Гравитационно-волновые будни

16.07.2019 / № 283 / с. 16 /  Борис Штерн /  Исследования / 234 просм., 234 — сегодня /  4 комментария

Гравитационные волны от слияния черных дыр были впервые зарегистрированы в сентябре 2015 года1. Первое время каждое детектирование гравитационных волн было шумным событием, потом к ним привыкли. Нобелевская премия за открытие была присуждена очень быстро — в 2017 году. Осенью 2017-го эксперимент, в котором кроме американских детекторов LIGO участвовал итальянский VIRGO, был временно приостановлен для усовершенствования установок. Результат к моменту остановки — 11 событий, массы сливающихся объектов и оценка расстояний до них показаны на графике внизу. Одно из этих событий — слияние двух нейтронных звезд.

С тех пор на LIGO вдвое увеличили мощность лазерного луча, снизили квантовый шум, усовершенствовали часть зеркал. В результате подняли чувствительность на 40%. На VIRGO чувствительность подняли в два раза, правда, стартуя с более низкого уровня. С начала апреля 2019 года совместный сеанс возобновился. События, как и было обещано, пошли со средним темпом раз в неделю, и мало кто на них обращает внимание. А ведь это интересно —появляется реальная статистика.

Вот таблица гравитационно-волновых событий с датой регистрации, предварительной классификацией событий, оценкой расстояния и статистической значимости — с какой частотой такое событие может быть имитировано шумом.

Дата

Событие

Расстояние

Частота*

Примечание

07.07

BH + BH

810±234 Мпс

1/60 000 года

07.06

BH + BH

5725±1446 Мпс

1/16 года

Очень далекое событие.
Видимо, очень большие массы

07.01

BH + BH 93%

1045 Мпс

1/1,6 года

7% — сейсмика

06.30

BH + BH 94%

1059±300 Мпс

½x105 года

5% — зазор масс

06.02

BH + BH

800±40 Мпс

1/ 17 года

05.24

NS + NS 29%

192±100 Мпс

¼, 5 года

С вероятностью 71% — сейсмика

05.21

BH + BH

1130±279 Мпс

1/100 года

05.21

BH + BH

663±156 Мпс

1/8,3 года

05.19

BH + BH

3154±791 Мпс

1/5,5 года

05.18

NS + NS 75%

28±15 Мпс

1/3 года

Сейсмика — 25%

05.17

BH + BH

2950±1038 Мпс

1/13 года

05.13

BH + BH 94%

1987±501 Мпс

1/84 000 года

1/84 000 — зазор масс 5%

05.12

BH + BH

1388±322 Мпс

1/16 года

05.10

NS + NS 42%

270±100 Мпс

1/3,6 года

58% — сейсмика

05.03

BH + BH

421±105 Мпс

1/19 года

04.26

NS + NS 49%

423±128 Мпс

1/1,6 года

Зазор масс — 24%, BH + NS — 13% сейсмика — 14%

04.25

NS + NS

155±45 Мпс

1/70 000 года

04.21

BH + BH

2281±700 Мпс

½ года

04.12

BH + BH

812±194 Мпс

½x1019 года

04.08

BH + BH

1473±358 Мпс

1/1010 года

* Частота случайной имитации подобного события шумом: раз в N года.

Источник данных — gracedb.ligo.org/latest/. Там, где идентификация события не абсолютно надежна, проставлена оценка вероятности такой природы события. Оценка расстояния (мегапарсеки), видимо, дана в терминах «расстояния светимости» (luminosity distance): R2 ~ Labs/Lobs. Иначе трудно объяснить значение 5725 Мпс (07.06) — в световых годах это будет больше возраста Вселенной.

Итак, имеем еще 20 событий слияния компактных объектов. В основном черные дыры, но есть одно надежное событие слияния пары нейтронных звезд (25 апреля). Еще один 75-процентный кандидат, два 50-процентных кандидата и один 30-процентный кандидат в пары нейтронных звезд. Есть лишь небольшая вероятность, что некоторые из сливающихся объектов попадают в зазор масс между нейтронными звездами и черными дырами. Максимальная масса нейтронной звезды определяется пределом Оппенгеймера — Волкова (две с лишним Мʘ, точное значение не определено). Минимальная масса черной дыры 5−6 Мʘ, это следует из статистики наблюдаемых черных дыр.

К сожалению, оценки масс пока не опубликованы. Список событий пока «дышит» — интерпретация некоторых событий иногда пересматривается. Видимо, все данные будут опубликованы после детальной обработки в виде нового каталога событий. Ждем с нетерпением пополнения. Особенно интересно было бы посмотреть на оценку массы для события 07.06, видимо, там очень большие массы, иначе трудно было бы зарегистрировать событие с такого расстояния светимости.

Борис Штерн

1 См. trv-science.ru/2016/02/12/chto-uvideli-detektory-ligo/

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Алексей
Алексей

А скоро появится возможность устанавливать координаты событий?

Голос за00Голос против Ответить
4 часов назад
ричард
ричард

Она была и есть, но точность---сотни кв. градусов: https://gracedb.ligo.org/latest/

Голос за00Голос против Ответить
2 часов назад
ричард
ричард

Похоже, на рисунке неточные расстояния (и единицы не понятны). См.:https://arxiv.org/abs/1811.12 907
«range in distance between 320+120−110 Mpc and 2750+1350−1320 Mpc»

Голос за00Голос против Ответить
3 часов назад
ричард
ричард

Вот интересное дополнение к каталогу: https://arxiv.org/abs/1904.7 214

Голос за00Голос против Ответить
2 часов назад
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