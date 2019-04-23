Властелины колец

23.04.2019 / № 277 / с. 14 /  Григорий Тертицкий, Пётр Глазов, Елена Лаппо, Юлия Лощагина /  Всё живое / 186 просм., 186 — сегодня /  Комментариев нет

Кольцевание гусей в заказнике «Кологривская пойма» Костромской области. Фото П. Глазова
Кольцевание гусей в заказнике «Кологривская пойма» Костромской области. Фото П. Глазова
Григорий Тертицкий
Григорий Тертицкий
Елена Лаппо
Елена Лаппо

Глобальные сети появились задолго до Интернета, и произошло это благодаря птицам. Например, кулики, гнездящиеся на Таймыре, ежегодно совершают сезонные миграции на все материки, кроме Антарктиды. Изучение маршрутов перелетных птиц крайне важно: во время миграций они переносят на себе беспозвоночных, семена и споры растений; но кроме того, они распространяют опасные для человека инфекции — орнитоз, птичий грипп, сальмонеллези т. д. Не менее важны сведения о жизненном ареале редких видов птиц, находящихся на грани исчезновения, а также о способах ориентации пернатых во время миграций. Орнитологи из Института географии РАН рассказали, как они и их коллеги следят за перемещениями птиц.

Пётр Глазов
Пётр Глазов
Юлия Лощагина
Юлия Лощагина

Всегда на связи

Первым научным методом изучения птичьих миграций стало кольцевание. В 1899 году датчанин Ханс Мортенсен начал прикреплять легкие цинковые кольца на лапы скворцов. Новаторство заключалось в том, что кольцо было маркировано порядковым номером, там же указывался и адрес. Таким образом нашедший (или поймавший) птицу с кольцом знал, куда о ней сообщить, а по номеру можно было ее опознать. С тех пор в мире были окольцованы сотни миллионов птиц, во многих странах созданы специальные станции кольцевания и единые информационные центры, куда поступают данные о возвратах.

Сейчас уже разработаны электронные датчики, позволяющие дистанционно отследить весь пролетный путь птицы. Местонахождение определяют с помощью приемопередатчиков. Сведения о координатах объекта получают через системы GPS и ГЛОНАСС, а передают через сеть GSM или через спутники. Основное ограничение в использовании — вес передатчика: он не должен превышать 3% от веса птицы.

Более 10 лет ученые из Института географии РАН совместно с коллегами из Германии, Нидерландов, Великобритании и других стран проводят исследования путей и скоростей миграции различных видов птиц. Это помогает понять, каким образом пернатые реагируют на изменение окружающей среды, какую роль они играют в жизни экосистем, какие опасности грозят им во время перелета и какую угрозу они могут представлять для людей. Буквально в режиме онлайн можно увидеть, как влияют на птиц быстро меняющийся климат и хозяйственная деятельность людей.

Остановка в чистом поле

Белолобый гусь с GPS-GSM передатчиком. Фото П. Глазова
Белолобый гусь с GPS-GSM передатчиком.
Фото П. Глазова

Во время миграции птицы могут столкнуться с серьезными проблемами. Например, изменение землепользования может повлиять на географию миграционных путей и распределение мест остановок белолобых гусей (Anser albifrons). При этом снижение антропогенной нагрузки не всегда благотворно для птиц. Во время миграции гуси обычно делают остановки на сельскохозяйственных угодьях, рядом с крупными водоемами. В нашей стране в начале 1990-х сильно, а кое-где катастрофически сократилась площадь посевов. Изменилась и структура землепользования. В результате во многих районах исчезли места, где гуси могли бы отдыхать и кормиться во время весеннего пролета. Перелетная стая больше не останавливается в таких местах, потому что они зарастают лесом, а птицам нужен хороший обзор, чтобы вовремя заметить хищника.

Куда податься кулику?

Кулик-лопатень в тундре, в гнездовом оперении. Фото П. Томковича
Кулик-лопатень в тундре, в гнездовом оперении. Фото П. Томковича

Международная рабочая группа по лопатню (SBS TF), куда входят в том числе российские орнитологи, с помощью спутниковых передатчиков изучает особенности миграций кулика-лопатня (Eurynorhynchus pygmeus). Кулик-лопатень — гнездовой эндемик России. Он размножается в узкой полосе приморских тундр от северной Чукотки до основания Камчатского ­полуострова. Эти птицы в первой сотне видов, которым угрожает исчезновение. Рождается мало птенцов, в результате хозяйственного освоения гибнут птичьи местообитания, к тому же на путях пролета и в местах зимовки (в Юго-Восточной Азии и в Китае) ведется незаконная охота — всё это приводит к падению численности куликов. Вид зимует у берегов Бангладеш, Мьянмы и Таиланда, Вьетнама и юга Китая, а протяженность миграционных путей вдоль побережий России, Японии, Северной и Южной Кореи, Китая составляет около 8 тыс. км. Таким образом, кулик-лопатень, как и большинство так называемых арктических птиц, проводит в Арктике лишь часть года, хотя и наиболее важную — период размножения, а остальное время — вне Арктики, где птицы не рассеяны, как в тундре, а живут стаями на побережьях.

За прошедшие 20 лет распространение кулика-лопатня по годовому ареалу изучено гораздо лучше, однако до сих пор неизвестно, где останавливается во время пролетов и зимует почти половина популяции. Отыскать лопатней на огромных просторах малоизученных побережий Азии среди других куликов без спутниковой телеметрии крайне сложно. Однако искать необходимо, чтобы определить основные места птичьих остановок и наладить охрану. Возможность для этого ­появилась только в 2016 году, когда был создан самый компактный в мире передатчик производства Microwave Telemetry весом 1,6 г. Кулику-лопатню, вес которого всего 30−40 г, это мини-устройство не мешает во время дальних перелетов. Такими передатчиками за два года было помечено 12 птиц в разных частях ареала.

Кулик-лопатень на зимовке, с крохотным передатчиком. Фото J. Martines
Кулик-лопатень на зимовке, с крохотным передатчиком.
Фото J. Martines

В среднем эти передатчики работали по нескольку месяцев. И вот что удалось выяснить.

  1. Лопатни, считавшиеся исключительно прибрежными птицами, могут пролетать большие расстояния над сушей, «спрямляя» путь и делая небольшие трансконтинентальные перелеты. За сутки они преодолевают более 1000 км.
  2. В некоторых местах остановок лопатня замечены сотни браконьерских ловчих сетей. Ясно, что в этих районах нужен систематический мониторинг.
  3. Помеченные птицы зимовали в разных местах. Некоторые из этих мест раньше были неизвестны. Так, две птицы провели месяц в Северной Корее. Одна осенью прилетела в Индонезию, на Суматру — этот район прежде не входил в ареал вида.

Как видно на примере куликов-лопатней, с помощью новейших спутниковых передатчиков можно быстро и успешно изучить пути перелета и стратегию миграций исчезающих видов птиц, определить их прежде неизвестные остановки, места скопления и линьки. Все это помогает в деле охраны пернатых.

Птичий компас

Современное оборудование позволяет лучше изучить и механизм ориентации птиц во время дальних путешествий. Известно, что птицы способны правильно ориентироваться в пространстве и возвращаться на пролетный путь, если по каким-то причинам они от него отклоняются.

Кольцевание гуменников (Anser fabalis) на острове Колгуев (Ненецкий АО). Фото П. Глазова
Кольцевание гуменников (Anser fabalis) на острове Колгуев (Ненецкий АО). Фото П. Глазова

Во время миграции птице нужно уметь определять свое местоположение и направление движения — т. е. иметь нечто вроде карты и компаса. Стороны света пернатые могут определять днем по положению Солнца, а ночью по звездам, также они используют магнитное поле Земли. Сложнее обстоит дело с навигацией. В настоящее время есть две основных гипотезы — магнитная и запаховая (или ольфакторная). Использование птицами «запаховой карты» доказано рядом исследований. Одно из них было проведено международной группой ученых с участием сотрудников Института географии РАН: изучался механизм ориентации ­клуши (Larus fuscus fuscus), крупной чайки, гнездовой ареал которой расположен в Скандинавии и на северо-западе России, а места зимовок — на расстоянии около 7000 км в экваториальных широтах Восточной Африки. Миграционный маршрут птиц отслеживали с помощью спутниковых передатчиков.

Чтобы проверить, какие сенсорные сигналы задействованы в навигации, птицам сделали операцию на обонятельном или тройничном нерве (последний отвечает за восприятие магнитного поля). В итоге одна группа чаек временно лишилась способности воспринимать магнитное поле, другая — обоняния. Третья группа была контрольной. Для эксперимента отобрали взрослых птиц из южной и центральной Финляндии, а также с Соловецких островов. Финских птиц переместили на 1250 км к острову Гельголанд (8o в. д.), а птиц с Белого моря — на 1260 км к юго-востоку в окрестности Казани (49o в. д.). Часть клуш выпустили в районе гнездования.

Птицы из всех трех групп осенью полетели на юг. То есть повреждение тройничного и обонятельного нервов не повлияло на мотивацию чаек к миграции. Сохранилась у них и способность определять стороны света и достигать географической широты района зимовки. Однако только птицы с ненарушенным обонянием смогли скорректировать свой маршрут и вернуться в границы миграционного коридора. Эксперимент показал, что обоняние необходимо клушам для коррекции субширотного перемещения за границы миграционного коридора в незнакомый ландшафт. Способ, с помощью которого перелетные птицы могут использовать запахи для навигации, неизвестен — данные эксперимента допускают различные объяснения. Предположительно, птицы могут запоминать запахи, характерные для мест остановок во время миграций, и «составляют обонятельную карту» пролетного пути.

Григорий Тертицкий, Пётр Глазов, Елена Лаппо, Юлия Лощагина,
Институт географии РАН

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