ненавязчиво ограничено особыми случаями, звонить просто так не предлагается, и от этого предложение звучит менее энтузиастически.)

В последние годы это выражение стало активно использоваться в расширенном значении, приблизительно синонимично кстати:

Бюджет доверили считать мне. Я, если что, гуманитарий, и вообще не смыслю в сметах и цифрах [2].

Здесь если что понимается примерно как ‘если вдруг вы не знали’ или ‘если вам вдруг интересно’.

А кроме того, оно используется и для саркастического понижения. Вот автор жалуется, что из-за сбоя в компьютерной программе пришлось всё переустанавливать:

А Я. ЕСЛИ ЧТО, РАБОТАЮ БЕЗ ВЫХОДНЫХ ПО 12 ЧАСОВ В ДЕНЬ, ДАЖЕ ФРЕНДЛЕНТУ ПОЧИТАТЬ И НА КОММЕНТЫ ОТВЕТИТЬ НЕКОГДА [3].

В следующем примере человек пеняет в «Твиттере» своей собеседнице, что она не сразу отвечает, она темпераментно оправдывается, что, мол, не успевает, но он не принимает оправданий:

ты меня вк игноришь!!!!!!!!

я тебе не успеваю отвечать потому что!!!!!!

А ДОЛЖНА УСПЕВАТЬ ВООБЩЕ-ТО ЕСЛИ ЧТО ТАК [4]

Здесь интересно, что пишущий использует для убедительности сразу три оборота, выражающие низкую тимиологическую оценку: вообще-то, если что и так.

И пожалуй, выражение с наибольшим «полемическим задором» из этой серии — это оборот (а) ничего, что… У него тоже есть «прямой» режим употребления:

— А ничего, что я в обуви? — Ничего, я еще пол не мыла.

Однако в последние годы необычайно популярно его использование в саркастическом смысле. Причем поскольку в прямом режиме ничего что… оформляет просьбу о разрешении или извинение, предполагающие зависимость говорящего от адресата, то при саркастическом употреблении фразы с ничего что звучат издевательски. Например, адвокат Анна Ставицкая язвительно пишет в соцсети:

Сегодня Генпрокуратура РФ подала кассационное представление на приговор по делу Константина Котова и просила снизить наказание Котову до 1 года лишения свободы! <А ничего что прокурор в суде первой инстанции просил 4,5 года лишения свободы Котову, а в апелляции прокуратура тоже была согласна с наказанием!? Получается, что не правы были прокуроры, которые такое суровое наказание просили и их теперь тоже надо наказать?!!! [5]

Приведем здесь также невероятно смешную запись, которая целиком построена на обороте ничего, что… Сюжет состоит в том, что девушке показалось, будто продавщица бутика была с ней недостаточно любезна (орфография и пунктуация автора сохранены):

И вот я стою в этом злачном магазине, а внутри всё разрывает смех!!! <> Потому что, если говорить, как есть — ничего, что я свои первые «Своровски» купила в Париже, просто так — как память о Лувре? А ничего, что я была одета в натуральные замшевые сапоги со вставками змеиной кожи? А ничего, что я хожу только в натуральном Wilson? А ничего, что у меня всё золото украшено брюликами? А ничего, что у меня крутой телефон? А ничего, что я не ношу ни каких часов кроме «Swatch»? А ни чего, что я не работаю, а просто сижу дома и занимаюсь чем захочу? А ничего, что я стригусь у модных парикмахеров? А ничего, что у меня вся косметика и парфумерия куплена в Sefora (Брокар — даже и рядом не стоял)? А ничего, что я живу в крутом районе? А ни чего, что у меня парень работает в Майкрасофт и на него молятся пол Украины Ит–шников? А ничего, что я еще тольком и сумки не распаковала после прогулок в Барселоне? А ничего, что еще утром я сдавала документы для поездки в Швейцарию на Новый год? и т.д

И после всего вышеперечисленного, мне какая то тупая продавщица будет своим жалким ртом, спрашивать — это я для себя цену узнаю??? Или хватит ли у меня денег??? [6]

Очень часто это выражение записывается как ниче что… (реже ничо что):

Я настаиваю, чтобы звонки из вашего банка меня в ночное и любое другое время больше меня не беспокоили, вы там не офигели-ли, ночью звонить? Ниче, что людям на работу утром и они уже спят? После следующего звонка напишу жалобу в ФАС [7].

Любопытно здесь то, что прямо на наших глазах не просто появляются отдельные выражения, а входит в моду особый речевой жест, характерный способ реагировать на слова собеседника. Для этой манеры сама собой подбирается словесная оболочка: подтягиваются, активизируются старые выражения, а там и придумываются новые, и сразу целой когортой. Так это работает в языке.

Ирина Левонтина

  1. dialog-21.ru/dialogue2020/results/
  2. performance360.ru/epicfail/
  3. jo-pa57.livejournal.com/439349.html
  4. twitter.com/liyuom/status/910179754023833600
  5. facebook.com/permalink.php?story_fbid=3401467319923990&id=100001822665357
  6. kangelka.spaces.live.com/blog/cns! CB1A849DC712789E!1034.entry?sa=38114978
  7. banki.ru/services/responses/bank/response/7620603/

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