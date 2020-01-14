ТрВ № 1 (295) за 2020 г.: Астрофизика-2019: есть что вспомнить

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 294 от 14 января 2020 года в PDF

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Анонс номера

Астрофизика-2019: есть что вспомнить

Обзор Сергея Попова — стр. 1–3

Мегацунами на Байкале?

Ольга Орлова беседует с Алексеем Ивановым о том, как избежать катастроф, — стр. 3

Минобрнауки создаст свой «Диссернет»?

Наталия Демина на пресс-конференции Александра Сергеева и Михаила Котюкова — стр. 5

Арабы, Пётр и астролябии

Сергей Масликов о судьбах древних астрономических инструментов в России — стр. 6–7

«Проникновенье наше по планете…»

Лев Боркин обозревает российские полевые исследования за рубежом — стр. 8–9

Участники жизни

О книге Марии Бурас «Истина существует», посвященной Андрею Зализняку, рассуждают Елена Шмелёва и Илья Симановский — стр. 10–11

Альберт Эйнштейн и квантовая механика

Исторический очерк Евгения Берковича — стр. 12–13

Cтолетие Айзека Азимова

О взрослении великого фантаста рассказывает Александр Речкин — стр. 14–15

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