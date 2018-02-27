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ТрВ №4 (248) за 2018 г.: Ученые и политики

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 248 от 27 февраля 2018 года в PDF

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Анонс номера

МастерSkая будущего
Большое интервью ректора Сколтеха, академика РАН Александра Кулешова — стр. 2–3

«Релиз-активность» Олега Эпштейна
Никита Хромов-Борисов, Михаил Архипов и Валерий Кувакин о главном «герое» Антипремии Минобрнауки «за самый вредный лженаучный проект» — стр. 4–5 

«Бойкот выбора» vs «бойкот выборов»
Над ситуацией с предстоящим голосованием за президента размышляют политологи Кирилл Калинин и Григорий Голосов — стр. 5

Детектив из жизни академика Сахарова
Геннадий Горелик о загадке появления «третьей идеи» в ходе создания сверхбомбы — стр. 6

Должны ли эксперты бояться следствия?
О «маковом деле», начавшемся в октябре 2010 года, Ольга Орлова беседует с его фигурантом — Ольгой Зелениной — стр. 10–11

Уходящая реальность
О судьбе бумажных научно-популярных изданий размышляет Леонид Ашкинази — стр. 12

Ипатьевский бензин и победа над Германией
Про одного действительно Великого Академика рассказывает Владимир Фенелонов — стр. 13

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