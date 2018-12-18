Физтех-лицей имени П. Л. Капицы: конфликт родителей и руководства из-за перехода на платную форму обучения

В городе Долгопрудном Московской области работает Физтех-лицей имени П. Л. Капицы. Это достаточно сильная школа естественно-научной направленности, в которой на высоком уровне преподают физику, математику, программирование, химию и биологию. Повышенные требования при поступлении, высокая учебная нагрузка, хороший рейтинг.

Некоторое время назад лицей переехал в капитально отремонтированное за государственный счет здание (при этом также произошло изменение юридического статуса), за последние несколько лет на территории (также за государственный счет) были построены несколько новых корпусов, в том числе общежития для учащихся интерната. На следующий год планируется начать строительство дополнительных лабораторных корпусов технопарка стоимостью более миллиарда рублей.

21 ноября на собрании представителей родительских комитетов администрацией школы в лице директора М. Г. Машковой и представителя наблюдательного совета от МФТИ Ю. О. Алашеева было объявлено, что в 2019 году школа получит статус АНОО (автономной некоммерческой образовательной организации). В статусе ГОБУ школа продолжит существование лишь до лета 2019 года, поэтому родителям будет предложено написать заявления о переводе детей в школу с новым статусом и заключить договора на оплату образовательных услуг в размере от 10 тыс. руб. в месяц на ребенка. На собрании настоятельно рекомендовали заключить договора уже с начала года, так как в этом случае ребенок будет переведен в школу с новым статусом «автоматически», остальным будет предложено поступать «на общих основаниях».

Также упоминался «успешный» пример гимназии им. Примакова, которая недавно перешла на подобную схему финансирования. Замечу, что стоимость обучения в гимназии им. Примакова составляет в настоящий момент около 50 тыс. руб. в месяц на ребенка, плюс большие дополнительные ежегодные сборы. М. Г. Машкова заверила родителей, что в нашей школе подобного не будет, и особенно способным детям будет обеспечена возможность продолжать учиться за счет адресных грантов и стипендий. О критериях, согласно которым будут определяться способности ребенка, на данный момент нет никакой определенной информации, как и о размере средств, которые предполагается выделить для такой адресной оплаты обучения.

Следует отметить, что мнения родителей разделились. Одни выступали за сохранение государственных гарантий права на бесплатное образование. Другие выражали безусловную поддержку администрации школы: по их мнению, переход на платную форму обучения логичен. Но достаточно большая часть родителей пока что занимает выжидательную позицию.

Те родители, которые считают нужным сохранить бесплатное образование в лицее, инициировали сбор подписей против изменения статуса Физтех-лицея, направили обращения в различные инстанции с просьбой разобраться в ситуации. Большая часть ответов в настоящее время выглядит как отписки, в них сообщается, что окончательного решения по данному вопросу не принято. Директор выступила с заявлением, что на данный момент она не располагает какими-либо официальными документами по данному вопросу.

К сожалению, происходящее с Физтех-лицеем — это не частный случай, а тенденция. Образование в нашей стране становится платным. В школах, как и во всем обществе, происходит расслоение. Нас (отчасти справедливо) упрекают, что, дескать, «так вам и надо», потому что Физтех-лицей давно уже имеет существенный крен в сторону «элитного» образования. Якобы мы боремся не за всеобщую справедливость, а за свою собственную, отдельную, внутри забора Физтех-лицея.

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Достаточно содержательная дискуссия на эту тему состоялась в ветке комментариев к видео «Государство не выживет без математиков и физиков» на YouTube-канале журналиста Константина Сёмина. Вот ее фрагмент.

BB: Этот лицей был всегда доступен только детям платежеспособных родителей и считается местной «элиткой». Детей брали исключительно после платного подготовительного отделения. <…> В шаговой доступности от лицея есть простая школа, в здании на 500 человек размещают 1200 школьников, приспосабливают для обучения даже помещения без окон, так как просто негде проводить занятия, учителей не хватает, в начальной школе учителя ведут по два класса в две смены.

Такая же ситуация в большинстве школ города. То есть детей города уже давно поделили на тех, кого необязательно учить, и на тех, кого учат. А ведь в простых школах учатся точно такие же дети, как и большинство детей в лицее. Родители города борются за улучшение образования во всех школах города, а родители из лицея — только за то, чтобы их детей учили хорошо. Вот и вся разница.

DM: Да, действительно, Физтех-лицей никогда не был обычной школой. Да, был отбор. Подготовительные курсы — платные. У меня старший сын поступал на общих основаниях из другой школы. Бесплатно. Младшие, да, при поступлении ходили на подготовительные курсы. Так сейчас много где. Но до сих пор здесь обучались дети родителей с очень разным достатком, критерием поступления считались в первую очередь способности, а не платежеспособность родителей. Теперь будет по-другому.

BB: Возможно, вы сами как выпускник технического вуза смогли подготовить своего ребенка. Многие не могут, так как не имеют соответствующего образования. Давайте вместе бороться за то, чтобы Физтех-лицей стал достоянием всего города, чтобы он стал бесплатным образовательным центром для всех детей города с физ.-мат. кружками и прочими благами.

DM: Согласен. Даже не всего города, а шире. Там же общежития построены, чтобы дать возможность детям издалека тут учиться.

BB: Общежития — для старшеклассников. Вы хотите, чтобы в лицее учились только дети после 9-го класса? Чтобы их набирали по результатам ОГЭ? Нет. Вы хотите, чтобы ваши дети учились и в началке, и в средней школе в лицее, а не в обычной переполненной школе города? Так почему именно ваших детей государство должно учить отдельно от других детей города? Давайте до 10-го класса это будет доступный бесплатный образовательный центр для всех желающих детей, куда будут принимать без вступительного тестирования. А потом посмотрим…

DM: Вообще-то наличие специализированных школ — это в том числе и в интересах государства, как это ни странно. Если вы ведете речь о том, что Физтех-лицей должен быть более открытым и доступным, то да, я с вами согласен. Если же вы предлагаете «давайте выгоним всех лицеистов и будем на базе лицея шоу профессора Николя показывать», то не могу с вами согласиться. «Принимать без вступительного тестирования» — почему без тестирования? Пусть будет тестирование, только оно должно быть прозрачным и понятным.

Образование — для кого вообще? Для каждого отдельно, чтобы лучше устроиться в жизни потом? Или для всех, для общества, для государства? Кстати, учебные нагрузки действительно серьезные, не знаю, когда кто-то еще успевает к репетиторам ходить, как вы говорите. Мои дети — только на английский. Это как большой спорт: отберите самых способных и их выведите на рекорд. И это не так легко, как кажется. При этом и о массовом общедоступном спорте не нужно забывать. Кто ж против-то? <…>

BB: <…> Вы считаете мерилом способностей ребенка факт поступления в первый класс лицея. Это смешно, ну и грустно одновременно. <…> Необходим серьезный образовательный центр, с серьезной подготовкой, а не шоу. Вы же сами говорите, что, если у школьника проблемы с математикой, он и поступать туда не будет, а кому интересно или у кого есть успехи — будут. Что вас смущает? Боитесь конкуренции? Что не только ваши дети будут иметь доступ к качественному образованию? Что на всех не хватит? Хотите, чтобы хватило только на вас?

DM: Вы в чем-то правы, безусловно. Я вообще не знаю, какие такие педагоги-психологи могут определить при поступлении в первый класс, кто более способный, а кто менее. «Вы считаете мерилом способностей ребенка факт поступления в первый класс лицея» — нет, я так не считаю. В лицее, кстати, последний год или два нет началки, там какой-то первый класс целиком на платной основе набрали, но они где-то отдельно учатся, не в здании лицея на улице Ракетостроителей. Этот процесс коммерциализации лицея — он, видимо, не сегодня начался.

И да, вы правы, пока это меня лично не коснулось, я об этом как-то не задумывался. У каждого своя жизнь. Конкуренции? Нет, не боимся. Я приехал из маленького города, поступил в Физтех на факультет «РТ». Отучился и работаю по специальности, как ни странно. Что на всех образования не хватит — тоже не боимся. Сейчас есть много разных способов получить образование. Интернет-ресурсы, книги и т. д. пока тоже еще не запретили вроде бы. Тут речь скорее о том, что государство в лице чиновников от образования делает что-то очень странное. Или нет, не странное. Смотря какую цель ставить.

К приведенному выше диалогу могу добавить следующее. Несмотря на все отрицательные тенденции, Физтех-лицей до настоящего времени оставался достаточно сильной физ.-мат. школой, где в первую очередь оценивались способности ребенка, а затем уже доходы его родителей. Здесь продолжают учиться дети из семей с разным материальным достатком. Я боюсь, что введение даже минимального имущественного ценза кардинально поменяет эту ситуацию, повлияет на социальный климат и принимаемые в коллективе ценности.

Видимо, для всех пришло время сложного морального выбора. Я лично свой выбор сделал. Если в итоге мы не переломим ситуацию и Физтех-лицей станет «школой для богатых» в статусе АНОО, то моим детям там делать нечего.

Дмитрий Маслов,

выпускник МФТИ 2004 года, отец четверых детей,

трое из которых обучаются в Физтех-лицее

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