ТрВ № 16 (285) за 2019 г.: Теперь не хватает лишь Нобелевской

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 285 от 13 августа 2019 года в PDF

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Анонс номера

Он жил в логарифмической шкале

Воспоминания о Николае Семёновиче Кардашёве — стр. 3, 5

Царица наук и ее приближенные

Репортаж Алексея Огнёва о Летней математической школе в Вороново — стр. 4−5

Как организовать свое время в спецприемнике

Советы муниципального депутата Юлии Галяминой записала Наталия Демина — стр. 6−7

Просвещение ума и сердца

Пересказ беседы с Дмитрием Зиминым о загадке рождения европейской науки в XVII веке Геннадия Горелика — стр. 8−9

Это ВЦ, это ВЦ?!

Астрохимик Дмитрий Вибе о загадочной и переменчивой звезде Табби. Комментирует Борис Штерн — стр. 11

Разговор с Феликсом д’Эрелем

Научно-спиритический сеанс с микробиологом провели Ольга Орлова и Андрей Летаров — стр. 12−13, 15

Что общего у диплодока и «Икеи»?

Антон Нелихов о вреде «динозавровых» книжек — стр. 14

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