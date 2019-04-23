ТрВ № 8 (277) за 2019 г.: Увидеть черную дыру

23.04.2019 / № 277 /  Выпускающие редакторы: Мария Янбулат и Алексей Огнёв /  Архив / 308 просм., 105 — сегодня /  Один комментарий

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 277 от 23 апреля 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Новости космонавтики
от Александра Хохлова — стр. 3

Выборы на Украине
Анализ итогов первого тура от Сергея Шпилькина — стр. 4−5

Первобытная охота в Зарайске
Рассказ археолога Сергея Льва в передаче «Гамбургский счет» — стр. 6−7

«Сахаров был добрее меня»
Вторая часть интервью Наталии Деминой с правозащитником Сергеем Ковалёвым — стр. 8−9

Международному дню птиц посвящается
Материал, подготовленный орнитологами из Института географии РАН, — стр. 14

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Oleg Pankratov
Oleg Pankratov

Увидеть чёрную дыру и умереть

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6 часов назад
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