ТрВ № 8 (277) за 2019 г.: Увидеть черную дыру

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 277 от 23 апреля 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Новости космонавтики

от Александра Хохлова — стр. 3

Выборы на Украине

Анализ итогов первого тура от Сергея Шпилькина — стр. 4−5

Первобытная охота в Зарайске

Рассказ археолога Сергея Льва в передаче «Гамбургский счет» — стр. 6−7

«Сахаров был добрее меня»

Вторая часть интервью Наталии Деминой с правозащитником Сергеем Ковалёвым — стр. 8−9

Международному дню птиц посвящается

Материал, подготовленный орнитологами из Института географии РАН, — стр. 14

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.