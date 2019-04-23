ТрВ № 8 (277) за 2019 г.: Увидеть черную дыру

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 277 от 23 апреля 2019 года в PDF
Анонс номера
Новости космонавтики
от Александра Хохлова — стр. 3
Выборы на Украине
Анализ итогов первого тура от Сергея Шпилькина — стр. 4−5
Первобытная охота в Зарайске
Рассказ археолога Сергея Льва в передаче «Гамбургский счет» — стр. 6−7
«Сахаров был добрее меня»
Вторая часть интервью Наталии Деминой с правозащитником Сергеем Ковалёвым — стр. 8−9
Международному дню птиц посвящается
Материал, подготовленный орнитологами из Института географии РАН, — стр. 14
Увидеть чёрную дыру и умереть