ТрВ №5 (249) за 2018 г.: Конец темных веков

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 249 от 13 марта 2018 года в PDF

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Анонс номера

«Деклассированные элементы позднего социализма»

Ольга Орлова и Георгий Шабат беседуют о судьбе рано умершего талантливого математика Владимира Воеводского — стр. 2–3

От фрагментов человеческого черепа до деталей для спутника

О современном инженерном образовании и Лаборатории аддитивного производства Сколтеха рассказывают профессор Искандер Ахатов, Станислав Евлашин, Святослав Чугунов и Владимир Каляев — стр. 4–5

Песни с мертвыми на ржавом ветру

Алексей Огнёв побывал на процессе над историком и главой карельского «Мемориала» Юрием Дмитриевым в Петрозаводске — стр. 6–7

Как пришивали знак OST

Ирина Островская и Александра Подольская беседуют о судьбах советских граждан, угнанных с оккупированных территорий во время Второй мировой, — стр. 8

Книжная полка

Екатерина Буз, Александр Марков и Юрий Угольников рассказывают о новых книгах: от Петра I и русской культуры до комиксов о динозаврах — стр. 12–13

Гайд-парк

Михаил Горбунов-Посадов открывает дискуссию о целях, задачах и способах выживания нынешней РАН — стр. 15

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