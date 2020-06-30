Спрашиваете? Отвечаем! Но о главном умолчим

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования (далее — Министерство) прокомментировала [1] статью сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина [2] о некорректных заимствованиях в диссертации нового заместителя министра Петра Александровича Кучеренко [3]. Этот комментарий под названием «Справка о публикации изданием „Троицкий вариант“ информации сообщества „Диссернет“ о соблюдении принципов научной этики» провисел на сайте ВАК всего сутки, а затем был удален. С обзором данной справки можно ознакомиться на сайте информационного агентства ТАСС [4].

Вероятно, это первая публичная реакция на многочисленные жалобы «Диссернета» на обладателей липовых диссертаций в руководящем составе Министерства. Пусть и столь кратковременная.

В своем комментарии Министерство активно подменяет понятия и манипулирует данными.

Что не так в комментариях Министерства?

1. Министерство исходит из того, что вопросы научной этики должны рассматриваться только «в установленном порядке научным сообществом. Какая-либо проверка диссертаций неуполномоченными нато лицами не является достаточным основанием для выводов о нарушениипринципов научной этики». И далее в комментарии указывается, что проверкой диссертаций уполномочены заниматься Министерство, ВАК и диссертационные советы.

Министерство путает аттестацию научных кадров с установлением истины. Действительно, присудить научную степень или отозвать ее могут диссертационные советы, ВАК и отдельные уполномоченные на то университеты.

Однако установление факта некорректных заимствований и научного плагиата может производиться научным сообществом или отдельными экспертами. В России почти каждый преподаватель обязан проверять на плагиат студенческие работы и магистерские диссертации и составлять экспертизу. Тысячи редакторов российских научных журналов проверяют на плагиат статьи. Совет по этике Ассоциации научных редакторов и издателей рассматривает тысячи обращений о плагиате в научных статьях.

Никто не может ограничить право ученого установить истину в отношении оригинальности диссертационной работы. Министерство пытается подменить понятия и утвердить тезис о том, что только оно может определять, кто уполномочен проверять диссертации на плагиат и делать выводы о некорректных заимствованиях; кто некорректно заимствовал диссертацию, а кто нет. Однако монополии на истину у Министерства нет.

2. Министерство исходит из того, что все обращения касательно академической этики должны приниматься только в рамках предусмотренных процедур.

Министерство руководствуется исключительно Положением о присуждении ученых степеней (утверждено Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842) и сроком давности на подачу заявления о лишении ученой степени. Однако хотелось бы напомнить, что в эпоху Д. В. Ливанова ректор РГСУ Л. В. Федякина была уволена за факт наличия плагиата в докторской диссертации [5], несмотря на то что срок подачи заявления о лишении ученой степени на тот момент истек. Никто не мешает Министерству проверить диссертацию П. А. Кучеренко в рамках служебного расследования.

3. Министерство обвиняет «Диссернет» в формальном подходе «к оценке научной значимости работ, степени их оригинальности и соблюдению требования самостоятельности авторства».

«Диссернет» не оценивает научную значимость, а все экспертизы диссертаций с некорректными заимствованиями проверяются вручную экспертами.

В то же время решения диссертационных советов и экспертных советов ВАК красноречиво свидетельствуют об альтернативном понимании академической этики. В частности, плагиат объясняется общеизвестными положениями, общностью научных школ, разностью объектов исследования и т. д., что позволяет оправдывать обладателей липовых диссертаций [6].

4. Министерство указывает, что «констатация совпадений не приводит к автоматическому удовлетворению подаваемых заявлений о лишенииученых степеней». Так, 22% таких заявлений «Диссернета», по данным Министерства, не нашли подтверждения. Министерство манипулирует данными и пытается доказать, что «Диссернет» подает заявления о лишении ученых степеней с необоснованными доводами, однако не показывает причинно-следственную связь между 22% отказов и фактами, изложенными в заявлениях о лишении ученых степеней, подготовленных экспертами «Диссернета».

Во-первых, при участии ВАК при Министерстве в России были присуждены ученые степени авторам по меньшей мере 9500 диссертаций с некорректными заимствованиями. Во-вторых, в соответствии с подготовленным ВАК Положением о присуждении ученых степеней рассмотрение заявлений о лишении ученой степени должно производиться в том же диссертационном совете, который принял решение о присуждении степени автору липовой диссертации.

Понятно, что в случае действующего диссертационного совета возможны две ситуации. Первая — когда диссертационный совет является фабрикой липовых диссертаций и, конечно же, будет защищать своих подопечных. Во втором случае диссертационный совет признаёт, что диссертация содержит некорректные заимствования, однако после двух таких признаний диссовет приостанавливает свою деятельность, поэтому он должен высечь себя сам, как унтер-­офицерская вдова. Очевидно, что в обоих случаях диссертационные советы имеют веские основания оправдать обладателя липовой степени, что совсем не зависит от доводов, приводимых в заявлении «Диссернета» о лишении ученой степени.

В заключение хотелось бы отметить, что самая главная манипуляция данной справки Министерства состоит в том, что в ней, по существу, даже не обсуждается вопрос об оригинальности/неоригинальности диссертации П. А. Кучеренко. Нет ни одного опровержения приведенным «Диссернетом» фактам неоригинальности его диссертации. Не существует и альтернативной экспертизы, которая бы утверждала обратное.

В связи с вышеизложенным призываем Министерство науки и высшего образования РФ провести служебное расследование серьезных фактов некорректных заимствований в диссертации и в случае подтверждения фактов освободить П. А. Кучеренко от занимаемой должности.

Анна Абалкина, PhD, канд. экон наук

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