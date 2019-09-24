ТрВ № 19 (288) за 2019 г.: РФФИ в опасности!

24.09.2019 / № 288 /  Выпускающие редакторы: Наталия Демина, Максим Борисов /  Архив / 428 просм., 428 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 288 от 24 сентября 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Breakthrough Prize за «волшебную палочку»
Антон Зорич объясняет суть работы Александра Эскина и Мариам Мирзахани — стр. 2

Планета на просвет
Борис Штерн не советует торопиться лететь на водную планету ­K2−18 b — стр. 3

Академвыборы, РФФИ, рейдерство и дремучее охранительство
Вице-президент РАН Алексей Хохлов отвечает на вопросы Наталии Деминой — стр. 4−5

Медики-списывальщики, рвущиеся в Академию
Проверку ведет «Диссернет» в лице Ларисой Мелиховой — стр. 6

Как показало себя «умное голосование»?
Итоги выборов подводит Аркадий Любарев — стр. 8−9

О канувших в лингвистическую Лету
рассказывает Ирина Фуфаева — стр. 14

Псевдоэкспертиза от ФСБ
За честь лингвистики вступаются Анна Левинзон, Валентина Апресян, Нина Добрушина и Анастасия Бонч-Осмоловская — стр. 15

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