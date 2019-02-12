ТрВ № 3 (272) за 2019 г.: Что мы потеряли на Марсе?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 272 от 12 февраля 2019 года в PDF

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Рекордные карты «Радиоастрона»

Юрий Ковалёв о главных результатах эксперимента — стр. 4

Космический «мотылек"-сирота

Борис Штерн о загадочном явлении 2007 года — стр. 5

«За верность науке»

Интервью Алексея Огнёва с лауреатами премии — стр. 8−9

Британские израильские ученые и рак

Василий Власов и Пётр Талантов о дутой сенсации — стр. 10

Институту Ландау — 55, Халатникову — 100

Интервью с ВРИО директора ИТФ Игорем Колоколовым — стр. 12−13

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