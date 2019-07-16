Гравитационно-волновые будни

Гравитационные волны от слияния черных дыр были впервые зарегистрированы в сентябре 2015 года1. Первое время каждое детектирование гравитационных волн было шумным событием, потом к ним привыкли. Нобелевская премия за открытие была присуждена очень быстро — в 2017 году. Осенью 2017-го эксперимент, в котором кроме американских детекторов LIGO участвовал итальянский VIRGO, был временно приостановлен для усовершенствования установок. Результат к моменту остановки — 11 событий, массы сливающихся объектов и оценка расстояний до них показаны на графике внизу. Одно из этих событий — слияние двух нейтронных звезд.
С тех пор на LIGO вдвое увеличили мощность лазерного луча, снизили квантовый шум, усовершенствовали часть зеркал. В результате подняли чувствительность на 40%. На VIRGO чувствительность подняли в два раза, правда, стартуя с более низкого уровня. С начала апреля 2019 года совместный сеанс возобновился. События, как и было обещано, пошли со средним темпом раз в неделю, и мало кто на них обращает внимание. А ведь это интересно —появляется реальная статистика.
Вот таблица гравитационно-волновых событий с датой регистрации, предварительной классификацией событий, оценкой расстояния и статистической значимости — с какой частотой такое событие может быть имитировано шумом.
|
Дата
|
Событие
|
Расстояние
|
Частота*
|
Примечание
|
07.07
|
BH + BH
|
810±234 Мпс
|
1/60 000 года
|
07.06
|
BH + BH
|
5725±1446 Мпс
|
1/16 года
|
Очень далекое событие.
|
07.01
|
BH + BH 93%
|
1045 Мпс
|
1/1,6 года
|
7% — сейсмика
|
06.30
|
BH + BH 94%
|
1059±300 Мпс
|
½x105 года
|
5% — зазор масс
|
06.02
|
BH + BH
|
800±40 Мпс
|
1/ 17 года
|
05.24
|
NS + NS 29%
|
192±100 Мпс
|
¼, 5 года
|
С вероятностью 71% — сейсмика
|
05.21
|
BH + BH
|
1130±279 Мпс
|
1/100 года
|
05.21
|
BH + BH
|
663±156 Мпс
|
1/8,3 года
|
05.19
|
BH + BH
|
3154±791 Мпс
|
1/5,5 года
|
05.18
|
NS + NS 75%
|
28±15 Мпс
|
1/3 года
|
Сейсмика — 25%
|
05.17
|
BH + BH
|
2950±1038 Мпс
|
1/13 года
|
05.13
|
BH + BH 94%
|
1987±501 Мпс
|
1/84 000 года
|
1/84 000 — зазор масс 5%
|
05.12
|
BH + BH
|
1388±322 Мпс
|
1/16 года
|
05.10
|
NS + NS 42%
|
270±100 Мпс
|
1/3,6 года
|
58% — сейсмика
|
05.03
|
BH + BH
|
421±105 Мпс
|
1/19 года
|
04.26
|
NS + NS 49%
|
423±128 Мпс
|
1/1,6 года
|
Зазор масс — 24%, BH + NS — 13% сейсмика — 14%
|
04.25
|
NS + NS
|
155±45 Мпс
|
1/70 000 года
|
04.21
|
BH + BH
|
2281±700 Мпс
|
½ года
|
04.12
|
BH + BH
|
812±194 Мпс
|
½x1019 года
|
04.08
|
BH + BH
|
1473±358 Мпс
|
1/1010 года
* Частота случайной имитации подобного события шумом: раз в N года.
Источник данных — gracedb.ligo.org/latest/. Там, где идентификация события не абсолютно надежна, проставлена оценка вероятности такой природы события. Оценка расстояния (мегапарсеки), видимо, дана в терминах «расстояния светимости» (luminosity distance): R2 ~ Labs/Lobs. Иначе трудно объяснить значение 5725 Мпс (07.06) — в световых годах это будет больше возраста Вселенной.
Итак, имеем еще 20 событий слияния компактных объектов. В основном черные дыры, но есть одно надежное событие слияния пары нейтронных звезд (25 апреля). Еще один 75-процентный кандидат, два 50-процентных кандидата и один 30-процентный кандидат в пары нейтронных звезд. Есть лишь небольшая вероятность, что некоторые из сливающихся объектов попадают в зазор масс между нейтронными звездами и черными дырами. Максимальная масса нейтронной звезды определяется пределом Оппенгеймера — Волкова (две с лишним Мʘ, точное значение не определено). Минимальная масса черной дыры 5−6 Мʘ, это следует из статистики наблюдаемых черных дыр.
К сожалению, оценки масс пока не опубликованы. Список событий пока «дышит» — интерпретация некоторых событий иногда пересматривается. Видимо, все данные будут опубликованы после детальной обработки в виде нового каталога событий. Ждем с нетерпением пополнения. Особенно интересно было бы посмотреть на оценку массы для события 07.06, видимо, там очень большие массы, иначе трудно было бы зарегистрировать событие с такого расстояния светимости.
Борис Штерн
1 См. trv-science.ru/2016/02/12/chto-uvideli-detektory-ligo/
А скоро появится возможность устанавливать координаты событий?
Она была и есть, но точность---сотни кв. градусов: https://gracedb.ligo.org/latest/
Похоже, на рисунке неточные расстояния (и единицы не понятны). См.:https://arxiv.org/abs/1811.12 907
«range in distance between 320+120−110 Mpc and 2750+1350−1320 Mpc»
Вот интересное дополнение к каталогу: https://arxiv.org/abs/1904.7 214