ТрВ № 19 (288) за 2019 г.: РФФИ в опасности!

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 288 от 24 сентября 2019 года в PDF
Анонс номера
Breakthrough Prize за «волшебную палочку»
Антон Зорич объясняет суть работы Александра Эскина и Мариам Мирзахани — стр. 2
Планета на просвет
Борис Штерн не советует торопиться лететь на водную планету K2−18 b — стр. 3
Академвыборы, РФФИ, рейдерство и дремучее охранительство
Вице-президент РАН Алексей Хохлов отвечает на вопросы Наталии Деминой — стр. 4−5
Медики-списывальщики, рвущиеся в Академию
Проверку ведет «Диссернет» в лице Ларисой Мелиховой — стр. 6
Как показало себя «умное голосование»?
Итоги выборов подводит Аркадий Любарев — стр. 8−9
О канувших в лингвистическую Лету
рассказывает Ирина Фуфаева — стр. 14
Псевдоэкспертиза от ФСБ
За честь лингвистики вступаются Анна Левинзон, Валентина Апресян, Нина Добрушина и Анастасия Бонч-Осмоловская — стр. 15