ТрВ № 9 (278) за 2019 г.: Можно ли распознать жизнь на далекой планете?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 278 от 7 мая 2019 года в PDF

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Анонс номера

Жизнь с точки зрения физики

Кирилл Мошков о 75-летии «What is life?» Эрвина Шрёдингера — стр. 3

Несите ваши денежки

Дмитрий Маслов прощается с бесплатным образованием — стр. 4

Наука на фоне мусора

Продолжение дискуссии на Общем собрании РАН от Михаила Фейгельмана и Галины Цирлиной — стр. 5

Инструкция перед поездкой

Из жизни физика Бориса Криппа — стр. 6

Всё не так, как на самом деле

Автократия глазами Михаила Родкина — стр. 7

Экологические проблемы Байкала

Леонид Корытный ведет «Летопись байкальских тревог» — стр. 8−9

Во французской стороне, на чужой планете…

Дмитрий Звонкин, Сергей Нечаев и Ольга Ярцева про естественно-научное образование во Франции — стр. 10−11

Секретность против людей

Обзор рассекреченных документов 33-летней давности о Чернобыле от Бориса Жуйкова — стр. 12

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