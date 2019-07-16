Гравитационно-волновые будни

Гравитационные волны от слияния черных дыр были впервые зарегистрированы в сентябре 2015 года1. Первое время каждое детектирование гравитационных волн было шумным событием, потом к ним привыкли. Нобелевская премия за открытие была присуждена очень быстро — в 2017 году. Осенью 2017-го эксперимент, в котором кроме американских детекторов LIGO участвовал итальянский VIRGO, был временно приостановлен для усовершенствования установок. Результат к моменту остановки — 11 событий, массы сливающихся объектов и оценка расстояний до них показаны на графике внизу. Одно из этих событий — слияние двух нейтронных звезд.

С тех пор на LIGO вдвое увеличили мощность лазерного луча, снизили квантовый шум, усовершенствовали часть зеркал. В результате подняли чувствительность на 40%. На VIRGO чувствительность подняли в два раза, правда, стартуя с более низкого уровня. С начала апреля 2019 года совместный сеанс возобновился. События, как и было обещано, пошли со средним темпом раз в неделю, и мало кто на них обращает внимание. А ведь это интересно —появляется реальная статистика.

Вот таблица гравитационно-волновых событий с датой регистрации, предварительной классификацией событий, оценкой расстояния и статистической значимости — с какой частотой такое событие может быть имитировано шумом.

Дата Событие Расстояние Частота* Примечание 07.07 BH + BH 810±234 Мпс 1/60 000 года 07.06 BH + BH 5725±1446 Мпс 1/16 года Очень далекое событие.

Видимо, очень большие массы 07.01 BH + BH 93% 1045 Мпс 1/1,6 года 7% — сейсмика 06.30 BH + BH 94% 1059±300 Мпс ½x105 года 5% — зазор масс 06.02 BH + BH 800±40 Мпс 1/ 17 года 05.24 NS + NS 29% 192±100 Мпс ¼, 5 года С вероятностью 71% — сейсмика 05.21 BH + BH 1130±279 Мпс 1/100 года 05.21 BH + BH 663±156 Мпс 1/8,3 года 05.19 BH + BH 3154±791 Мпс 1/5,5 года 05.18 NS + NS 75% 28±15 Мпс 1/3 года Сейсмика — 25% 05.17 BH + BH 2950±1038 Мпс 1/13 года 05.13 BH + BH 94% 1987±501 Мпс 1/84 000 года 1/84 000 — зазор масс 5% 05.12 BH + BH 1388±322 Мпс 1/16 года 05.10 NS + NS 42% 270±100 Мпс 1/3,6 года 58% — сейсмика 05.03 BH + BH 421±105 Мпс 1/19 года 04.26 NS + NS 49% 423±128 Мпс 1/1,6 года Зазор масс — 24%, BH + NS — 13% сейсмика — 14% 04.25 NS + NS 155±45 Мпс 1/70 000 года 04.21 BH + BH 2281±700 Мпс ½ года 04.12 BH + BH 812±194 Мпс ½x1019 года 04.08 BH + BH 1473±358 Мпс 1/1010 года

* Частота случайной имитации подобного события шумом: раз в N года.

Источник данных — gracedb.ligo.org/latest/. Там, где идентификация события не абсолютно надежна, проставлена оценка вероятности такой природы события. Оценка расстояния (мегапарсеки), видимо, дана в терминах «расстояния светимости» (luminosity distance): R2 ~ L abs /L obs . Иначе трудно объяснить значение 5725 Мпс (07.06) — в световых годах это будет больше возраста Вселенной.

Итак, имеем еще 20 событий слияния компактных объектов. В основном черные дыры, но есть одно надежное событие слияния пары нейтронных звезд (25 апреля). Еще один 75-процентный кандидат, два 50-процентных кандидата и один 30-процентный кандидат в пары нейтронных звезд. Есть лишь небольшая вероятность, что некоторые из сливающихся объектов попадают в зазор масс между нейтронными звездами и черными дырами. Максимальная масса нейтронной звезды определяется пределом Оппенгеймера — Волкова (две с лишним М ʘ , точное значение не определено). Минимальная масса черной дыры 5−6 М ʘ , это следует из статистики наблюдаемых черных дыр.

К сожалению, оценки масс пока не опубликованы. Список событий пока «дышит» — интерпретация некоторых событий иногда пересматривается. Видимо, все данные будут опубликованы после детальной обработки в виде нового каталога событий. Ждем с нетерпением пополнения. Особенно интересно было бы посмотреть на оценку массы для события 07.06, видимо, там очень большие массы, иначе трудно было бы зарегистрировать событие с такого расстояния светимости.

Борис Штерн

1 См. trv-science.ru/2016/02/12/chto-uvideli-detektory-ligo/

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