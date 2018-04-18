10 лет газете «Троицкий вариант-Наука». «Это уже не «Рабыня Изаура», а настоящая «Санта-Барбара»»

7 апреля 2018 года в московском Сахаровском центре состоялось празднование 10-летия нашей газеты. Публикуем стенограмму официальной части праздника. Видеозаписи: Часть 1 (выступления), часть 2 (лотерея), часть 3 (поздравления).

Михаил Гельфанд: Здравствуйте! Мы начинаем наш вечер, и я сразу же передаю слово Борису Штерну.

Борис Штерн, астрофизик (ИЯИ РАН), главный редактор «ТрВ»: — Я хочу рассказать о том, что интересного произошло в астрономии, астрофизике, с моей точки зрения. Не все со мной согласятся, что это интересно, но, тем не менее, я расскажу вам про Тау Кита.

Включается музыка. Зрители слышат песню В. Высоцкого:

«В далеком созвездии Тау Кита всё стало для нас непонятным.

Сигнал посылаем: «Вы что это там?»

А нас посылают обратно.

На Тау Ките живут в тесноте,

живут, между прочим, по-разному.

Товарищи наши по разуму.

Вот, двигаясь по световому лучу

Без помощи, но при посредстве,

Я к Тау Кита этой самой лечу,

Чтоб с ней разобраться на месте.

На Тау Кита

Чегой-то не так –

Там таукитайская братия

Свихнулась, – по нашим понятиям.

Покамест я в анабиозе лежу,

Те таукитяне буянят, –

Все реже я с ними на связь выхожу:

Уж очень они хулиганят.

У таукитов

В алфавите слов –

Немного, и строй – буржуазный,

И юмор у них – безобразный.

Корабль посадил я как собственный зад,

Слегка покривив отражатель.

Я крикнул по-таукитянски: «Виват!» –

Что значит по-нашему – «Здрасьте!».

У таукитян

Вся внешность – обман, -–

Тут с ними нельзя состязаться:

То явятся, то растворятся...

Мне таукитянин – как вам папуас, –

Мне вкратце об них намекнули.

Я крикнул: «Галактике стыдно за вас!» –

В ответ они чем-то мигнули.

На Тау Ките

Условья не те:

Тут нет атмосферы, тут душно, –

Но таукитяне радушны.

В запале я крикнул им: мать вашу, мол!..

Но кибернетический гид мой

Настолько буквально меня перевел,

Что мне за себя стало стыдно.

Но таукиты –

Такие скоты –

Наверно, успели набраться:

То явятся, то растворятся...

«Вы, братья по полу, – кричу, – мужики!

Ну что...» – тут мой голос сорвался, –

Я таукитянку схватил за грудки:

«А ну, – говорю, – признавайся!..»

Она мне: «Уйди!» –

Мол, мы впереди –

Не хочем с мужчинами знаться, –

А будем теперь почковаться!

Не помню, как поднял я свой звездолет, –

Лечу в настроенье питейном:

Земля ведь ушла лет на триста вперед,

По гнусной теории Эйнштейна!

Что, если и там,

Как на Тау Кита,

Ужасно повысилось знанье, –

Что, если и там – почкованье?!»

В. Высоцкий

Б. Штерн: – Вопросы, пожалуйста?

Вопрос: – Что такое метод лучевой скорости?

Б. Штерн: – Я думал, что это уже общеизвестно. Планета вращается вокруг звезды, значит, и звезда вращается вокруг общего центра тяжести – туда-сюда по лучу зрения. Мы меряем эффект Доплера. Здесь лучевая скорость, которую они мерили – 30 см/секунду. Впервые перелезли за 1 метр в секунду. И это уже близко к 10 см/секунду – порога, который позволит находить новые земли. И уже до этого счастья осталась только двойка.

Вопрос: – Неужели наше Солнце «болтается» 10 см/секунду?

Б. Штерн: – Да, относительно Земли. Относительно Юпитера – 10 метров, относительно Земли – 10 см в секунду. Они «вытянули» 20 см в секунду.

Вопрос: – А как они узнали, что планет четыре?

Б. Штерн: – Ну как? Берут кривую блеска за 12 лет, делают преобразование Фурье, берут спектр мощности и смотрят – где есть «пики». Картинка получается отвратительная, потому что там есть так называемые «ложные пики» – так называемый «алиасинг». Кто имел дело с преобразованием Фурье, тот этого нахлебался, наверняка. Вот тут есть «наведенные пики», их еще надо было отличить друг от друга.

Вопрос: – А что там со статистическими ошибками?

Б. Штерн: – Там с ними всё в порядке, статистика здесь здоровенная. Статистическая значимость огромная, но эти проклятые артефакты – из-за того, что дискретная выборка, из-за нее возникают эти «паразитные» пики, алиасинг.

Михаил Гельфанд, биоинформатик (ИППИ РАН, Сколтех, ВШЭ): – Как сторонний наблюдатель я склонен считать, что все эти люди на самом деле – то слово, которым они друг друга называют, потому что, когда вводится неизвестно что для того, чтобы уравнения сходились… Это Борис мне объяснил, это я не сам придумал. Я послушал лекцию академика Рубакова в Калуге, из которой понял, что есть такая темная энергия, которую никто наблюдать не может. Темную материю еще можно наблюдать, а вот темную энергию наблюдать невозможно, но она есть. А потом я к Борису Штерну долго приставал, а он мне сказал: «Отстань, а то уравнения не сходятся». Да, а свидетелей не было.

Б. Штерн: – Биологу это объяснить трудно.

М. Гельфанд: – Да, потому что биологи – низшие существа, я понимаю.

Б. Штерн: – Не низшие, но немного отстали. В матстатистике они уже немного разобрались.

Видеозапись первой части вечера Виктора Аромштама

М. Гельфанд: – А вот тут у меня есть «тысячефунтовая горилла» – Израиль Моисеевич Гельфанд, который, кроме того, что был математиком, а еще и биологом. И вот он мне объяснял, что в биологии уравнения писать не надо. Так, вечер еще только начинается, а уже весело. Хорошо.

Я попробую рассказать, что самого интересного я узнал в биологии за последний год. И за чем вообще интересно следить.

Как всегда интересно следить за древней ДНК. Там куча всего замечательного происходит прямо на глазах. Я думаю, что значительная часть из этого окажется неправильной через несколько лет, но, тем не менее, вся эта история сложных взаимоотношений между неандертальцами, денисовцами и нашими непосредственными предками кроманьонцами становится всё замечательнее и замечательнее. Там уже не «Рабыня Изаура», а уже «Санта Барбара».

С денисовцами общались несколько раз разные популяции, с неандертальцами общались много раз, причем, гибриды неандертальцев и кроманьонцев оставались жить – некоторые у неандертальцев, некоторые у кроманьонцев. И это всё видно по имеющимся у нас данным, за этим забавно наблюдать.

Второе, за чем надо наблюдать и что происходит прямо на глазах – это анализ данных единичных клеток. В биологии сейчас придумано очень много разных техник, которые позволяют посмотреть сразу на всё. На то, как работают сразу все гены, как белки взаимодействуют с ДНК, на пространственную структуру ДНК или степень ее упаковки, сразу на всем геноме, а не в каком-то отдельном участке. Это наука довольно старая, ей уже лет 10.

Постепенно люди научаются смотреть это на единичных клетках. И довольно принципиальная вещь, которая плохо осознавалась раньше – что имеется колоссальный уровень внутреннего шума. То есть, на самом деле клетки все разные, даже в одной ткани. При этом все они все-таки образуют единую ткань.

Люди на это внимательно смотрят и пытаются что-то сделать из этого. Три года назад люди пытались сделать такого сорта работы на десятках клетках, то сейчас это делается на десятках тысяч. И картинка меняется с нечеловеческой скоростью.

Из совсем последних новостей – исследователи начали напускать на биологию глубокие нейронные сети с большим количеством внутренних слоев. Конечно, там есть и некий хайп, потому что я помню предыдущую волну нейронных сетей в биологии, лет 15 назад, из нее ничего не вышло. В отличие от прошлого, здесь если вы правильно конструируете сеть с несколькими сверточными слоями и какой-то разумной архитектурой, то дальше вы можете залезть ей в потроха и посмотреть, что выучили индивидуальные нейроны. И оказывается, что они таки выучили биологию.

Совершенно замечательный пример: люди предсказывали плотность упаковки ДНК в разных клеточных линиях. Просто по последовательности. Эта задача абсолютно бессмысленная, потому что качество предсказаний было смешным, и это было никому не нужным, потому что проще сделать эксперимент, чем предсказывать. Практической задачи такого предсказания нет. Но дальше они, обучивши свою нейронную сеть, залезли в нейроны самого первого сверточного уровня, который смотрит непосредственно на последовательность, и оказалось, что эти нейроны выучили мотивы, которые белки, связывающиеся с ДНК, в ДНК узнают.

Нейрон смотрит на какое-то последовательное количество нуклеотидов, и оказывается, что нейрон выучил мотив, который какой-то фактор транскрипции в ДНК узнает. Связь понятно, где – факторы транскрипции связываются в открытых местах, потому что в закрытые они просто заползти не могут. И это тоже некоторый сюжет, который просто на глазах в биологии происходит, и он очень интересный. И это – некоторое золотое дно, потому что эти сети в анализе изображения используют уже какое-то время. Или в финансовой математике. А в биологии сейчас некоторый Клондайк, потому что только-только начинают это делать, данных уже довольно много, а тех, кто этим занимается, не очень много. И всегда есть шанс сделать что-то эдакое. Все, на этом отклонения в сценарии заканчиваются. Вопросы?

Вопрос: — Вы говорите, что неандертальцы усыновляли кроманьонцев?

М. Гельфанд: – Да.

Вопрос: — В пещере с неандертальцами найден скелетик…

М. Гельфанд: – В геноме алтайского неандертальца найдено несколько процентов ДНК кроманьонца. Это означает, что было событие гибридизации, но потомки этого события дальше жили с неандертальцами. Не в смысле в пещере жили, а именно в том самом.

Вопрос: — По-моему, в «Science» была статья, где говорилось, что у кроманьонцев есть неандертальские гены, но у неандертальцев нет кроманьонских.

М. Гельфанд: – Неправда! У алтайского неандертальца есть кроманьонские. По состоянию на то время, когда я смотрел это последний раз, у некоторых – европейских – неандертальцев кроманьонских вариантов нет, а у алтайского неандертальца кроманьонские варианты есть. Там не все неандертальцы этим занимались.

Вопрос: — Получается, что неандертальцы насиловали кроманьонских женщин?

М. Гельфанд: – Кто там были женщины, кто – мужчины, непонятно, это ни откуда не следует. Ясно только что эти дети жили в неандертальском племени. Поэтому скорее кроманьонцы туда набегали. Что действительно известно: что в потомках от неандертальско-кроманьонских браков были дохлые мальчики. Мальчики от этих браков были или сами по себе не очень здоровыми, или просто бесплодными. Те гены, которые работают у мужчин, у кроманьонцев никогда не бывают неандертальского происхождения. Поэтому кто у нас был неандерталец – дедушка или бабушка, мы не знаем, но дядьев неандертальских у нас точно не было, были только тети и мамы.

Теперь послушаем рассказ Алексея Иванова про чароит.

Алексей Иванов, геохимик, член редсовета «ТрВ-Наука», г.н.с. Института земной коры СО РАН (г. Иркутск): — На мне майка «Троицкий вариант, первая сотня», 100 номеров нашей газеты мы отмечали шесть лет назад. Теперь выпущено уже 250 номеров. Буквально вчера я еще сидел на работе: приходит письмо, и Наташа пишет: «Давайте завтра проведем лотерею ТрВ? Основными призами будут ручки и кружки к 10-летию газеты, а спецпризами – призы от нас. Может, есть что предложить? Трубка М. Гельфанда, камень от А. Иванова...?».

Примерно в таком режиме, мне кажется, 250 номеров у нас и выпускались (смех). Хорошо, я иду к своему шкафу, где у меня хранятся пробы. Глаз у меня «падает» на что-то, это, конечно, коробка с надписью чароит, и этот камень сегодня будет в лотерею разыгран. Кому достанется чароит, будет не только счастлив, но и будет вынужден прочитать статью про чароит.

Думаю, что все сидящие в зале про чароит знают, что это – минерал, который был обнаружен в Сибири.

Это единственное месторождение в мире, больше его нигде нет. Вот так выглядит место, где его добывают.

Там примерно 200 тысяч тонн чароита. Это немного, если начать активно разрабатывать. Поэтому лицензия дается примерно на 200 тонн в год. То есть, на 1000 лет хватит такими темпами. Что такое 200 тонн в год? В Иркутске у нас есть 130-й квартал – была идея ко дню города построить историческое место. Достроить не успели, но, тем не менее, там есть один дом, где на втором этаже есть «чароитовая комната», на отделку которой ушло чуть больше 20 тонн чароита. То есть, 200 тонн – это очень мало.

Впервые чароит обнаружили сразу после Великой отечественной войны, когда шли геологические работы. Геолог Дитмар описал его как некий сланец, он не понял, что это такое.

Несколько позднее там искали уран, шли по стопам Дитмара – нашли на его заимке куски, которые он приносил. Юрий Гаврилович Рогов принес этот камень своей жене, Вере Парфентьевне, которая работала минералогом в его партии.

Когда я залез в Википедию посмотреть про Рогова, едучи в «Аэроэкспрессе» уже сегодня из аэропорта в гостиницу, я обнаружил, что его жену «похоронили» в 1973 году, а потом поженили еще на какой-то женщине.

Так вот, Вера Парфентьевна жива и числится в экспертах на замечательном сайте petrographica.ru у моего знакомого, закончившего Иркутский госуниверситет на год позже меня.

С самим названием «чароит» есть забавная история: как правильно «чароит» или «чараит»? Есть еще одно – «мореландит».

Почему? Когда этот минерал изучали, процесс длился около 3 лет. Потом подали заявку в Комиссию по новым минералам СССР. В каждой стране были свои комиссии по новым минералам, существовала некая международная комиссии, которая утверждала название нового минерала. А добычу чароита уже начали – стали делать вазы и продавать их за рубежом.

И один минералог – Пит Дэн (Pete Dann) – купил эту вазу, проанализировал и понял, что это – новый минерал. Подал заявку в международную минералогическую комиссию о регистрации минерала под названием «мореландит» в честь своего коллеги. А чтобы назвать новый минерал в честь живущего человека, надо спрашивать у него разрешения. Итак, он заявку подал.

А Вера Рогова подала заявку в советскую комиссию за год до этого. Но советская комиссия была не очень расторопна. И возникла коллизия: две заявки на один новый минерал. Одна заявка с названием «чараит», по названию речки Чара, которая протекает там недалеко. А вторая заявка с названием «мореландит».

Поскольку в советскую комиссию заявку подали все же на год раньше, а приоритет устанавливается по году подачи в национальную комиссию (и поскольку минерал был найдет в Сибири и его изучали советские геологи), то международная комиссия решила дать приоритет нашей заявке. Единственное – они попросили исправить «чараит» на «чароит», потому что в английском языке слово «чараит» было бы совершенно нечитаемо.

Вот такая вот история.

Вопрос: – Скажите, правильно ли я понял, что месторождение есть только в Сибири и больше нигде в мире его нет? А почему так произошло?

А. Иванов: – Теорий про происхождению этого минерала много, самая последняя и модная: что это особый состав магмы. Был такой специфический вулкан только в одном месте на Земле. В геологии такое бывает: на древней Земле действовал ядерный реактор, это доказано, и он тоже был единственным на Земле. После этого было предпринято много попыток найти свидетельства ядерного реактора еще где-то на Земле – не нашли. Он действовал в Окло, в Африке.

М. Гельфанд: – К вопросу о том, что как делались 250 номеров, и как делалось всё остальное. Во-первых, на скамейках позади вас имеется некоторое количество первых номеров «Троицкого варианта». Я забыл привезти несколько номеров с «Корчевателем», давайте поставим их в лотерею. Но виртуально они есть. Если кто-то выиграет – я обязуюсь привезти.

Есть то, чем мы можем гордиться – первая публикация Сергея Шпилькина вне «Живого Журнала» о статистике выборов, эта движуха тоже с нас началась. По поводу того, как делались эти 250 номеров: у меня есть подарки на Новый, 2017, год от издательства «Альпина Паблишерс» Борису Штерну, Наташе Деминой и Максиму Борисову – мы с тех пор так и не виделись целиком, поэтому я их сейчас подарю.

Мы хотим поблагодарить радиохимика Бориса Жуйкова, академиков РАН В.А. Рубакова и В.А. Васильева. Рубаков здесь, а Васильева я не вижу, но они наряду с Жуйковым спонсировали это мероприятие. Андрей Ростовцев также помог в организации вечера. И, кроме того, мы бы не прожили эти 10 лет, если бы…

Первоначальная «бизнес-модель», придуманная Борисом Штерном, была несостоятельна, это было очевидно всем. И ничего бы не произошло, если бы нам не помогал Дмитрий Борисович Зимин, который тихо сидит сзади. И еще были ИППИ и Сколтех, им приходится отдавать кусок мяса, но не очень большой. Но, тем не менее, то, что есть люди, которые поддерживают «Троицкий вариант» и дают возможность ему быть тем, что он есть, это совершенно замечательно. Потому что я и члены редколлегии говорим, что мы такое можем себе позволить – быть борзыми. Потому что минимальный уровень финансовой независимости у нас есть. Точнее, мы зависим от наших спонворов, но это не та зависимость, чтобы заставить нас делать то, чего бы нам не хотелось. Большое спасибо всем перечисленным товарищам, без них ничего не было.

Дальше у меня предложение высказаться Рубакову, Цатуряну и другим умным людям на актуальную тему.

Валерий Рубаков, академик РАН, физик (ИЯИ РАН): – Я выскажусь на тему 10 лет. Хочу подарить редколлегии эту 10-летнюю бутылку и пообещать, что на 20 лет будет бутылка 20-летней выдержки.

Андрей Цатурян, биофизик (Институт механики МГУ), член Совета Общества научных работников: – Мне кажется, что 10 лет надо отметить настоящим французским шампанским, что я и призываю сделать.

М. Гельфанд: – У меня написано, что нужно предложить гостям высказаться на тему «Какой вам видится ситуация в стране и той науке, которой вы занимаетесь, через 10 лет?». Судя по двум выступлением, именно так и видится.

Ольга Орлова, научный журналист (ОТР): Судя по тому, как развиваются события – вышел Рубаков с бутылкой, Цатурян – с бутылкой…. Что нас ожидает через следующие 10 лет? Ну, мы будем выпивать и будем закусывать. Мой папа – преданный читатель «Троицкого варианта», я привожу ему все экземпляры, которые могу достать. Поэтому – с юбилеем!

Сергей Попов, астрофизик (ГАИШ МГУ), профессор РАН: – Я могу и про научные новости. Если про самое интересное: в том году впервые астрофизики доказали, что нейтронные звезды вращаются. Это довольно любопытная штука, это довольно интересный результат, потому что раньше только ДУМАЛИ, что нейтронные звезды вращаются, а в прошлом году это удалось доказать. Интересная новость за последние недели: обнаружили галактику без темной материи, что доказывает, что темная материя есть. Потому что если ее нет, то гравитация устроена не так. Но она не может вот здесь быть так, а вот здесь – по-другому. Если уж она изменена, то везде одинаково. Но я хотел говорить не про это.

Изначально, когда мы обсуждали, какими могут быть выступления, был план, чтобы каждый выступающий в заголовок своего выступления добавил слово «10», чего еще никто не сделал. Я думал про это, потом начал думать на английском – как добавить «ten», тоже ничего не придумал, но от «ten» я перешел к теннису и расскажу про него.

Теннис – это совершенно культовый вид спорта, поскольку это едва ли не единственный вид, который упомянут в культовом «Понедельник начинается в субботу». Если помните, то сотрудники там хотят теннисный корт, а Камноедов строит им фонтан, потому что фонтан нужен для размышлений, а теннис – это «рукомашество и дрыгоножество». Вот «Троицкий вариант» 10 лет занимается «рукомашеством и дрыгоножеством», потому что иначе у нас нельзя. Только этим можно, как у легендарной лягушки, взбив молоко в масло, спастись и получить что-то хорошее. Поэтому вот у меня мешок для подарков. Первое, что я дарю – масленка. Чтобы у вас было, что намазать на хлеб.

Итак, теннис. Если вы тщательно подойдете к вопросу, как я, измерите лист «Троицкого варианта» и посчитаете, какую площадь занимают 250 его номеров, вы с удивлением обнаружите, что это – площадь теннисного корта. И в подарки добавляется теннисный мяч. И еще теннис – игра парная. И вообще, нужен партнер.

Я помню, что первое время существования «Троицкого варианта» министерство Ливанова пыталось делать вид, что хоть как-то отбивает мячи и перемещается по противоположной половине. Не уверен, что современный министр образования и науки вообще знают, что такое «Троицкий вариант».

М. Гельфанд: – Не сомневайтесь.

С. Попов: – Знают? Очень здорово. Тем не менее, чтобы не получалось, что «Троицкий вариант» играет со стенкой, нужно эту стенку или разбить или прибить на нее портреты тех, с кем хотелось бы играть. Поэтому я дарю редакции молоток. С юбилеем!

М. Гельфанд: — Сразу видно, почему Сергей в свое время… Ну, не портреты надо прибивать, а непосредственно носителя. Экстремизма в этом нет, потому что я не назвал ничьих фамилий или социальных групп. А бегать с молотком – можно. Да, представлю: Ирина Борисовна Левонтина, работает в «Троицком вариант» «чувством ж…пы». Страхует нас от разных проявлений, за которые может прилететь. Тогда обращаемся к Ирине Борисовне – она квалифицированно рассказывает, как будет нас отмазывать. Есть известный прецедент суда над «Новой газетой» по судьям Гордяку и Беспалову. Дело отменили, но заслуги «Новой газеты» в том нет, там были какие-то другие соображения. Это не про «Троицкий вариант», это про «Новую газету» и про Диссернет. Есть ли еще умные люди, готовые выступить? Прошу.

Ольга Соломина, член-корреспондент РАН, директор Института географии РАН: Коллеги, я представляю собой физическую географию. Физическая география – это поверхностная наука о поверхностных процессах, поэтому не все, что печатают в «Троицком варианте», нам понятно, но мы стараемся, читаем, тянемся. Честно говоря, я тоже хотела принести бутылку. Но мне попалась картина на моей стене, которую я решила подарить.

Тут довольно простая аллегория – это предмет моего исследования. Я занимаюсь дендрохронологией. Не собственно деревом, а тем, что у него внутри – годовыми кольцами, которые показывают, как дерево выжило в таких экстремальных условиях. Видите, тут в пустыне очень узкие кольца, плотная древесина, которая позволяет им в таких условиях держаться. Аллегория моя проста: желаю вам дальнейшего процветания, хотя даже в таком суровом климате. Не знаю, есть ли, куда повесить, потому что «Троицкий вариант» является некой идеей… В общем, всего хорошего и продолжайте работать по мере возможности.

М. Гельфанд: – Дмитрий Борисович!

Д.Б. Зимин, создатель Фонда «Династия» и премии «Просветитель»: – Это очень жесткое испытание на способность говорить экспромты. Публично. Здесь кто-то говорил о возможной встрече еще через 10 лет, чтобы отметить 20-летний юбилей. Я должен сказать, что в одной этой фразе содержится колоссальный заряд социального оптимизма! Этим предполагается, что мы будем существовать в этом мире еще через 10 лет. Это пока еще никем не доказано. Наоборот есть угроза, что не будем…

Мы тут говорим о лженауке, но я бы сказал, что не менее важно объявить войну не только лженауке, но и еще кое-каким «лже-«. К примеру. Какой-то умный человек сказал, что будущее у человека тогда, когда они в своей человеческой массе, в своих мозгах, сумеет свои национальные симпатии заменить на общечеловеческие. Если представить тот разгул патриотизма, который есть у нас...

На Земле существуют 190 — 200 стран. И в каждой из этих стран живут патриоты, ненавидящие соседей, а есть еще и страны, обладающие ядерным оружием.

И если бы кроме борьбы с лженаукой, в которой «Троицкий вариант» играет достойную роль, еще бы как-то была объявлена война (это надо делать очень аккуратно) тем аберрациям человеческого мышления, о которых я чуть-чуть сказал раньше, заставляющим сомневаться в 100% существовании человечества через какое-то количество лет. Если я что не так говорю, то вы меня остановите, пожалуйста.

М. Гельфанд: – Пока всё хорошо! Тут Ирина Борисовна (Левонтина) сидит, она нас, если что, в случае чего и подстрахует. (Все смеются).

Д.Б. Зимин: – Черт побери, ведь я занимаюсь экспромтом на ходу… Представьте себе ситуацию. Сейчас мы являемся свидетелями фантастически быстрого развития науки и технологии. Кардинальным образом изменился наш быт. То, что было даже в моей молодости, даже и не представишь себе. Кстати говоря, я вспомнил одну деталь, чисто бытовую из жизни ученых, о которой написано в прекрасной книжке физика из ФИАНа – Евгения Фейнберга «Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания».

Там эссе о наших и зарубежных физиках. Все, кто книги не читал, всеми силами рекомендую. Там столько интересных эпизодов! Один из них – о нашем великом физике Игоре Тамме, авторе книги «Основы теории электричества», по которой я еще учился, между прочим. Который, кажется, в 1935 году стал заведовать кафедрой теоретической физики на физическом факультете МГУ. И он жил на территории университета. Ему выделили квартиру не там, где памятник Ломоносову, а следующий за ним, где была раньше конюшня, где сейчас музей геологии, да? У его квартиры не было ступенек, а была земля, которую часть заливало водой. Так жил завкафедрой физики.

И к нему раза 2-3 приезжал Пол Дирак. И там описан мелкий эпизод. У физика была квартира на 1 этаже, а удобства во дворе – ну, бывшая конюшня. И когда в очередной приезд физик стал извиняться, что ничего не изменилось, Дирак ему говорит: «Как это ничего не изменилось?! В прошлый раз нужно было ходить в туалет со свечкой, а теперь там лампочку повесили». Это всё происходило во времена, когда я уже существовал, в 1930-е годы, это происходило напротив Кремля. Это был уровень жизни будущего Нобелевского лауреата, одного из ведущих наших ученых. И это был типичный быт того времени. Я еще это застал, немного в другом виде, но…

К чему я всё это говорю? А говорю это к тому, что те невероятные темпы развития науки и техники в человеческой цивилизации, которые созданы очень узким слоем интеллигенции (ученых и технической интеллигенции), а пользоваться ими могут любые дикари. И мы видим, как сейчас на планете Земля бегают эти дикари с оружием XXI века, созданным этим узким слоем.

И поэтому либо мы обречены на то, что человеческая цивилизация будет развиваться таким же бешенными темпами как сейчас (по экспоненте, уходящей в бесконечность, и мы видим темпы развития), либо мы во что-нибудь упремся и, по-видимому, это что-то будет в ближайшие времена.

Зададимся вопросом: а какие шансы – по какому пути пойдет человечество? Либо дальнейшее стремительное развитие, либо 20-летия газеты может не быть. И в решающей степени это зависит от того, насколько наша интеллигенция, и вы, в том числе, сумеете вбить в общественное самосознание абсолютную ценность человечества, абсолютную ценность приоритета общечеловеческого над национальным. Если мы сумеем заменить слово «отечество» на «человечество»… Мне представляется невозможным, чтобы, например, арабы полюбили евреев… Я думаю, что нам предстоит счастливое будущее!

М. Гельфанд: – Наконец-то был умный человек. Вы попали очень в струю, Дмитрий Борисович. Позволю себе несколько заметок. Несколько недель назад я был в Севилье – там колоссальный старый еврейский квартал. Квартал есть, евреев нет, но это – не вина арабов, а вина испанцев. Это случилось уже потом.

Вторая вещь – очень существенная для редакции «Троицкого варианта». Мы не хотим превращаться в политическую газету. И эта грань между писанием про науку, про научную политику и дальше – писанием про всё остальное – все время дебатируется. Это вещь, которую всё время приходится обдумывать. До некоторой степени мы пытаемся соответствовать, потому что те же самые статьи про статистику выборов, про полоний имеют, видимо, какое-то общечеловеческое значение, а не только узконаучное. На этом, я думаю, мы официальную часть закончим, и я объявляю такой диффузный круглый стол.

Наталия Демина: – Слово попросил Василий Викторович Власов.

В. В. Власов (профессор ВШЭ, участник проекта «Диссернет»): – Я со свежей историей, которая, наверное, имеет к нам ко всем отношение. Подозреваю, что не все присутствующие в зале знают от существовании Евро-Азиатского союза. Но такой союз существует, к нему относятся очень серьезно. Сейчас разрабатываются разного рода проекты про то, как создать общее законодательство, которому будут подчиняться и Казахстан, и Россия. Я косвенным образом информирован и принимаю косвенное участие в том, как разрабатываются регламенты для регулирования лекарственного рынка сегодня.

В перспективе года разрабатывается документ, в котором будет говориться, как должны регистрироваться лекарства – в Казахстане, Киргизии и в том числе, и в России. То есть, разрабатываются страшно важные документы для жизни нашей страны. И, поскольку разрабатывается не правительством, а отдельными комиссиями с экспертами…

Документы-то неплохие, но теперь к тому, что вы хорошо знаете. Там хорошо написано, как отодвигать гомеопатов в сторону, как обращаться с гомеопатическими лекарствами. И вот гомеопаты узнают, что в этих документах написано, что они – гомеопаты, и они 13 апреля собираются идти в эту самую комиссию для того, чтобы проект этого регламента изменить.

И тут я подхожу к печальной части, которая потом должна трансформироваться в оптимистическую. Оказывается, что 13-го апреля те из активных людей медицинского сообщества, которые готовили меморандум по гомеопатии и готовы что-то аргументировать, или отсутствуют в Москве или ну никак не могут.

Два медицинских академика, которые вроде бы считались хорошими людьми, которым я объяснял, как это важно, сказали, что у них очень важные дела. В результате 13-го апреля, может быть, произойдет поворот, который будет касаться всего населения нашей страны. Это я к тому, что в этой аудитории сидите вы, кто тратят много сил, чтобы заниматься не только научной политикой. Но и влиять на общественную жизнь. И я хотел бы поднять этот тост за ваше здоровье и за то, чтобы 13-го апреля пойти и предотвратить наступление очередной «черной пятницы». Будьте здоровы, друзья!

М. Гельфанд: – Спасибо!

Часть 2 видеозаписи. Беспроигрышная лотерея. Ведущий — Илья Мирмов. Оператор — Виктор Аромштам.

Часть 3 видеозаписи. Поздравления от коллег: А. Ростовцева и его жены М. Кузнецовой, С. Попова, Б. Долгина, О. Орловой, И. Соловья, Б. Жукова, Н. Маркиной, А. Захарова, Б. Штерна, А. Иванова, И. Мирмова, Н. Деминой, А. Огнёва и др. Оператор -Виктор Аромштам.

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