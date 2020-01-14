Байкал: повторится ли мегацунами?

Мы привыкли считать Сибирь стабильным регионом, которому не грозят ни землетрясения, ни цунами. Однако геофизики утверждают, что это не так. Почему? И какие выводы нам следует сделать? Об этом Ольга Орлова беседует с Алексеем Ивановым, зам. директора по научной работе Института земной коры СО РАН.

Алексей Иванов родился в 1971 году в Иркутске. В 1993-м окончил геологический факультет Иркутского государственного университета. С ­1993-го работает в Институте земной коры Сибирского отделения РАН. В 1997-м защитил кандидатскую диссертацию, в 2011-м — докторскую. Изучал вулканизм Африки, Австралии, Китая, Камчатки, Монголии и Сибири. Специалист в области радиоизотопного датирования и геохимии вулканических пород. Работал в научных лабораториях Бельгии, США, Австралии и Китая. Автор более 100 научных публикаций, в том числе 5 монографий.

— Алексей, россияне уже привыкли, что ураганы, извержения вулканов, подводные землетрясения, которые порождают цунами, — всё это не про нас. Однако работы ученых последних лет опровергают наш оптимизм и нарушают наше спокойствие. Оказывается, цунами может произойти даже в Сибири. Почему?

— На самом деле в любом водоеме может быть цунами, если в воду упадет большая масса: допустим, рухнет большая скала, сойдет оползень или ледовая масса.

— Мы думали, что в пресных водах это невозможно…

— К примеру, есть такая река Бурея в Хабаровском крае, где сейчас строится ГЭС и наполняется искусственное водохранилище. При накоплении этого водохранилища один склон стал неустойчив, и в водохранилище сошел оползень. И там в декабре прошлого года было настоящее цунами. Заплеск воды на противоположный берег был на высоту 100 м.

— Какого масштаба могут достигать цунами в принципе?

— Самая высокая волна, которую когда-либо наблюдал человек, достигла высоты 532 м. Она перекрыла бы Эмпайр-стейт-билдинг. Удивительно, что даже многие геологи этого не знают, хотя событие произошло в 1958 году. К 50-летию канал BBC сделал очень интересный фильм.

На Аляске есть залив Литуйя. Он примерно на 15 км от океана входит вглубь континента, и потом немножко Т-образное расширение. Там произошло сильное землетрясение, которое породило сход каменно-ледовой массы в этот залив и на противоположный берег выплеснуло воду на высоту 532 м. По всему заливу прокатилась волна. Где-то она достигала высоты 200 м, 100 м. В основном там были первые десятки метров. И в это время там находилось несколько рыбацких лодок. Две рыбацкие лодки перевернуло, люди погибли. А вот в одной были отец и сын. Они пережили эту катастрофу. Их подняло над всеми лесами, горами и потом опустило обратно.

В научной литературе высоту волны больше 100 м принято называть мегацунами. Обычное цунами — не больше 50 м. Даже цунами у берегов Индонезии в 2004 году, когда погибли около 250 тыс. человек, имело максимальную высоту 42 м.

— Соответственно, у мегацунами огромная разрушительная сила?

— Например, на Островах Зеленого Мыса 73 тыс. лет назад мегацунами было порождено сходом оползня. Мы можем видеть последствия. Гигантскую скалу забросило на высоту 200 м.

— Известно, сколько всего людей на планете погибло в результате мегацунами? Есть какая-то статистика?

— По давним событиям, которые были в геологическом прошлом, мы, конечно, ничего особо сказать не можем. Но сравнительно недавно, в 1963 году, была техногенная катастрофа, связанная с мегацунами, в Италии, на водохранилище Вайонт. Там погибло 2500 человек. Когда вода перехлестнула через плотину, она прошла по долине вниз, уничтожая населенные пункты.

— Ученые не могли предсказать, что это произойдет?

— История трагическая. Цунами было предсказано вплоть до часа, когда оно случится. Но не смогли предсказать высоту волны. Плотину начали строить. Водохранилище начало заполняться водой. И за несколько лет до этой катастрофы в это водохранилище сошла оползневая масса. Произошло цунами высотой 20 м. Там была дорога как раз на высоте 20 м выше того уровня воды. По ней ехал велосипедист. И его волной убило. Тогда инженеры пересчитали, сказали, что такие события могут быть. Решили нарастить дамбу. Снова стали ее заполнять. Опять начала формироваться оползневая масса. Появилась локальная сейсмичность. И момент, когда в водохранилище сойдет оползень, был предсказан буквально до часа. Все ожидали, что будут эти самые 20 м гулять по водохранилищу, инженеры станции даже вышли на станцию посмотреть на это цунами. Но вместо 20 получилось 200 м. Эта волна просто перехлестнула через плотину. Естественно, убила всех людей, которые стояли на плотине. Сама плотина не разрушилась. Она до сих пор в прекрасном состоянии.

— То есть этой катастрофы вообще можно было бы избежать?

— Безусловно.

— Алексей, вы долгое время изучали вулканы. Насколько я знаю, извержения вулканов предсказывают довольно хорошо по всей планете. А вот землетрясения, которые порождают цунами, точно предсказать очень сложно. Если говорить про оползневые цунами, которые порождаются не подводными землетрясениями, с ними какая точность предсказуемости?

— С предсказаниями вообще очень сложно. Здесь вопрос скорее даже не к науке, а к астрологам. Существует система предупреждения цунами. Если, допустим, в океане произошло сильное землетрясение, то в принципе можно предсказать, породит оно цунами или не породит. Но такая система несовершенна. Оказывается, цунами в океане порождает не само землетрясение. Оно приводит к сходу подводного оползня, который в свою очередь приводит к возникновению цунами. Если произошло землетрясение, мы ожидаем, что будет цунами, но мы не знаем, будет оползень, не будет оползня, — это зависит от многих причин.

Например, после Сендайского землетрясения, когда была повреждена атомная станция «Фукусима-дайити», высота волны была больше, чем предполагали специалисты, — по-видимому, именно из-за вклада подводного оползня.

— Очень тревожно, что на карте мегацунами обозначен Байкал. Неужели такое возможно?

— Цунами на Байкале было зафиксировано человеком примерно 150 лет назад. Было сильное землетрясение. Образовался так называемый залив Провал. Часть суши ушло под воду. При этом высота волны была не очень большой — примерно 2 м. Тем не менее, погибла одна женщина в домике на берегу.

Мы нашли подтверждения, что в гео­логическом прошлом на Байкале прошло мегацунами, по крайней мере, один раз. И вообще Байкал, как мы его знаем сегодня, выглядел в сравнительно недавнем геологическом прошлом совсем по-другому. Примерно 125 тыс. лет назад уровень Байкала был на 200 м выше, чем сейчас. Современного стока реки Ангары не существовало. И в том виде, в котором мы Байкал знаем сегодня, он существует, наверное, всего 13 тыс. лет.

— Вообще по геологическим меркам это буквально вчера.

— Именно. И, более того, видимо, люди, которые жили на берегу Байкала, сложили интересную легенду. Видимо, она интерпретирует реальные события.

Легенда гласит: жил-был старик Байкал, и у него была любимая дочь Ангара. Байкал хотел выдать Ангару за местного парня Иркута. Но Ангара любила красавца Енисея. И однажды ночью она решила бежать от Байкала. Она подточила гору, которая преграждала ей путь, и умчалась. Байкал рассердился и бросил вослед Шаман-камень, который придавил подол платья Ангары. И сейчас Ангара находится между своим возлюбленным Енисеем и своим отцом Байкалом.

Как известно, Ангара вытекает из Байкала и впадает в Енисей через тысячу километров. Шаман-камень расположен примерно посередине. А Иркут — это приток Ангары, река, на которой стоит Иркутск.

— Просто надо серьезно относиться к шаманам…

— К шаманам надо серьезно относиться, откуда и куда бы они ни шли.

— Удивительно, что у совершенно сказочной истории, оказывается, может быть реальная геологическая основа. И каковы были последствия того, что натворил шаман?

— Последствия были, конечно, очень серьезные. Когда открылся сток в Ангару, получился перепад между Байкалом и новым стоком примерно на 100 м. Поток воды из Байкала прошелся до Северного Ледовитого океана. Конечно же, все люди и животные, которые жили по берегам рек, погибли. Там явно жили люди. Мы находили артефакты, захороненные песчаными отложениями. И такое событие повторялось.

— Получается, на Байкале был совершенно другой ландшафт, и флора, и фауна?

— Вообще Байкалу как озеру больше 8 млн лет, а Байкалу как впадине больше 30 млн лет. И, конечно, за эти миллионы лет менялись ландшафты, и горы, и климат на Земле менялся. На острове Ольхон, к примеру, водились попугаи, черепахи. Но это было миллионы лет назад. События, которые мы изучаем, происходили существенно позже.

— Как у вас получается понять, когда они произошли?

— Давать датировки достаточно сложно. Ученые бурили дно Байкала для понимания палеоклимата. И в одной из скважин утерян осадочный разрез, т.е. отсутствуют осадки определенного возраста, примерно 800 тыс лет. Мы думаем, что это связано с силой эрозии воды. Она, естественно, выплеснулась на берег. И поскольку высота волны была огромной, возможно 300 м, она пошла по долинам рек, перехлестнула через хребет, даже попала в другую речную систему — в Лену. Специфические пески, галечники, валунные образования почти непрерывно протягиваются от Лены до Байкала. Их обнаружили в 1960-х годах. Много работал один из директоров нашего института, академик Логачёв. Тогда пришли к выводу, что их принесли древние стоки с Байкала, река Палео-Манзурка. Это вошло во все учебники. Сейчас мы говорим, что, возможно, не было такого стока из Байкала, произошло одноактное катастрофическое событие.

— Скажите, Алексей, ваши соотечественники на Байкале не беспокоят с просьбой предсказать: может ли мегацунами произойти сейчас?

— Безусловно, когда-то что-то такое случится. Но произойдет это через секунду или через многие сотни тысяч лет — сейчас мы это предсказать просто не можем. Мы даже не знаем, формируется ли где-то оползневая масса. Для этого надо проводить специальные геологические исследования. Заинтересовать спонсоров, научные фонды, получить деньги, собрать команду. Есть математики, которые умеют моделировать оползневые процессы и цунами, связанные с ними. Мы надеемся, что рано или поздно создадим такую коллаборацию.

— Алексей, насколько по вашему мнению и мнению ваших коллег из институтов, изучающих состояние Байкала, реальна опасность загрязнения Байкала, изменения его флоры и фауны?

— Я, конечно, не являюсь специалистом именно в этом вопросе, опираюсь на мнение тех коллег из Лимнологического института, из Института географии (а у нас есть еще и Институт биологии при Иркутском государственном университете), где люди именно целенаправленно занимаются Байкалом, экологическим состоянием озера. Проблемы, конечно же, есть. Тут надо разделять, что есть природные процессы. У нас действительно идет потепление. Вода в Байкале тоже нагревается. С одной стороны, это приятно. Но есть негативные последствия. Например, миграция рыб меняется. Известна проблема с омулем. Он ушел на большую глубину. И сейчас его запрещено вылавливать, потому что считается, что популяция снизилась. В теплой воде плодится одноклеточная водоросль спирогира. И когда она отмирает, ее волной выбрасывает на берег — и начинаются процессы гниения, очень неприятные эстетически и экологически. Здесь есть и вклад естественных климатических факторов, и вклад человека. Идет загрязнение Байкала, для спирогиры это питательные элементы. И она очень хорошо растет при поступлении, допустим, фосфора в воду.

— Что в принципе опасней для Байкала — человеческая деятельность или общее изменение климата?

— Честно говоря, я не могу оценить. Но, конечно же, есть потенциальные техногенные катастрофы на Байкале. Я бы даже сказал — отложенные катастрофы. В частности, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат закрыли достаточно давно. Но отходы производства остались. В отстойниках находится лигнин. И, в принципе, если сойдет сель, размоет хранилище, лигнин попадет в Байкал — будет очень серьезная катастрофа.

Конечно, проблему надо решать. Но как — не совсем понятно. И рядовому жителю, и даже нам, ученым. Здесь есть разнообразные сложности.

Территория вокруг Байкала принадлежит национальным паркам. И, к примеру, был такой случай. Жители острова Ольхон во время прямой линии с президентом пожаловались, что на острове нет нормальной дороги. Все едут по степи. И было дано прямое указание президента построить там дорогу. Мэр Ольхонского района Сергей Копылов это указание выполнил. Казалось бы, все в выигрыше: местные жители, туристы, природа. Но мэра посадили за то, что он нарушил законы, которые регулируют деятельность внутри особо охраняемой территории.

— И он сейчас сидит в тюрьме?

— В июне его приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима за превышение полномочий. Недавно, в октябре, областной суд отказался удовлетворить апелляцию.

— Очень странная юридическая коллизия.

— Да. К сожалению, эти коллизии случаются постоянно.

Алексей Иванов

Беседовала Ольга Орлова

Видеозапись передачи см. otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/anons-baykal-povtoritsya-li-megacunami-39106.html

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