ТрВ № 14 (283) за 2019 г.: Наша половина небес

16.07.2019 / № 283 /  Выпускающий редактор: Максим Борисов /  Архив / 125 просм., 125 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 283 от 16 июля 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Взаимодействие с ВАК?
Академик Васильев о пользе «Диссернета» — стр. 3

ИНИОН между прошлым и будущим
К юбилею Юрия Борко (беседу ведет Наталия Демина) — стр. 4−5

Потомок «Красного графа»
Кирилл Мошков о своем Учителе и о «юности с Никитой» — стр. 6

«Просветительство — важнейшая задача интеллигенции»
Дмитрий Зимин отвечает на вопросы Геннадия Горелика — стр. 8−9

Особенности ручного управления
Павел Котляр беседует с Игорем Дельдюжовым о причинах катастрофы SSJ 100 — стр. 10

Наука «Аполлонов»
Обзор Антона Первушина, приуроченный к 50-летию высадки на Луну, — стр. 12−13

Гравитационные волны: реальная статистика
Борис Штерн о «гравитационно-волновых буднях» — стр. 16

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