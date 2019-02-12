ТрВ № 3 (272) за 2019 г.: Что мы потеряли на Марсе?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 272 от 12 февраля 2019 года в PDF
Анонс номера
Рекордные карты «Радиоастрона»
Юрий Ковалёв о главных результатах эксперимента — стр. 4
Космический «мотылек"-сирота
Борис Штерн о загадочном явлении 2007 года — стр. 5
«За верность науке»
Интервью Алексея Огнёва с лауреатами премии — стр. 8−9
Британские израильские ученые и рак
Василий Власов и Пётр Талантов о дутой сенсации — стр. 10
Институту Ландау — 55, Халатникову — 100
Интервью с ВРИО директора ИТФ Игорем Колоколовым — стр. 12−13
Джон Кеннеди, выступая с речью в Университете Райса, Хьюстон, в связи с началом строительства нового центра пилотируемых космических полетов в рамках программы «Аполлон», сказал: «Безусловно, освоение космоса связано с огромными расходами и трудностями, однако оно открывает невероятные перспективы. Многие скажут, что сейчас самое время остановиться и передохнуть. Но ни Хьюстона, ни Техаса, ни Соединенных Штатов никогда бы не было, если бы наши предки жалели силы и все время оглядывались назад. Америка — это страна людей, взгляд которых всегда устремлен вперед, в будущее. И сейчас наше будущее — это космос. … Вселенная должна стать источником новых знаний, двигателем прогресса. Исследование Вселенной и окружающей среды, новые методы наблюдения, сложнейшие технологии и компьютеры, разработанные для промышленности, медицины, образования и домашнего использования, помогут бурному развитию науки и образования.… Подробнее »
И что? Американские президенты говорят вдохновляющие речи по любому поводу-работа у них такая. Ничего из этих слов не следует, если за ними не стоит серьезной работы
А Вы умеете читать? Цитирую первую строчку: «Джон Кеннеди, выступая с речью в Университете Райса, Хьюстон, в связи с началом строительства нового центра пилотируемых космических полетов в рамках программы „Аполлон“…»
Вижу, Вы не знаете, что 25 мая 1961 президент собрал Конгресс по срочному поводу и предложил высадить человека на Луну уже в текущем десятилетии. За полтора года была разработана и принята грандиозная программа «Аполлон», фон Браун уже испытывал двигатели «Сатурн 1» и проектировал «Сатурн 5», началось строительство космического центра — это несерьезная работа? Ну-ну. Уже через шесть лет (!) Армстронг сделал свой знаменитый «маленький шаг» по Луне. Вы, уважаемый, если что-то пишете, то предварительно думайте. Или хотя бы в Вики загляните.
Американская лунная программа -2 стартовала в 2004 г при Буше, На дворе 2019, а воз и ныне там. Перефразируя Фрейда «Иногда слова -это просто слова» А вот вам ещё один афоризм" Нельзя дважды войти в одну и ту же реку" ;)
Юрий Кирпичев: Спасибо за изумительную цитату. Это ж надо — в 178 понятных всем слов уместить воодушевляющую цель социального человечества, полностью соответствующую принципу максимальной геохимической деятельности. Интересно, кто у него был спичрайтером? :)
«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство.»
К. Э. Циолковский
Похоже, у Джона Кеннеди был единомышленник из Калуги.
В отличие от полусумасшедшего мечтателя из Калуги Кеннеди запустил грандиозный проект, который уже через шесть лет после хьюстонской речи увенчался полным успехом! Полвека назад Америка сделала то, чего Россия не сможет сделать никогда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Циолковского
Гы) СССР первым запустил спутник и человека в космос, поэтому США навсегда останутся вторыми в истории. Се ля ви) Американская лунная программа-2 не предполагает на первом этапе высадку людей на Луну. Так что место для вторых остаётся открытым. Если посмотреть, как неспешно американцы двигаются, можно с большой долей уверенности сказать, что вторым будет Китай.
Во-первых, Кеннеди был президентом США, а не философом, ученым или мечтателем, во-вторых, произошло это 25 лет спустя смерти Циолковского ;)
Я бы сказал, у Циолковского появились единомышленники спустя десятилетия
Да, хотя не уверен, что Кеннеди владел математикой на уровне К.Э.