ТрВ № 14 (283) за 2019 г.: Наша половина небес

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 283 от 16 июля 2019 года в PDF
Анонс номера
Взаимодействие с ВАК?
Академик Васильев о пользе «Диссернета» — стр. 3
ИНИОН между прошлым и будущим
К юбилею Юрия Борко (беседу ведет Наталия Демина) — стр. 4−5
Потомок «Красного графа»
Кирилл Мошков о своем Учителе и о «юности с Никитой» — стр. 6
«Просветительство — важнейшая задача интеллигенции»
Дмитрий Зимин отвечает на вопросы Геннадия Горелика — стр. 8−9
Особенности ручного управления
Павел Котляр беседует с Игорем Дельдюжовым о причинах катастрофы SSJ 100 — стр. 10
Наука «Аполлонов»
Обзор Антона Первушина, приуроченный к 50-летию высадки на Луну, — стр. 12−13
Гравитационные волны: реальная статистика
Борис Штерн о «гравитационно-волновых буднях» — стр. 16