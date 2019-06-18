ТрВ № 12 (281) за 2019 г.: Вавилонские мудрецы и теория чисел

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 281 от 18 июня 2019 года в PDF
Анонс номера
Криогенный телескоп воссоздаст зарю Вселенной
Интервью Вячеслава Авдеева с участниками проекта «Миллиметрон» — стр. 3
Научная колбаса и осьминоги-инопланетяне
Репортаж Александра Панчина о VI Всемирной конференции по недобросовестным исследованиям — стр. 6
Метаплагиат
Михаил Гельфанд вновь исследует адские круги Стандартинформа — стр. 7
Благо и зло испорченного гена
Светлана Боринская повествует о геногеографических исследованиях мутации CCR5delta32, повышающей устойчивость к ВИЧ, — стр. 8
Шерсть полярного медведя дала подсказку материаловедам
Аркадий Курамшин рассказывает о новом эффективном углеродном теплоизолирующем аэрогеле — стр. 9
Троллинг XV века
Разоблачение сеанса черной магии вокруг рукописи Войнича от Максима Руссо — стр. 10
Игра языков в «Игре престолов»
Александр Пиперски раскрывает тайны валирийского и дотракийского языков — стр. 12
Бессмертный рыцарь веры из Сорбонны
Эссе Александра Маркова о философе Жане-Люке Марионе — стр. 13