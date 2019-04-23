Украина: другой масштаб

За выборами президента Украины невозможно было не следить. В отличие от России, где острая интрига на президентских выборах в первый и последний раз наблюдалась в 1996 году, в Украине из семи выборных кампаний постсоветского периода лишь две обошлись одним туром — в 1991 году, когда президентом был выбран Леонид Кравчук, и в 2014-м, когда победил нынешний глава государства Пётр Порошенко. И только один раз действующему президенту (Леониду Кучме в 1999 году) удалось избраться повторно.

Избирательная система Украины в цифрах Общее количество зарегистрированных избирателей в первом туре голосования на выборах президента Украины составило 30,5 млн — примерно в 3,5 раза меньше, чем в России (около 110 млн). Общее количество избирательных участков — 29 989 (в 3,3 раза меньше, чем в России), средняя численность избирателей на участке — около 1 тыс. человек (на городских участках больше, на сельских меньше). Избирательные участки поделены на 199 избирательных округов на территории Украины плюс один зарубежный округ; в отличие от территориальных избирательных комиссий в России, округа примерно одинаковы по численности избирателей (около 150 тыс.).

Нынешние выборы, в которых участвовало в общей сложности 39 кандидатов, пошли по традиционному пути. В первом туре действующий глава государства Пётр Порошенко получил 15,95% голосов избирателей, уступив почти вдвое Владимиру Зеленскому (30,24%). Не очень сильно отстали от второго места ветеран украинской политики Юлия Тимошенко (13,40%) и считающийся представителем пророссийских сил Юрий Бойко (11,67%) [1]. Явка избирателей составила 62,9%. Следует отметить, что эти результаты хорошо совпали с предвыборными прогнозами и экзитполами украинских опросных служб.

Учитывая близкие связи и общее прошлое, интересно посмотреть на результаты выборов в Украине через призму тех же инструментов, которыми мы пользовались при анализе российских выборов [2]. Начнем с распределения голосов за кандидатов в зависимости от явки (рис. 1).

Для сравнения — аналогичное распределение на выборах президента России в 2018 году (рис. 2).

Сразу видно принципиальное различие между диаграммами двух стран: на выборах в Украине ни у лидера голосования Зеленского, ни у Порошенко, на которого мог бы работать административный ресурс, нет «хвоста» распределения голосов на высоких явках и «кометы» на диаграмме рассеяния. Таким образом, массовых фальсификаций «российского» типа, когда избирательные комиссии добавляют голоса за «нужного» кандидата, одновременно увеличивая явку [2, 3], на этих выборах в масштабе страны не видно. В масштабе регионов единственным исключением является Донецкая область, где видны признаки добавления голосов за действующего президента, подтверждаемые сообщениями наблюдателей с мест о вбросах. Масштаб этих махинаций можно оценить примерно в 40 тыс. лишних голосов за Порошенко.

В то же время на диаграмме для Украины заметно различие в распределениях голосов за разных кандидатов: при похожей форме они немного сдвинуты друг относительно друга по явке. Это следствие неоднородности явки и поддержки разных кандидатов в разных регионах. Явка в восточных регионах Украины ниже, и более «восточные» по электорату кандидаты (Бойко) имеют максимум голосов на более низких явках, и, наоборот, голоса более «западных» кандидатов (Гриценко) сдвинуты к более высоким явкам. В случае Петра Порошенко этот сдвиг в большой степени обусловлен высокой явкой и высокими результатами действующего президента в Киеве (где он выступил вровень с Владимиром Зеленским) и Львове (где результат Порошенко составил почти 44%).

На уровне регионов различия в распределениях голосов за разных кандидатов значительно уменьшаются (рис. 3).

Рис. 3. Распределения голосов за кандидатов в двух разных по политическим предпочтениям регионах — Одесской и Львовской областях. На диаграмме рассеяния для Львовской области видны два кластера голосования за Петра Порошенко: правый верхний соответствует городу Львову, где Порошенко получил около 45% при явке более 70%, а левый нижний — области, где и явка, и результат действующего президента меньше. Однако ни «хвоста» в гистограмме голосов, ни «кометы» на диаграмме рассеяния нет и здесь

Города и села

В целом распределения голосов в регионах Украины похожи на распределения в «честных» регионах России, вроде Архангельской или Свердловской области (а в Киеве — на Москву). Это противоречит тезису об «особом» характере голосования, свойственном сельскому населению, который иногда выдвигают защитники странных результатов российских выборов. На Украине доля сельского населения больше, чем в России, а ничего подобного голосованию в Воронежской области или Мордовии не наблюдается. Более того, благодаря хорошо структурированной информации о составе избирательных участков Украины их можно поделить на группы по типам населенных пунктов и рассмотреть распределения голосов отдельно по этим группам (см. рис. 4).

Рис. 4 Гистограммы распределения голосов за кандидатов по явке в населенных пунктах разных типов — с количеством избирателей в млн: столица — 2,14; большой город (>100 тыс.) — 8,89; средний город (20−100 тыс.) — 4,15; малый город (<20 тыс.) — 4,30; село — 9,94

Видно, что характер явки в населенных пунктах разных типов очень похож. Самая высокая явка — в столице и больших городах, промежуточная — в средних городах, самая низкая — в малых. В сельских населенных пунктах явка примерно на уровне средних городов (этому способствует и то, что сельского населения больше в западных областях, где явка в целом немного выше), а ее распределение немного шире — но этим отличия сельского голосования исчерпываются.

Политические пристрастия различаются по типам населенных пунктов немного больше. Результат Владимира Зеленского достаточно ровный — самый высокий в больших городах (основной вклад здесь вносят областные центры и промышленные города Юго-Востока), чуть меньше в малых и средних, еще немного меньше в столице и в сельской местности. Результат Петра Порошенко убывает с размером населенного пункта: выше всего в столице, ниже всего в селах; результат Юлии Тимошенко — наоборот. В целом, однако, говорить о какой-то значительной разнице между городами и сельской местностью не приходится: избиратели ходят на выборы примерно с одинаковой охотой и голосуют довольно сходным образом.

Спойлеры и корреляции

Если в день голосования на выборах президента Украины всё, по-видимому, прошло честно, то предвыборный этап не обошелся без политтехнологических приемов, в том числе на грани фола. В частности, у Юлии Владимировны Тимошенко, конкурента Петра Порошенко за выход во второй тур, образовался «двойник» — кандидат Юрий Владимирович Тимошенко, народный депутат Украины из Ивано-Франковской области. Вероятно, расчет был на то, что часть избирателей перепутает двух Ю. В. Тимошенко в бюллетене и Юлия Тимошенко потеряет часть голосов. Расчет частично оправдался — Юрий Тимошенко занял 10-е место с результатом в 0,62% голосов, из которых, по-видимому, заметная часть должна была принадлежать Юлии. Корреляция между результатами Юлии Тимошенко и Юрия Тимошенко по избирательным участкам, за вычетом среднего по избирательному округу (чтобы исключить влияние региональных предпочтений), составляет 0,6 — существенно больше, чем у каждого из них с каким-либо другим кандидатом. Таким образом, можно полагать, что Юрию достался примерно каждый 40-й голос из тех, что должны были уйти Юлии (и это реалистичная оценка для доли человеческих ошибок на выборах — примерно такую же или чуть меньшую долю обычно составляют недействительные бюллетени, если в них не вкладывается протестный смысл). Это, однако, существенно меньше итогового отставания Юлии Тимошенко от Петра Порошенко, так что объяснить третье место Юлии Тимошенко только спойлером, даже с учетом вероятного добавления 40 тыс. голосов за Порошенко в Донецкой области, не удается.

Сергей Шпилькин

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