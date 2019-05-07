Физтех, лицей будущего, полночь, XXI век

Как вы представляете себе образование и педагогику будущего? Может быть, это просторные, современные помещения? Умные, пытливые школьники и студенты, глаза которых горят при виде захватывающей задачи, новой лабораторной установки или интересной книги? Мудрые, понимающие педагоги, Учителя с большой буквы? Может быть, вы вообразили себе новейшие образовательные методики, компьютерные классы, где любому учащемуся доступнылекции и семинары лучших учителей страны? Философские и научные диспуты младших школьников, красноречию которых позавидовали бы искуснейшие ораторы древности? Обучение на двух-трех иностранных языках? Не ограничивайте свою фантазию…

Это всё, несомненно, будет. Только… не для всех! Добро пожаловать в реальный мир, Нео! Наше общество продолжает стремительно раскалываться на уровни и этажи, переходы между ними тщательно замуровываются, шахты пресловутых «социальных лифтов» умышленно выводятся из строя и заливаются бетоном.

Ранее читатели ТрВ-Наука уже имели возможность ознакомиться с ситуацией вокруг Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в городе Долгопрудном1. Теперь пришло время рассказать о продолжении этой поучительной истории.

Напомним кратко хронологию событий. В ноябре 2018 года родители на очередном собрании внезапно узнали, что буквально с нового 2019 года образование в ГОБУ «Физтех-лицей им. П. Л. Капицы» станет существенно платным. Мы боролись. Законными, правовыми методами. Мы писали в Министерство образования, губернатору Московской области А. Ю. Воробьёву, мэру г. Долгопрудного О. И. Троицкому, ректору МФТИ Н. Н. Кудрявцеву, депутатам, В. В. Путину в администрацию президента… И еще много куда. На большинство писем мы получили ответ: «Вы обратились не по адресу, ваш запрос переадресован в Министерство образования». А Министерство образования ответило, что они действуют строго в соответствии с российским законодательством и имеют право делать, что считают нужным. Многократно, одинаково на все запросы. Мы встречались с администрацией г. Долгопрудного, представителями Физтех-союза и Фонда развития физтех-школ (которые, как выяснилось, собственно одни из тех, кто это всё затеял2), вышло несколько публикаций в СМИ, о нас даже снимало репортаж ТВ «Россия-1», но потом почему-то (!) не дало его в эфир. Нас чуть было не забрали в полицию за «организацию» несанкционированного сбора родителей в количестве примерно 5 человек около администрации Долгопрудного. Мы узнали много интересного о себе, о людях нас окружающих, узнали, кто друг, а кто враг.

Нужно отметить: далеко не все родители учеников Физтех-лицея разделяют ту точку зрения, что качественное образование должно быть доступно способным детям из различных социальных слоев, независимо от уровня дохода их родителей. Школа-то действительно непростая. Не нашла поддержки такая точка зрения ни в администрации города Долгопрудного, ни в Министерстве образования Московской области. Ректор МФТИ Н. Н. Кудрявцев от встречи с нами уклонился. Поддержали нас только мятежный профсоюз МФТИ «Университетская солидарность», собственно газета «Троицкий вариант — Наука», левоориентированное информагентство Rossa primavera и ряд мелких интернет-изданий и блогеров. Остальные, с кем мы связывались, либо считают, что всё это бесполезно (и они по факту оказались правы), либо что «и так нормально, а что такого?!». Очень заинтересовался ситуацией Общероссийский народный фронт: куратор от ОНФ Е. А. Межевикина обещала разобраться и вывести всех на чистую воду. ОНФ сформировал экспертное заключение, что происходящее нарушает право граждан на равный доступ к образованию и направил запрос в Минобр Московской области, но потом, видимо, они получили указание, что всё нормально, образование в России становится платным, предпринимать ничего не нужно, и потеряли интерес к этому вопросу.

Особенно удивляет в этой ситуации позиция руководства МФТИ. Например, 4 декабря, когда ситуация с лицеем уже достигла точки кипения, губернатор Московской области А. Ю. Воробьёв совместно с помощником президента Российской Федерации В. Ю. Сурковым провел заседание Наблюдательного совета Московского физико-технического института3. Мероприятие прошло при участии ректора МФТИ Н. Н. Кудрявцева. «Отдельное внимание было уделено планам по созданию научно-образовательного кластера. На базе Физтех-лицея имени П. Л. Капицы будет создан комплекс, в который войдут инновационная школа естественно-научного профиля и технопарк для hard skills & soft skills в естественных и точных науках». Они что, не владеют ситуацией? Или у них раздвоение сознания: по четным дням они поддерживают развитие образования, а по нечетным делают его платным?

Может быть, в результате нашей деятельности, а, возможно, и по другим причинам процесс немного забуксовал и сбавил скорость — «с нового года» оплата не была введена.

Но далее события продолжили развиваться с увеличивающейся степенью абсурдности. В начале февраля губернатор Московской области А. Ю. Воробьёв, докладывая первому лицу об успехах, сказал в том числе следующее: «У нас это тоже один из вопросов, который я хотел сегодня с вами проговорить и просить поддержки. В продолжение проекта „Сириус“, который успешно в Сочи работает, мы хотели бы создать тоже два таких центра, подобных „Сириусу“, куда ребята будут приезжать и из Подмосковья, и из других регионов». Он отметил, что первый центр должен появиться в Долгопрудном на базе Физтех-лицея, второй проект (по его словам, гуманитарный) располагается в Одинцовском районе. «Гимназия Примакова, которая тоже пользуется популярностью, и ребята хотят обучаться там на различных программах. По подобию опять же того, что есть в Сочи, мы хотели там сделать акцент на гуманитарное образование. Эти проекты у нас в высокой степени готовности, хотел Вам о них доложить», — подчеркнул Воробьёв4. После таких многообещающих заявлений и получения поддержки проекта на высшем уровне некоторые из возмущенных родителей вздохнули с облегчением, так как «ну не может же быть, чтобы подобный образовательный проект федерального значения и с соответствующим финансированием был платным для родителей». Но оказалось, что очень даже может! К слову сказать, обучение

в гимназии им. Е. М. Примакова, с которой нас теперь постоянно сравнивают, стоит, по нашим данным, около 50 тыс. руб. с ученика в месяц, плюс дополнительные сборы. С ней немногим более года назад произошла история, очень похожая на нашу. Нечто подобное происходит и с лицеем в Дубне. Закрыта «на ремонт» школа в Горках (здание школы действительно требует ремонта, но ситуация очень интересная). К сожалению, это не наш частный случай, а тенденция. Качественное образование становится платным.

В итоге, как нам сообщили на родительских собраниях 22−26 апреля, распоряжением правительства Московской области № 201 от 20 марта 2019 года создано АНОО «Физтех-лицей им. П. Л. Капицы». Учредители — Министерство образования Московской области и Московский физико-технический институт. Кстати, представители Физтех-союза и Фонда развития физтех-школ активно отстаивали необходимость введения платы за обучение в Физтех-лицее. При этом они искренне считают, что изо всех сил спасают остатки образования в России! Собственно, первое значительное достижение Физтех-союза с моей точки зрения — это введение платы за обучение в «подшефном» Физтех-лицее. Блестящий результат! Достойный высокого звания членов физтех-сообщества. Ректор МФТИ Н. Н. Кудрявцев, видимо, тоже одобряет). Далее на тех же апрельских собраниях нам сообщили, что весь педагогический коллектив якобы уже написал заявления о переводе в АНОО, по вопросу ГОБУ «Физтех-лицей» образована ликвидационная комиссия, имущество всё будет передано в АНОО (я не ослышался? так можно?). И, вообще, это вопрос уже решенный, поэтому всем предлагают «просто для информации» написать заявление, которое и «не заявление вовсе», на имя директора Машковой М. Г.:

«Заявление. Я (фамилия, имя, отчество) с 1 сентября 2019 г. планирую обучение моего ребенка в…». Предлагается написать либо АНОО «Физтех-лицей им. П. Л. Капицы», либо указать другое учебное заведение, куда вы планируете перевести ребенка. ГОБУ «Физтех-лицей» указывать не допускается. Все документы обещают предоставить родителям с 13 мая 2019 года, тогда же обещают сообщить критерии для предоставления льгот и скидок. Нужно сказать, что большинство родителей, даже те, кто поддерживал нашу «повстанческую» группу, в основном подписывает заявления на переход в АНОО. Тому есть объективные причины: сильных школ в городе Долгопрудном, кроме Физтех-лицея, всего две, количество мест там весьма ограничено, и деваться людям фактически некуда. О ситуации в других школах города вы можете узнать из моей предыдущей статьи о Физтех-лицее5.

Тут нужно отметить, что сумму оплаты за обучение на словах обещали зафиксировать на год в размере 10 тыс. руб. в месяц с человека. При этом многие родители, видимо, рассчитывают, что сумма так и останется на этом «доступном для большинства» уровне. Хотел бы обратить внимание, что уже в данный момент цена за обучения ребенка в ОАНО «Физтех-начало», составляет6 20 тыс. руб. с человека в месяц (это платная начальная школа Физтех-лицея, в которой у нас уже два года «не набирают первый класс» и которая «не имеет совсем никакого отношения» к АНОО «Физтех-лицей»). К тому же я не вижу причин для администрации школы держать стоимость 10 тыс. руб., если в гимназии им. Е. М. Примакова пятьдесят. Неужели здесь образование хуже?

На сайте ОАНО «Физтех-начало» также размещено любопытное пояснение: «Обязательное предварительное тестирование поступающих в 1 класс и собеседование с родителями, результаты которых могут являться основаниями для отказа в приеме в начальную школу». Красота, правда? По-моему, это перспективная заготовка для формулировки в новый закон об образовании РФ! А то вдруг на собеседовании выяснится, что родители, например, неправильных политических взглядов… или не уважают, скажем, господина ПэЖэ… Добро пожаловать в дивный новый мир!

Физтехи шутят: XXI век — век когнитивных технологий и сложных социальных взаимодействий. Поэтому МФТИ как один из ведущих научных центров нашей страны, конечно же, не мог оставаться в стороне: под руководством наблюдательного совета МФТИ и при активном участии администрации Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в конце 2018 — начале 2019 г. был поставлен масштабный социальный эксперимент — перевод лицея из статуса государственного ГОБУв статус «некоммерческого» элитного учебного заведения для богатых.

Люди проявляют себя только в критической ситуации. Так вот живешь — никого не знаешь, «здравствуйте — здравствуйте». Теперь же сразу про всех стало всё понятно: кто «за белых», кто «за красных», кто спрятался и сидит, боится. Эксперимент получается очень содержательный и интересный.

Известная физтеховская песня поэтому обретает новые интересные оттенки смысла:

<…> Но всё равно повсюду чайники кипят,

Эксперимент поставлен смело!

И пусть начальство результаты поразят,

Если оно укрыться в бункере успело <…>

Вам нужны великие потрясения или вам нужна великая Россия? Вы там наверху определитесь, пожалуйста!

Дмитрий Маслов,

выпускник МФТИ 2004 года

1 Маслов Д. Физтех-лицей имени П. Л. Капицы: конфликт родителей и руководства из-за перехода на платную форму обучения // ТрВ-Наука № 269 от 18 декабря 2018 года, с. 15.

2 go2phystech.ru/index.php?id=9

3 ugresh.ru/other-news/vorobev-i-surkov-proveli-zasedanie-nablyudatelnogo-soveta-moskovskogo-fiziko-tehnicheskogo-instituta/

4 Воробьёв попросил Путина поддержать открытие двух образовательных центров // РИА «Новости», 5 февраля 2019 года.

5 trv-science.ru/2018/12/18/konflikt-v-fiztexe-im-kapicy/

6 физтех-начало.рф/price

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