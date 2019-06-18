ТрВ № 12 (281) за 2019 г.: Вавилонские мудрецы и теория чисел

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 281 от 18 июня 2019 года в PDF

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Анонс номера

Криогенный телескоп воссоздаст зарю Вселенной

Интервью Вячеслава Авдеева с участниками проекта «Миллиметрон» — стр. 3

Научная колбаса и осьминоги-инопланетяне

Репортаж Александра Панчина о VI Всемирной конференции по недобросовестным исследованиям — стр. 6

Метаплагиат

Михаил Гельфанд вновь исследует адские круги Стандартинформа — стр. 7

Благо и зло испорченного гена

Светлана Боринская повествует о геногеографических исследованиях мутации CCR5delta32, повышающей устойчивость к ВИЧ, — стр. 8

Шерсть полярного медведя дала подсказку материаловедам

Аркадий Курамшин рассказывает о новом эффективном углеродном теплоизолирующем аэрогеле — стр. 9

Троллинг XV века

Разоблачение сеанса черной магии вокруг рукописи Войнича от Максима Руссо — стр. 10

Игра языков в «Игре престолов»

Александр Пиперски раскрывает тайны валирийского и дотракийского языков — стр. 12

Бессмертный рыцарь веры из Сорбонны

Эссе Александра Маркова о философе Жане-Люке Марионе — стр. 13

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