День космонавтики: стыковки и нестыковки

12 апреля мы отметили 58-ю годовщину первого полета человека в космос. С каждым годом всё чаще в этот праздник мы читаем слова «Юра, прости». Но, не отрицая сложного положения, в котором оказалась российская космонавтика, правильно было бы в честь Дня космонавтики посмотреть внимательно на положительные новости последних дней.

4 апреля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1a» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11». Спустя 3 часа 22 минуты корабль выполнил стыковку с модулем «Пирс», установив новый рекорд по времени полета к Международной космической станции. Отработка «быстрой» схемы стыковки на грузовых кораблях позволит оперативно доставлять на станцию людей на пилотируемых кораблях «Союз». Но важно отметить: это не значит, что теперь в любой момент можно быстро доставить грузы или людей на МКС, поскольку «быстрая» схема стыковки имеет более ограниченное стартовое окно.

Интересно, что вопрос об уменьшении времени полета российских кораблей стал прорабатываться в связи с «космическим туризмом». Один из ведущих баллистиков РКК «Энергия» Рафаил Фарвазович Муртазин предложил выполнять стыковку до наступления острой адаптации к невесомости у космонавтов и участников космического полета, как официально называют космических туристов [1].

В марте в Италию из НПО им. С. А. Лавочкина была отправлена почти готовая посадочная платформа российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020» [2]. В компании TASinI проводится финальная сборка десантного модуля (в частности, на него должен быть установлен бортовой компьютер). После завершения сборки аппарат отправится для прохождения комплекса испытаний во Францию, а затем на космодром Байконур.

Запуск «ЭкзоМарса-2020» на ракете-носителе «Протон-М» назначен на 25 июля 2020 года. В случае успеха это будет первая в истории российской космонавтики посадка на другое небесное тело после спускаемых аппаратов советских автоматических межпланетных станций «Вега-1» и «Вега-2», в 1984 году совершивших мягкую посадку на Венеру.

Успешно продолжается работа орбитального аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016». В журнале Nature 10 апреля 2019 года были опубликованы первые данные его научных приборов с начала работы в апреле 2018 года [3]. Основной вывод, полученный с помощью российского и бельгийского приборов (ACS и NOMAD): в атмосфере Марса не удалось найти метан, который мог бы свидетельствовать о существовании на Красной планете жизни или текущей вулканической активности. Ранее регистрировали отдельные «выбросы» метана, например, в районе кратера Гейла. Это эпизодическое появление газа, сменяемое долгим его отсутствием, всё еще серьезная загадка для атмосферных физиков.

Среди других результатов — составление более точной карты содержания подповерхностного льда на Марсе с помощью российского нейтронного детектора FREND.

Тем временем Россия продолжает участие в международной рабочей группе по проекту окололунной посещаемой станции Gateway. Уже определен предварительный облик станции и вклад каждой из сторон [4]. Россия по плану должна сделать шлюзовую камеру для выходов в открытый космос астронавтов и космонавтов и стыковочный узел, к которому будет «швартоваться» американский пилотируемый корабль «Орион». Однако сейчас положение проекта неустойчиво из-за требования Белого дома высадить американцев на Луне к 2024 году [5]. Это может привести к смещению приоритетов NASA, сдвинув проект Gateway «вправо». Кроме того, отстает от графика изготовление первой сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), необходимой для тестового полета корабля «Орион» вокруг Луны во второй половине 2020 года.

В марте руководитель NASA Джим Брайденстайн обмолвился, что в ведомстве рассматривают возможность использовать для первого полета коммерческую ракету-носитель вместо SLS [6]. Единственной такой ракетой, подходящей по грузоподъемности, является Falcon Heavy компании SpaceX.

И буквально 11 апреля состоялся второй ее пуск — с коммерческим спутником связи Arabsat 6A. Все операции по выведению прошли штатно, и, в отличие от первого пуска в феврале 2018 года, центральный блок первой ступени успешно приземлился на плавучую платформу Of Course I Still Love You. Однако при транспортировке в порт Канаверал баржа попала в шторм, центральный блок опрокинулся и получил повреждения.

Третий пуск Falcon Heavy будет выполнен в интересах ВВС США, причем для него будут использованы боковые ускорители от последнего пуска.

Успехи компании SpaceX предопределяют ее участие в разворачивающейся новой лунной программе США.

На этом фоне интересно было наблюдать полет к Луне израильской автоматической межпланетной станции «Берешит» (Beresheet). Аппарат был разработан в рамках Google Lunar X-PRIZE — конкурса для частных компаний по созданию и доставке на Луну посадочных модулей и луноходов. SpaceIL стала одной из примерно 20 команд по всему миру, включая США и Россию. В 2018 году конкурс был закрыт: ни одна из частных команд не смогла вовремя доставить свой аппарат на естественный спутник Земли, несмотря на то что сроки продлевали. Но израильтян это не сломило, проект был доведен до конца. Общая стоимость космического аппарата «Берешит» и всех операций с ним составила 95 млн долл., из них 19 млн долл. ушло компании SpaceX за запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 (попутной нагрузкой).

Старт состоялся 22 февраля 2019 года, после чего АМС «Берешит» начала долгий путь к Луне, постепенно, с помощью двигателей, увеличивая апогей своей орбиты, пока 4 апреля успешно не вышла на орбиту спутника.

Но 11 апреля «Берешит» разбился о лунную поверхность. Причиной стал отказ основного двигателя при торможении во время посадки.

Фонд X-PRIZE решил выдать SpaceIL «утешительный приз» в размере 1 млн долл. При поддержке правительства Израиля планируется сделать второй аппарат. Однако теперь четвертой страной (после СССР, США и Китая), которая осуществила мягкую посадку на Луну, может стать Индия со своей АМС «Чандраян-2» и луноходом. Старт запланирован в 2019 году.

