ТрВ № 12 (281) за 2019 г.: Вавилонские мудрецы и теория чисел

18.06.2019 / № 281 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв и Мария Молина /  Архив / 362 просм., 170 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 281 от 18 июня 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Криогенный телескоп воссоздаст зарю Вселенной
Интервью Вячеслава Авдеева с участниками проекта «Миллиметрон» — стр. 3

Научная колбаса и осьминоги-инопланетяне
Репортаж Александра Панчина о VI Всемирной конференции по недобросовестным исследованиям — стр. 6

Метаплагиат
Михаил Гельфанд вновь исследует адские круги Стандартинформа — стр. 7

Благо и зло испорченного гена
Светлана Боринская повествует о геногеографических исследованиях мутации CCR5delta32, повышающей устойчивость к ВИЧ, — стр. 8

Шерсть полярного медведя дала подсказку материаловедам
Аркадий Курамшин рассказывает о новом эффективном углеродном теплоизолирующем аэрогеле — стр. 9

Троллинг XV века
Разоблачение сеанса черной магии вокруг рукописи Войнича от Максима Руссо — стр. 10

Игра языков в «Игре престолов»
Александр Пиперски раскрывает тайны валирийского и дотракийского языков — стр. 12

Бессмертный рыцарь веры из Сорбонны
Эссе Александра Маркова о философе Жане-Люке Марионе — стр. 13

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