ТрВ № 1 (295) за 2020 г.: Астрофизика-2019: есть что вспомнить

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 294 от 14 января 2020 года в PDF
Анонс номера
Астрофизика-2019: есть что вспомнить
Обзор Сергея Попова — стр. 1–3
Мегацунами на Байкале?
Ольга Орлова беседует с Алексеем Ивановым о том, как избежать катастроф, — стр. 3
Минобрнауки создаст свой «Диссернет»?
Наталия Демина на пресс-конференции Александра Сергеева и Михаила Котюкова — стр. 5
Арабы, Пётр и астролябии
Сергей Масликов о судьбах древних астрономических инструментов в России — стр. 6–7
«Проникновенье наше по планете…»
Лев Боркин обозревает российские полевые исследования за рубежом — стр. 8–9
Участники жизни
О книге Марии Бурас «Истина существует», посвященной Андрею Зализняку, рассуждают Елена Шмелёва и Илья Симановский — стр. 10–11
Альберт Эйнштейн и квантовая механика
Исторический очерк Евгения Берковича — стр. 12–13
Cтолетие Айзека Азимова
О взрослении великого фантаста рассказывает Александр Речкин — стр. 14–15