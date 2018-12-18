Физтех-лицей имени П. Л. Капицы: конфликт родителей и руководства из-за перехода на платную форму обучения
В городе Долгопрудном Московской области работает Физтех-лицей имени П. Л. Капицы. Это достаточно сильная школа естественно-научной направленности, в которой на высоком уровне преподают физику, математику, программирование, химию и биологию. Повышенные требования при поступлении, высокая учебная нагрузка, хороший рейтинг.
Некоторое время назад лицей переехал в капитально отремонтированное за государственный счет здание (при этом также произошло изменение юридического статуса), за последние несколько лет на территории (также за государственный счет) были построены несколько новых корпусов, в том числе общежития для учащихся интерната. На следующий год планируется начать строительство дополнительных лабораторных корпусов технопарка стоимостью более миллиарда рублей.
21 ноября на собрании представителей родительских комитетов администрацией школы в лице директора М. Г. Машковой и представителя наблюдательного совета от МФТИ Ю. О. Алашеева было объявлено, что в 2019 году школа получит статус АНОО (автономной некоммерческой образовательной организации). В статусе ГОБУ школа продолжит существование лишь до лета 2019 года, поэтому родителям будет предложено написать заявления о переводе детей в школу с новым статусом и заключить договора на оплату образовательных услуг в размере от 10 тыс. руб. в месяц на ребенка. На собрании настоятельно рекомендовали заключить договора уже с начала года, так как в этом случае ребенок будет переведен в школу с новым статусом «автоматически», остальным будет предложено поступать «на общих основаниях».
Также упоминался «успешный» пример гимназии им. Примакова, которая недавно перешла на подобную схему финансирования. Замечу, что стоимость обучения в гимназии им. Примакова составляет в настоящий момент около 50 тыс. руб. в месяц на ребенка, плюс большие дополнительные ежегодные сборы. М. Г. Машкова заверила родителей, что в нашей школе подобного не будет, и особенно способным детям будет обеспечена возможность продолжать учиться за счет адресных грантов и стипендий. О критериях, согласно которым будут определяться способности ребенка, на данный момент нет никакой определенной информации, как и о размере средств, которые предполагается выделить для такой адресной оплаты обучения.
Следует отметить, что мнения родителей разделились. Одни выступали за сохранение государственных гарантий права на бесплатное образование. Другие выражали безусловную поддержку администрации школы: по их мнению, переход на платную форму обучения логичен. Но достаточно большая часть родителей пока что занимает выжидательную позицию.
Те родители, которые считают нужным сохранить бесплатное образование в лицее, инициировали сбор подписей против изменения статуса Физтех-лицея, направили обращения в различные инстанции с просьбой разобраться в ситуации. Большая часть ответов в настоящее время выглядит как отписки, в них сообщается, что окончательного решения по данному вопросу не принято. Директор выступила с заявлением, что на данный момент она не располагает какими-либо официальными документами по данному вопросу.
К сожалению, происходящее с Физтех-лицеем — это не частный случай, а тенденция. Образование в нашей стране становится платным. В школах, как и во всем обществе, происходит расслоение. Нас (отчасти справедливо) упрекают, что, дескать, «так вам и надо», потому что Физтех-лицей давно уже имеет существенный крен в сторону «элитного» образования. Якобы мы боремся не за всеобщую справедливость, а за свою собственную, отдельную, внутри забора Физтех-лицея.
Достаточно содержательная дискуссия на эту тему состоялась в ветке комментариев к видео «Государство не выживет без математиков и физиков» на YouTube-канале журналиста Константина Сёмина. Вот ее фрагмент.
BB: Этот лицей был всегда доступен только детям платежеспособных родителей и считается местной «элиткой». Детей брали исключительно после платного подготовительного отделения. <…> В шаговой доступности от лицея есть простая школа, в здании на 500 человек размещают 1200 школьников, приспосабливают для обучения даже помещения без окон, так как просто негде проводить занятия, учителей не хватает, в начальной школе учителя ведут по два класса в две смены.
Такая же ситуация в большинстве школ города. То есть детей города уже давно поделили на тех, кого необязательно учить, и на тех, кого учат. А ведь в простых школах учатся точно такие же дети, как и большинство детей в лицее. Родители города борются за улучшение образования во всех школах города, а родители из лицея — только за то, чтобы их детей учили хорошо. Вот и вся разница.
DM: Да, действительно, Физтех-лицей никогда не был обычной школой. Да, был отбор. Подготовительные курсы — платные. У меня старший сын поступал на общих основаниях из другой школы. Бесплатно. Младшие, да, при поступлении ходили на подготовительные курсы. Так сейчас много где. Но до сих пор здесь обучались дети родителей с очень разным достатком, критерием поступления считались в первую очередь способности, а не платежеспособность родителей. Теперь будет по-другому.
BB: Возможно, вы сами как выпускник технического вуза смогли подготовить своего ребенка. Многие не могут, так как не имеют соответствующего образования. Давайте вместе бороться за то, чтобы Физтех-лицей стал достоянием всего города, чтобы он стал бесплатным образовательным центром для всех детей города с физ.-мат. кружками и прочими благами.
DM: Согласен. Даже не всего города, а шире. Там же общежития построены, чтобы дать возможность детям издалека тут учиться.
BB: Общежития — для старшеклассников. Вы хотите, чтобы в лицее учились только дети после 9-го класса? Чтобы их набирали по результатам ОГЭ? Нет. Вы хотите, чтобы ваши дети учились и в началке, и в средней школе в лицее, а не в обычной переполненной школе города? Так почему именно ваших детей государство должно учить отдельно от других детей города? Давайте до 10-го класса это будет доступный бесплатный образовательный центр для всех желающих детей, куда будут принимать без вступительного тестирования. А потом посмотрим…
DM: Вообще-то наличие специализированных школ — это в том числе и в интересах государства, как это ни странно. Если вы ведете речь о том, что Физтех-лицей должен быть более открытым и доступным, то да, я с вами согласен. Если же вы предлагаете «давайте выгоним всех лицеистов и будем на базе лицея шоу профессора Николя показывать», то не могу с вами согласиться. «Принимать без вступительного тестирования» — почему без тестирования? Пусть будет тестирование, только оно должно быть прозрачным и понятным.
Образование — для кого вообще? Для каждого отдельно, чтобы лучше устроиться в жизни потом? Или для всех, для общества, для государства? Кстати, учебные нагрузки действительно серьезные, не знаю, когда кто-то еще успевает к репетиторам ходить, как вы говорите. Мои дети — только на английский. Это как большой спорт: отберите самых способных и их выведите на рекорд. И это не так легко, как кажется. При этом и о массовом общедоступном спорте не нужно забывать. Кто ж против-то? <…>
BB: <…> Вы считаете мерилом способностей ребенка факт поступления в первый класс лицея. Это смешно, ну и грустно одновременно. <…> Необходим серьезный образовательный центр, с серьезной подготовкой, а не шоу. Вы же сами говорите, что, если у школьника проблемы с математикой, он и поступать туда не будет, а кому интересно или у кого есть успехи — будут. Что вас смущает? Боитесь конкуренции? Что не только ваши дети будут иметь доступ к качественному образованию? Что на всех не хватит? Хотите, чтобы хватило только на вас?
DM: Вы в чем-то правы, безусловно. Я вообще не знаю, какие такие педагоги-психологи могут определить при поступлении в первый класс, кто более способный, а кто менее. «Вы считаете мерилом способностей ребенка факт поступления в первый класс лицея» — нет, я так не считаю. В лицее, кстати, последний год или два нет началки, там какой-то первый класс целиком на платной основе набрали, но они где-то отдельно учатся, не в здании лицея на улице Ракетостроителей. Этот процесс коммерциализации лицея — он, видимо, не сегодня начался.
И да, вы правы, пока это меня лично не коснулось, я об этом как-то не задумывался. У каждого своя жизнь. Конкуренции? Нет, не боимся. Я приехал из маленького города, поступил в Физтех на факультет «РТ». Отучился и работаю по специальности, как ни странно. Что на всех образования не хватит — тоже не боимся. Сейчас есть много разных способов получить образование. Интернет-ресурсы, книги
К приведенному выше диалогу могу добавить следующее. Несмотря на все отрицательные тенденции, Физтех-лицей до настоящего времени оставался достаточно сильной физ.-мат. школой, где в первую очередь оценивались способности ребенка, а затем уже доходы его родителей. Здесь продолжают учиться дети из семей с разным материальным достатком. Я боюсь, что введение даже минимального имущественного ценза кардинально поменяет эту ситуацию, повлияет на социальный климат и принимаемые в коллективе ценности.
Видимо, для всех пришло время сложного морального выбора. Я лично свой выбор сделал. Если в итоге мы не переломим ситуацию и Физтех-лицей станет «школой для богатых» в статусе АНОО, то моим детям там делать нечего.
Дмитрий Маслов,
выпускник МФТИ 2004 года, отец четверых детей,
трое из которых обучаются в Физтех-лицее
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Докатились до полного безобразия!
в МИФИ надо побольше теологов готовить, и все будет чики-пуки
Пуки — да, а вот чики — сомневаюсь.
в МФТИ уже этим и занимаются
сами видите, что творится, томасы всякие кругом шныряют
Ну будут пытался научить чему-нибудь богательких балбесов, которые дискретитируют лицей. Физтехам надо быть чуть сообразительней и прозорливей.
Alexander Shaydurov богатенькие балбесы все равно пойдут в другие вузы, но сколько развитых детей теперь просто не пойдёт в этот лицей в принципе…
Daily Russian Science Вот и я о том же.
«А что так можно было?» Из ГОБУ в АНОО? Удивительно, что другие школы еще не смекнули (((
Ужас
То есть намечается тенденция, что РПЦ заменит КПСС+ВЛКСМ, свято место пусто не бывает. Тогда я запишусь в РПЦ, а партбилеты там дадут?
когда думаешь, что всё хуже уже не будет… а нет… может быть и еще хуже :(
Во всяком случае, патриарх очень похож на партработника. И риторика, и интонация в том стиле.
Этот лицей создавался ещё при Громове как губернский. Потом стало ясно, что негде пока жить
иногородним. На самом деле в губернии родители могут и не пустить детей (даже в Колмогоровский интернат иногда не хотят отпускать — страшно за них). В Долгопрудном, конечно, деток толковых генетически много. Но деньги всё-таки были губернские, если мне не изменяет память, а не только спонсорские. Запредельная роскошь рядом с разрухой развращает детей и не нужна. В летних школах эпохи социализма мы жили в палатках, зимой удобства были в конце коридора, а душевые в подвале. Ну и что?. Сириус — сомнительное в плане воспитания дело.
И пора всё-же и умным родителям осознать, что советская власть не просто кончилась, она кончилась навсегда. Речь должна идти о длинных очень льготных кредитах — как во всём мире,
а не об очередной халяве.
Мы же уже с вами говорили об этом, Александр Денисенко. «Речь должна идти о длинных очень льготных кредитах — как во всём мире, а не об очередной халяве» — в РФ с ее крайне нестабильной банковской системой идея о очень длинном образовательном да еще и льготном кредите утопична. Посмотрите на ипотеку — много ли % населения в РФ может ее себе позволить? А те кто могут позволить — еще неизвестно смогут ли они выплатить ее до конца, за период 2008—2018 уже два крупных кризиса стукнуло. Большинство населения (по слухам до 40%) и так занимает деньги в микрофинансовых организациях что бы протянуть от зп до зп — а вы тут предлагаете образовательный кредит, в Москве например он вполне потянет на сумму за которую можно получить образование в Первых странах Европы (в МГУ это 5000 $ за семестр). А уж брать образовательный кредит еще и на школьное образование — сколько же для этого нужно зарабатывать? И да — 50 000р за месяц обучения (~770 $), умножаем на 8 учебных месяцев (без каникул) и например за 3 класса (9,10,11 класс) — выходит ~18 500 $ за три года только за право получать школьные (пусть и углубленные) знания без гарантии поступления в ВУЗ. Много это или мало пусть каждый решает для себя сам.
Уважаемый Алексей ЛК!
Я же говорю о льготных кредитах, как во всём мире.
Льготный кредит это до 5% годовых — таких кредитов в РФ никогда не было и едва ли будут. Так что исходить надо из текущих реалий — а текущие реалии это от 15% до 25%. Под то что бы выдали льготный кредит надо по сути перекраивать всю банковскую систему. Нереальный сценарий.
За льготные кредиты кто-то должен банкам доплачивать. Варианты:
(1) занизить ставки по вкладам, сделав их во всех банках по 4% как в Сбербанке, завысить ставки по потребительским и ипотечным кредитам до уровня микрофинансовых организаций, обязав банки субсидировать образовательные кредиты за счет сверхприбыли.
(2) найти деньги в федеральном бюджете, скорее всего за счет повышения пенсионного возраста, псевдо повышения зарплат учителям, бюджетного дефицита и его эмиссионного финансирования.
(3) обратиться к Джорджу Сорросу или отечественным олигархам, которые в основном в долгах и без господдержки не выживают
Либо все же разумная по размерам доплата родителями является наименьшим злом?
В лицее требуют 8000 р в месяц — детки столько на гаджеты тратят
«В лицее требуют 8000 р в месяц — детки столько на гаджеты тратят» — главное задать начальную цену, а где 8000р там легко может стать и 16, а потом и 24 через пару лет лиха беда начало. 8000р в месяц на гаджеты? Среди моих семейных и довольно обеспеченных коллег (Москва) нет ни одного человека который давал бы своим детям такие суммы на гаджеты. Такое могут себе позволить только те кто не имеет кредитов и ипотек — а таких исчезающее меньшинство, долговая нагрузка то населения ой как высокая, тут не до гаджетов детям.
Вот чудно право — юмор Экономова читатель понимает, а мои никак.
Почему все рассуждения о сумме оплаты за обучение?
Почему нет рассуждений о том, какая доля от этой суммы платится непосредственно преподавателям лицея, например 50−60% или много меньше? Если платить преподавателям лицея как везде, то успешных учеников будет мало, поскольку у преподавателей должна быть мотивация и конкуренция. 8000р x 20 человек в классе x 0,5 если половина платится преподавателю / 130 часов уроков в месяц на класс = 615 рублей в час. Преподаватель с такой часовой ставкой будет давать результат? Если этого мало, то откуда брать деньги на ставку 1500 р за час? Переполненные классы, платить преподавателю 80% выручки?
Почему нет открытых данных о количестве и доле высокобальников и олимпиадников среди выпускников лицея? 8000 р в месяц может быть неоправданной суммой, если по итогам трех лет обучения в лицее ЕГЭ сданы так себе, и ребенок попадает на платное обучение в ВУЗ. Наоборот, если по результатам лицея высочайшие баллы позволяют зацепиться за бюджетное место, то 80 000×10×3 всяко меньше 350−800 тыс.р. платы даже за один год обучения в хорошем вузе. 8000 р в месяц за поступление ребенка на бюджет в вуз, пусть не гарантированное, но с большой вероятностью, подъемно даже для школьного учителя из условного Екатеринбурга — были такие примеры среди моих первокурсников.
>в МГУ это 5000 $ за семестр
Не за семестр, а за год.
5000 $ За год — да спасибо за уточнение. Для 90% населения РФ это все равно недоступные деньги.
Речь идёт о старших классах лицея. Если есть деньги на зеркальные полы, почему их нет на беспроцентные кредиты? Да после ваучеризации создать систему льготных кредитов —
в чём проблема?
Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг пожертвовал университету имени Джонса Хопкинса, который окончил в 1964 году, один миллиард 800 миллионов долларов. Об этом он сообщил в твиттре, уточнив, что эти средства позволят учебному заведению принимать решение о зачислении студентов «вслепую», без учёта финансового положения абитуриентов. В написанной им колонке в The New York Times миллиардер объяснил, что одной из причин его решения стала дискриминация небогатых старшеклассников, не имеющих возможности получить высшее образование. Ни одному выпускнику старших классов никогда не следует закрывать доступ в колледж из-за величины банковского счете его семьи. Однако это происходит постоянно. Как результат, претендентам с высокой успеваемостью из семей с низким или средним доходом регулярно отказывают, чтобы сохранить места для обучающихся из семей с высокими доходами, написал Блумберг.
Миллиардер рассказал, что сам является выходцем из небогатой семьи. Однако диплом университета Хопкинса, полученный благодаря ссуде и студенческой подработке, позволил ему исполнить его «американскую мечту».
Кстати, это «государство» может быть и выживет, а нет и… с ним, а вот страна не выживет.
Как-то другие страны выживают без халявы для так называемых одарённых чад. Ничего личного —
просто здоровый бизнес и здоровая власть, здоровые финансовые механизмы. Вы таких лицеев
как у нас много ли где видали в мире?
Словарь античности-инженер: в эллинистич. государствах И. занимал более почетное положение в обществе, чем прежде в полисе. В Римской империи И. также пользовался уважением, будучи необходимым членом общества. Витрувий, происходивший из бедной семьи, был приближенным императора Августа; Фронтин принадлежал к сенатской аристократии. Из императорского стипендиального фонда для обучения инженерному делу (правление Александра Севера и Константина I) оплачивались все расходы по обучению и содержанию математически одаренных мальчиков и 18-летних юношей, в осн. из небогатых семей. Диоклетиан содержал на государств, жалованье преподавателей механики и архитектуры. Профессиональная гордость И. прослеживается в надписях на многочисл. постройках и надгробиях с 4 в. до н. э. по 4 в. н. э.
И что с тем Римом приключилось?
Так сравните, сколько столетий стоял Рим, а сколько лет — тысячелетний Рейх или вечный великий Советский Союз?
Дмитрий Кропивницкий, вот оно…
Евгения Сидорова КПСС по типу церковной организации и строилась.
[…] праздников в газете «Троицкий вариант» появилась статья про конфликт родителей и руководства «Физтех-лицея […]
А Вы уверены, что Вашим детям … потребуется это образование? … что они не умрут много раньше? А вообще то … таланты — редкость и большая ценность, и только ОЧЕНЬ глупое общество (современное) не старается обеспечить доступность талантливым детям-студентам элитного образования … вне зависимости от материального уровня родителей. Решения могут быть разные — государственные деньги, фонды, займы, благотворительность. А чтобы сынишки по блату не лезли — так это просто — в таких учебных заведениях думать и работать надо … сильно больше чем в обычных. А это привлекает ТОЛЬКО талантливых, и то далеко не всех.
С другой стороны — Вы хотите, чтобы детям потом, за их хорошее образование, хорошо платили? Тогда логично платить и за образование. А то согласитесь, не справедливо получалось бы. А — с 17 лет работает, Б — до 23 — в университете, потом в аспирантуре. Стипендии разные (как понимаете, как бы за счет А), а потом сразу и зарплата высокая. В социалистическом обществе как бы резонно за образование не платить — просто «один работает кувалдой, другой — головой» — оба в равных правах. Помните шутку — «чтобы мало получать, надо долго учиться»? — своя логика в этом была. Другое дело — нормальное общество кровно заинтересовано дать элитное образование своим талантам. И, кстати, на Западе с начала прошлого века это поняли, и пошли разные фонды, образовательные кредиты, стипендии. Недавно сравнительно, был в шведском университете — зашли на вечер, там заметное число наших, с Питера, получают стипендии какие то, живут на это, общежитие … может там и останутся. Как помните, стипендию аспирантам у нас тоже недавно повысили … аж 5 000 может даже 7 000 сейчас - что не учиться то??7? А то была 2 -3.