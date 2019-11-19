ТрВ № 23 (292) за 2019 г.: Пейзаж после битвы

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 292 от 19 ноября 2019 года в PDF

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Анонс номера

Редактирование генома вышло на новый виток

Вера Мухина об усовершенствованном варианте технологии CRISPR/Cas — стр. 3

«Моим прибежищем была наука»

Физик-экспериментатор Евгений Александров рассказывает об истории семьи и своей молодости — стр. 6–7

«Для меня лучшим отдыхом стала работа»

В Санкт-Петербурге скончался историк Лев Клейн. Публикуем большое интервью, взятое к его 90-летию, — стр. 8–9

Исследователь нейтрино и автор научных опер

Материал к 85-летию Юрия Гапонова — стр. 10–11

Крестословицы Владимира Набокова

Александр Марков о книге комментариев к роману «Дар» — стр. 12

Будущее продолженное

Интервью с Еленой Клещенко, победительницей конкурса научно-фантастических рассказов о дополненной личности — стр. 13

Вниманию читателей!

Традиционно в декабре-январе у «Троицкого варианта» несколько меняется график.

Газета выйдет 3 и 24 декабря, затем 14 января и далее опять каждый второй вторник.

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