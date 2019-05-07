Чернобыль: секретность против людей

О Чернобыльской катастрофе и ее последствиях сейчас написано очень много. Но сразу после аварии 26 апреля 1986 года официальная информация была скудна и противоречива. По­явилось множество слухов, в которые поначалу не верилось: что уровень выброшенной активности был во много раз выше, чем сообщалось, что в горячую зону сыпали свинец, отчего отравилось большое количество людей, что пищевые продукты с высокой радиоактивностью продолжали поступать потребителю, что взрослых и детей заставляли маршировать на первомайской демонстрации при высоком радиоактивном облучении и т. д. К сожалению, многие из этих слухов потом подтвердились. Секретность, отсутствие достоверной информации сыграли печальную роль, и именно отсутствие информации и недоверие порождало панические настроения.

Приведем некоторые материалы из рассекреченных сейчас архивов СБУ1.

1. Из документа «Перечень сведений, подлежащих засекречиванию по вопросам, связанным с аварией на блоке № 4 Чернобыльской АЭС (ЧАЭС)»

1. Сведения, раскрывающие истинные причины аварии на блоке № 4 ЧАЭС. СЕКРЕТНО

5. Сведения о результатах отдельных измерений радиационной обстановки и изотопного состава почвы, воды и т. п. ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Те же сведения в целом по стране, республике, области. СЕКРЕТНО

9. Сведения о новых эффективных средствах и методах дезактивации. СЕКРЕТНО

11. Сведения о радиоактивном загрязнении природных сред, ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ и кормов, превышающем предельно допустимые концентрации.

СЕКРЕТНО

14. Обобщенные сведения о заболеваемости всеми формами лучевой болезни людей, подвергшихся воздействию в период аварии и ликвидации ее последствий. СЕКРЕТНО

16. Сведения о результатах лечения новыми методами или средствами лучевой болезни (так в тексте. — Б. Ж.). СЕКРЕТНО

Такая секретность обосновывалось желанием избежать паники. Но скорее причина была в другом — в желании скрыть катастрофические провалы руководства от населения собственной страны и зарубежных наблюдателей. Или это была просто параноидальная страсть — всё засекречивать?

2. Информация от Комитета госбезопасности в Верховный Совет Украинской ССР. 22 января, № 18, с. 3−4

…Как предполагают ученые, численность облученных, полученные ими дозы, масштабы радиоактивного загрязнения являются значительно заниженными и не отвечают реально сложившейся после катастрофы обстановке. По расчетам указанной группы ученых, зона опасного заражения после катастрофы составляет 450−500 км, а чрезвычайно опасного — до 120−130 км. Внутреннему и внешнему облучению выше допустимых аварийных нормативов могли подвергнуться более 4,5 млн жителей Украины, Белоруссии и России. Изложенная общая оценка последствий Чернобыльской катастрофы неоднозначно воспринимается в научных кругах г. Киева, так как противоречит принятой и доведенной до советской и мировой общественности концепции, согласно которой масштабы аварии менее значительны.

Таким образом, ученые представляли реальную ситуацию и информировали власти о реальных масштабах катастрофы, и разговоры о том, что власти не были достаточно информированы, не соответствуют действительности.

3. Справка 805. Секретно. Экз. № 1

…На период подготовки демонстрации 1 мая учащимся школ были выданы тренировочные костюмы, в которых они репетировали программу 27, 28, 29 мая (апреля. — Б. Ж.). С 5 по 8 мая эти костюмы были сданы в школы. Одежда имеет довольно высокий уровень фона. Школы намерены сдать костюмы в дворец пионеров. НЕОБХОДИМА ДЕЗАКТИВАЦИЯ

А теперь посмотрите на график слева — это уровень гамма-фона в Киеве (измерения провели по собственной инициативе сотрудники Института ядерных исследований АН Украины, и затем этот график как-то оказался в КГБ). Пик приходится на время проведения демонстрации — 10 часов 1 мая, когда маршировали и эти дети, и другие люди. Фон доходит до уровня 2,5 миллирентгена в час, примерно в 200 раз выше обычного естественного фона. Если бы речь шла только о внешнем облучении, кратковременное пребывание в таких радиационных условиях было бы не так опасно: для населения категории Б допустимая доза тогда была 500 миллирентген в год. Но внешнее облучение — это не главное. Если оказались сильно загрязнены костюмы, то что же попало в легкие детей? Ведь наверняка без респираторов маршировали, и детям вряд ли давали йодид калия для вывода из организма радиоактивного йода-131 (период полураспада — 8 дней). Но наиболее опасен стронций-90. Его период полураспада 28 лет, и он опасен именно для детей, так как, будучи химическим аналогом кальция, стронций-90 может встраиваться в растущую костную ткань и облучать костный мозг.

4. Записка по «ВЧ» 125. Секретно. Экз. № 1

…С целью создания поглощающего экрана в очаг аварии сброшено 2 мая 900 тонн свинца.

Как могло быть принято такое секретное решение? Любой физик или радиохимик знает, что свинец используют как экран от радиоактивного излучения только при температуре, близкой к комнатной. Но при высокой температуре свинец начинает сублимироваться, затем в воздухе образуется свинецсодержащая пыль. А при температуре около 1000 оС испарение происходит довольно быстро. При этом свинец — очень токсичный материал.

Вот из «Википедии»: «Свинец, как правило, попадает в организм человека при вдыхании свинецсодержащей пыли, копоти и паров, что вызывает психотропное, нейротоксическое и гемолитическое действия. Обычно заболевание наблюдается у детей от года до пяти лет… Предельно допустимая концентрация (ПДК) соединений свинца в атмосферном воздухе — 0,003 мг/м³».

Если значительная часть свинца испарилась, то его количество, вброшенное только 2 мая, могло заразить порядка 100 тыс. кубических ­КИЛОМЕТРОВ воздуха. Так что неизвестно еще, от чего многие люди больше пострадали — от радиоактивности или свинца.

Что же надо было делать? Чем засыпать?

Самым опасным радионуклидом на первом этапе аварии являлся йод-131, он очень летуч и легко распространяется в воздухе. Наилучшим поглотителем йода при высокой температуре является серебро. Но большое количества серебра вряд ли бы нашлось. Жаль, что принимавшим решение людям никто не сказал, что оксид кальция при высоких температурах в определенном диапазоне поглощает йод из воздуха. Так что можно было бы засыпать просто негашеной известью или даже еще более дешевым известняком…

Но… все вопросы решались закрытым образом.

5. «Рекомендации и некоторые сведения в условиях зоны повышенной радиации г. Киева»

…Свинина в 10 раз меньше забирает радиации, чем говядина. При варке мяса в бульон переходит 60% радиации… Дезактивация воды: отстаивание ­10−15 минут, слить верхнюю часть, примерно 2/3 — для употребления, остальное — вылить в канализацию…

Для выведения радиации:

Красные соки (виноградный, томатный, морковный, черешневый).

Красное вино «Каберне» (детям по 1−2 чайные ложки пополам с водой за 1−2 часа до еды) и т. д…

Вряд ли такие меры можно считать достаточно эффективными. А задолго до обнародования этих сведений я описал историю с чаем, загрязненным радиоактивными изотопами2. Когда это обнаружилось, мне тогда сказали не соваться не в свое дело…

Сколько же мы в общей сложности выпили и съели радиоактивного, остается только гадать.

* * *

Во время аварии на Фукусиме открытости было гораздо больше. Множество специалистов и в самой Японии, и из-за рубежа (включая меня самого) имели возможность подробно ознакомиться с ситуацией и предоставить свои рекомендации. И эти рекомендации были использованы. Всё население вполне осознало опасность, ему были даны подробные инструкции и средства защиты — каждый потребляемый лист салата проверялся. В результате на Фукусиме никто не погиб от радиации. А по данным Всемирной организации здравоохранения, представленным в 2005 году, в результате аварии на Чернобыльской АЭС в общей сложности могло только погибнуть до 4000 человек. А еще — увеличение онкологических заболеваний, которое довольно трудно оценить корректно.

Борис Жуйков,

докт. хим. наук, зав. Лабораторией радиоизотопного

комплекса Института ядерных исследований РАН

1 avr.org.ua/index.php/ROZDILY_RES?idUpCat=867

2 trv-science.ru/2010/04/27/chajnaya-istoriya-s-geografiej-k-24-j-godovshhine-avarii-na-chaes/

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