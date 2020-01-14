Минобрнауки создаст «Госдиссернет»?

Пресс-конференция президента РАН Александра Сергеева и министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, состоявшаяся в ТАСС 27 декабря 2019 года, была устроена хитрым образом. После вступительных речей двух спикеров слово получили несколько заранее отобранных журналистов из «Российской газеты», «Индикатора» и других, которые задали свои вопросы, и для свободного микрофона осталось лишь пять минут на один вопрос. Его смогла задать Ольга Орлова, героически простоявшая у микрофона всё время пресс-конференции, хотя ведущий мероприятия в ТАСС попытался ее усадить и не очень-то хотел давать ей слово.

Ольга спросила Михаила Котюкова и Александра Сергеева о судьбе Совета по науке и приказа о взаимодействии с зарубежными учеными (напомним, что он опубликован в «Троицком варианте» [1] и вызвал большой интерес как научного сообщества, так и СМИ). Министр ответил, что да, предварительный состав совета был создан, но потом было решено создать совет из представителей различных советов по направлениям нацпроектов («Совет советов»). Что же касается приказа, то, по мнению Михаила Котюкова, он «никаких новых положений не содержал. Такие документы есть в других странах. Но мы готовы его совершенствовать, как и любой другой документ».

Президент РАН напомнил о позиции и Президиума РАН, и Общего собрания Академии: «Мы считаем этот приказ вредным по разным причинам: и потому что он в определенной степени противоречит отдельным положениям Конституции РФ, и потому что он существенным образом привел к напряжению в отношениях с нашими зарубежными коллегами. Он вреден и для российской молодежи, которая бы хотела работать в открытой науке и открыто коллаборировать с зарубежными коллегами. Я думаю, что этот приказ заставил многих вновь задуматься, не уехать ли работать за границу».

Свой вопрос Михаилу Котюкову о ректорах-плагиаторах я смогла задать только в кулуарах, когда журналистов пригласили выпить бокал шампанского со спикерами: «Подскажите, когда министерство начнет увольнять ректоров вузов, имеющих диссертацию с плагиатом? Это же сильно вредит репутации и вузов, и министерства, и российской науки». Министр ответил так: «Мы будем назначать новых ректоров только по конкурсу и будем принимать во внимание и эти аспекты». — «Но что делать с ректорами с фальшивыми степенями, уже занимающими свои посты? Их же более 60…» На этих словах глаз Михаила Котюкова недобро сверкнул. Министр сказал, что не стоит полностью доверять «Диссернету». Я ему в ответ: «Так каждый может проверить, списана ли диссертация ректора или нет. Есть текст диссертации и есть текст-источник». На это министр науки и высшего образования сказал, что его ведомство начало работу над собственной системой, которой они смогут полностью доверять и с помощью нее проверять, есть ли заимствования в научных работах.

Когда я спросила об идущей в Минобрнауки работе над «Госдиссернетом» президента РАН, то он ответил, что ничего об этом не знает, но это было бы хорошо. Александр Сергеев еще на Президиуме РАН 24 декабря, при отчете Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, сказал следующее (cм. видеозапись [2] с 3 часов 50 минут): «По поводу единой системы проверки… Многие уже давно ополчились на „Диссернет“. Но, коллеги, давайте признаем честно, что именно „Диссернет“ инициировал процесс очищения научного пространства от лжедиссертаций и прочего. Это же факт! Если мы не доверяем этой информации — хотя сегодня [академиком РАН В. А. Васильевым] было показано, что, пожалуйста, сам залезай и смотри, — то давайте поставим вопрос, чтобы в конце концов была разработана государственная система поисковиков и оценки. Давайте это сделаем! У Академии наук нет пока такого госзадания, но давайте совместно с Минобрнауки разработаем такую систему, чтобы она была максимально понятной и признаваемой большинством: и ученых, и общества, и СМИ, и власти. Чтобы не было претензий „эти плохие, а лучше у нас ничего нет“. В постановление Президиума РАН мы можем внести этот пункт и обратиться в Минобрнауки с предложением совместно разработать такую систему». (По-видимому, РАН еще будет думать над этой проблемой, так как такой пункт не был включен в официальные документы ПРАН от 24 декабря 2019 года.)

Возможно, 2020 год станет годом ввода «Госдиссернета». Как сказал бы главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, «будем наблюдать».

Наталия Демина

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