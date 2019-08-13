ТрВ № 16 (285) за 2019 г.: Теперь не хватает лишь Нобелевской

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 285 от 13 августа 2019 года в PDF
Анонс номера
Он жил в логарифмической шкале
Воспоминания о Николае Семёновиче Кардашёве — стр. 3, 5
Царица наук и ее приближенные
Репортаж Алексея Огнёва о Летней математической школе в Вороново — стр. 4−5
Как организовать свое время в спецприемнике
Советы муниципального депутата Юлии Галяминой записала Наталия Демина — стр. 6−7
Просвещение ума и сердца
Пересказ беседы с Дмитрием Зиминым о загадке рождения европейской науки в XVII веке Геннадия Горелика — стр. 8−9
Это ВЦ, это ВЦ?!
Астрохимик Дмитрий Вибе о загадочной и переменчивой звезде Табби. Комментирует Борис Штерн — стр. 11
Разговор с Феликсом д’Эрелем
Научно-спиритический сеанс с микробиологом провели Ольга Орлова и Андрей Летаров — стр. 12−13, 15
Что общего у диплодока и «Икеи»?
Антон Нелихов о вреде «динозавровых» книжек — стр. 14