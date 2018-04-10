Десять лет с правом переписки
Уже стало хорошей традицией отмечать дни рождения ТрВ-Наука в московском Сахаровском центре.
На стенах — плакаты с цитатами из Андрея Дмитриевича, сохраняющие свою актуальность. «Я убежден, что „сверхзадачей“ человеческих институтов, и в том числе прогресса, является не только уберечь всех родившихся людей от излишних страданий и преждевременной смерти, но и сохранить в человечестве всё человеческое — радость непосредственного труда умными руками и умной головой, радость взаимопомощи и доброго общения с людьми и природой, радость познания и искусства», — отмечал он в 1974 году, говоря о мире 2024 года, до которого нам уже рукой подать. За почти пятьдесят лет, миновавших с момента написания его статьи, произошло много хорошего. Но произошло и плохое — было много больших и маленьких войн и катастроф, глобальных, к счастью, не случилось.
Нам, газете «Троицкий вариант — Наука», есть чем гордиться. Несмотря на множество финансовых и оргпроблем мы живы и существуем. С 1 апреля 2008 года выпущено 250 номеров. За 10 лет газета получила премию «За верность науке» и специальный приз премии «Просветитель». В день празднования выступило много наших друзей, замечательных ученых и научных журналистов, звучало много пожеланий.
Видеозапись 1 части вечера Виктора Аромштама
После юбилейных торжеств главред Борис Штерн написал в своем блоге следующее:
«Сегодня отпраздновали маленький юбилей „Троицкого варианта“. Все шутили, смеялись — замечательно. А Зимин, Дмитрий Борисович, которого внезапно выдернули к микрофону, не шутил и не смеялся, а сказал важную вещь, которая постоянно сидит и у меня в голове. Не факт, что 20-й юбилей ТрВ состоится, поскольку не факт, что вообще кто-то будет через 10 лет присутствовать на поверхности данной планеты. На эти мысли наталкивает ширящаяся паранойя обиженного патриотизма. Зимин призвал нас как-то объяснять людям, что мы сначала человеки, а потом уже русские, украинцы, американцы, китайцы и т. п. Я могу сказать только то, что Дмитрий Борисович уже третий раз снимает у меня с языка важные высказывания. Видимо, дело в том, что он старше, ему отпущено меньше времени на всякую побочную ерунду. Попробуем объяснить, пусть это потребует времени! Это лучшее, что мы сможем сделать здесь и сейчас, чтобы существовало „потом“».
Зимин на самом деле отреагировал на слова наших коллег, что надо будет встретиться еще через десять лет, чтобы отметить 20-летие ТрВ. «Я должен сказать, что в одной этой фразе содержится колоссальный заряд социального оптимизма! Ведь здесь предполагается, что мы будем существовать в этом мире еще через 10 лет. Но ведь это никем не доказано… Какой-то умный человек сказал, что будущее у людей будет [только] тогда, когда они, в своей человеческой массе, в своих мозгах, сумеют свои национальные симпатии заменить на общечеловеческие… На Земле существуют 190–200 стран. И в каких-то из этих стран живут патриоты, ненавидящие соседей, да еще обладающие ядерным оружием», — заметил Дмитрий Борисович.
По его мнению, «Троицкий вариант», играющий достойную роль в популяризации гуманизма в науке и в борьбе с лженаукой, должен объявить войну и тем «аберрациям человеческого мышления», которые заставляют сомневаться, что человечество продолжит свое существование.
Говоря о фантастическом развитии науки и технологий, Зимин вспомнил о книге Евгения Фейнберга «Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания», в которой тот рассказывает о великих ученых, с которыми ему удалось общаться. В частности, о будущем лауреате Нобелевской премии Игоре Тамме, в то время зав. кафедрой теоретической физики физического факультета МГУ.
«До 1935 г. Игорь Евгеньевич жил в „квартире“, перестроенной из конюшни во дворе университета. Пол был на уровне земли и квартиру нередко заливало, а „удобства“ были во дворе. Этого, однако, не стеснялись, — пишет Фейнберг. — Дирак, друг Игоря Евгеньевича, дважды приезжавший в СССР, жил у него дома. С этим связан известный эпизод, когда во второй приезд, отвечая смущенному Игорю Евгеньевичу, быстро и многословно извинявшемуся за то, что после первого визита у него ничего не изменилось, любивший точность лаконичный Дирак сказал: „Как ничего не изменилось? Раньше туда надо было ходить со свечкой, а теперь лампочку повесили“».
«И ведь всё это происходило во времена, когда я уже существовал, в 1930-е годы, и напротив Кремля. Это был уровень жизни будущего Нобелевского лауреата, одного из ведущих наших ученых. И это был типичный быт того времени! — воскликнул создатель „Династии“ и премии „Просветитель“. — К чему я всё это говорю? А говорю это потому, что невероятные темпы развития науки и техники в человеческой цивилизации обеспечиваются очень узким слоем интеллигенции, а пользоваться ими могут любые дикари. И мы видим, как на планете Земля бегают эти дикари с оружием XXI века, созданным этим узким слоем».
По мнению Зимина, развилка, перед которой стоит человечество, такова: «Либо мы обречены на то, что человеческая цивилизация будет развиваться такими же бешеными темпами, как сейчас, — по экспоненте, уходящей в бесконечность, либо мы во что-нибудь упремся, и, по-видимому, это что-то будет в ближайшие времена… И в решающей степени [существование человечества] зависит от того, насколько наша интеллигенция, и вы в том числе, сумеете вбить в общественное самосознание абсолютную ценность человечества, абсолютную ценность приоритета общечеловеческого над национальным. Если мы сумеем заменить слово „Отечество“ на „Человечество“…»
«Я думаю, что нам предстоит счастливое будущее!» — оптимистично воскликнул в заключение своей эмоциональной и яркой речи Дмитрий Борисович и так засмущался высокопарностью своего экспромта, что быстро ушел, оставив нас думать над сказанным.
Наталия Демина
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Поздравляю!