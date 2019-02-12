Израильские ученые «посрамили» британских

Найдено окончательное решение проблемы онкозаболеваний?

Пару недель назад некто Илан Морад, руководитель никому ранее не известной израильской компании Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi), заявил, что через год добьется ни много ни мало полного излечения рака. Новость стремительно разлетелась, попав во многие крупные медиа. Те же, кто не стал публиковать ее в первые дни (честь им и хвала), испытывают соблазн что-то написать об этом сейчас. Стоит ли это делать?

Новости в СМИ не лучший источник информации о медицине и медицинских исследованиях. Бизнес-модель большинства медиа такова, что трафик интересует их больше, чем корректность и осмысленность опубликованного. Справедливости ради, исследователи и производители лекарств усугубляют ситуацию, искажая факты и охотно играя на любви средств массовой информации к дешевым сенсациям. Анализ неоднократно демонстрировал, что пресс-релизы научных групп и фармбизнеса склонны приукрашивать находки и замалчивать их предварительный характер. Особенно грешат этим небольшие компании — находящаяся под пристальным вниманием бигфарма не будет раздавать невыполнимые обещания направо и налево. Другой фактор риска — работа в областях, перегретых интересом инвесторов и прессы, таких как рак.

Что же не так с заявлением израильской компании?

Во-первых, согласно пресс-релизу, AEBi подтвердила эффективность своей разработки на мышах и культурах клеток. Наверное, можно бесконечно повторять, что полученные на лабораторных животных результаты не значат практически ничего. И уж точно не говорят о том, что найден или будет найден способ лечения какой-то болезни у человека. СМИ вряд ли когда-нибудь примут эту простую идею — иначе им пришлось бы резко сократить количество новостей об окончательных победах над раком.

В онкологии у проекта, дошедшего до этапа экспериментов на человеке, шансы когда-нибудь стать лекарством примерно 5%. В нашем случае о полученном разрешении на клинические испытания речи пока нет. Вероятно, разработчик находится на достаточно раннем этапе доклинического поиска, и в случае нормального процесса создания препарата шансы бы не превысили 2−3%. А с учетом перечисленных далее странностей их смело можно снизить на порядок.

Во-вторых, нелеп названный срок. Поскольку AEBi еще не начала клинические испытания, до создания препарата (если считать, что оно состоится) не один год, возможно, десяток лет. Лекарство не создано, пока клинические испытания не подтвердили его эффективность и безопасность на людях, а это очень долгий процесс. Ни о каком создании препарата «через год» не может идти и речи. И те, кто занимается разработкой лекарственных средств, не могут этого не понимать. Шансы на выполнение этого обещания равны нулю.

В-третьих, израильтяне претендуют на то, что найдут лечение не от какого-то из видов рака, а от рака вообще. Но постойте, такой болезни не существует: есть как минимум более сотни онкозаболеваний, которые очень различаются по механизмам, клинике, течению болезни и, что очень важно, методам лечения. Мы не знаем у них общих черт, которые позволили бы создать одно лекарство от всех видов рака сразу. Скорее всего, потому что их не существует. Но даже если предположить, что они есть и г-н Морад с коллегами нашли их — а это целый переворот в онкологии, тянущий сразу на несколько нобелевских премий, — то где посвященные этому публикации? Сложно поверить, что в маленькой израильской лаборатории смогли сделать то, с чем не справилась мировая фарминдустрия. И удивительным образом забыли застолбить свой приоритет. Шансы на выполнение этого обещания тоже стремятся к нулю.

Обещания полностью решить проблему рака одной таблеткой — характерный признак мошенничества. Хочется верить, что это не то, с чем мы имеем дело.

В-четвертых, нет никаких следов научной деятельности этой компании в сфере борьбы с раком. Вообще ничего. Ни одной публикации, посвященной этому методу лечения или предшествовавшим фундаментальным исследованиям. Ни с результатами экспериментов на животных, ни по экспериментам на клеточных культурах. Никакой конкретики, только обещание сотворить чудо через год. Более того, мне вообще не удалось найти публикации Илана Морада и его коллеги Дэна Аридора, явно связанные с раком. Хм.

В-пятых, нет никаких признаков того, что AEBi пытается зарегистрировать лекарство в США или Евросоюзе. Игнорировать главные рынки более чем странно для потенциального мегаблокбастера, который мог бы перевернуть всю мировую фарминдустрию. Не в меньшей ли требовательности израильского регулятора дело? Впрочем, пока ничего достоверно не известно и о попытках регистрации в Израиле.

В-шестых, как если бы вышесказанного было мало, Аридор обещает отсутствие побочных эффектов. Как можно раздавать такие обещания до клинических испытаний? Особенно с учетом того, что лекарство будет основано на сильном токсине?

В-седьмых, конечно, чудо-лекарство будет очень дешевым.

Итак, мы имеем невозможный препарат от несуществующей болезни, с неизученными эффективностью и безопасностью, обладающий невероятными свойствами, который изготовят в нереальные сроки люди, не имеющие отношения к этой области исследований, случайно забывшие опубликовать предшествовавшие разработке эпохальные открытия, забрать между делом свою Нобелевку и попытаться вывести препарат на основные рынки. Если бы «Троицкий вариант» не попросил о комментарии на 4−5 тыс. знаков, я мог бы ограничиться четырьмя: слово «чушь» полностью исчерпывает сенсацию.

Пётр Талантов,

сооснователь фонда «Эволюция»,

член Общества специалистов доказательной медицины

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