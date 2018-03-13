ТрВ №5 (249) за 2018 г.: Конец темных веков
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 249 от 13 марта 2018 года в PDF
Анонс номера
«Деклассированные элементы позднего социализма»
Ольга Орлова и Георгий Шабат беседуют о судьбе рано умершего талантливого математика Владимира Воеводского — стр. 2–3
От фрагментов человеческого черепа до деталей для спутника
О современном инженерном образовании и Лаборатории аддитивного производства Сколтеха рассказывают профессор Искандер Ахатов, Станислав Евлашин, Святослав Чугунов и Владимир Каляев — стр. 4–5
Песни с мертвыми на ржавом ветру
Алексей Огнёв побывал на процессе над историком и главой карельского «Мемориала» Юрием Дмитриевым в Петрозаводске — стр. 6–7
Как пришивали знак OST
Ирина Островская и Александра Подольская беседуют о судьбах советских граждан, угнанных с оккупированных территорий во время Второй мировой, — стр. 8
Книжная полка
Екатерина Буз, Александр Марков и Юрий Угольников рассказывают о новых книгах: от Петра I и русской культуры до комиксов о динозаврах — стр. 12–13
Гайд-парк
Михаил Горбунов-Посадов открывает дискуссию о целях, задачах и способах выживания нынешней РАН — стр. 15
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Метки: #249, trv, Архив, газета, Максим Борисов
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