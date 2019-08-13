ТрВ № 16 (285) за 2019 г.: Теперь не хватает лишь Нобелевской

13.08.2019 / № 285 /  Выпускающий редактор: Елена Стребкова /  Архив / 546 просм., 343 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 285 от 13 августа 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Он жил в логарифмической шкале
Воспоминания о Николае Семёновиче Кардашёве — стр. 3, 5

Царица наук и ее приближенные
Репортаж Алексея Огнёва о Летней математической школе в Вороново — стр. 4−5

Как организовать свое время в спецприемнике
Советы муниципального депутата Юлии Галяминой записала Наталия Демина — стр. 6−7

Просвещение ума и сердца
Пересказ беседы с Дмитрием Зиминым о загадке рождения европейской науки в XVII веке Геннадия Горелика — стр. 8−9

Это ВЦ, это ВЦ?!
Астрохимик Дмитрий Вибе о загадочной и переменчивой звезде Табби. Комментирует Борис Штерн — стр. 11

Разговор с Феликсом д’Эрелем
Научно-спиритический сеанс с микробиологом провели Ольга Орлова и Андрей Летаров — стр. 12−13, 15

Что общего у диплодока и «Икеи»?
Антон Нелихов о вреде «динозавровых» книжек — стр. 14

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