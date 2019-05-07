ТрВ № 9 (278) за 2019 г.: Можно ли распознать жизнь на далекой планете?

07.05.2019 / № 278 /  Выпускающий редактор: Максим Борисов /  Архив / 148 просм., 148 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 278 от 7 мая 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Жизнь с точки зрения физики
Кирилл Мошков о 75-летии «What is life?» Эрвина Шрёдингера — стр. 3

Несите ваши денежки
Дмитрий Маслов прощается с бесплатным образованием — стр. 4

Наука на фоне мусора
Продолжение дискуссии на Общем собрании РАН от Михаила Фейгельмана и Галины Цирлиной — стр. 5

Инструкция перед поездкой
Из жизни физика Бориса Криппа — стр. 6

Всё не так, как на самом деле
Автократия глазами Михаила Родкина — стр. 7

Экологические проблемы Байкала
Леонид Корытный ведет «Летопись байкальских тревог» — стр. 8−9

Во французской стороне, на чужой планете…
Дмитрий Звонкин, Сергей Нечаев и Ольга Ярцева про естественно-научное образование во Франции — стр. 10−11

Секретность против людей
Обзор рассекреченных документов 33-летней давности о Чернобыле от Бориса Жуйкова — стр. 12

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить