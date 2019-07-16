ТрВ № 14 (283) за 2019 г.: Наша половина небес

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 283 от 16 июля 2019 года в PDF

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Анонс номера

Взаимодействие с ВАК?

Академик Васильев о пользе «Диссернета» — стр. 3

ИНИОН между прошлым и будущим

К юбилею Юрия Борко (беседу ведет Наталия Демина) — стр. 4−5

Потомок «Красного графа»

Кирилл Мошков о своем Учителе и о «юности с Никитой» — стр. 6

«Просветительство — важнейшая задача интеллигенции»

Дмитрий Зимин отвечает на вопросы Геннадия Горелика — стр. 8−9

Особенности ручного управления

Павел Котляр беседует с Игорем Дельдюжовым о причинах катастрофы SSJ 100 — стр. 10

Наука «Аполлонов»

Обзор Антона Первушина, приуроченный к 50-летию высадки на Луну, — стр. 12−13

Гравитационные волны: реальная статистика

Борис Штерн о «гравитационно-волновых буднях» — стр. 16

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