ТрВ №4 (248) за 2018 г.: Ученые и политики

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 248 от 27 февраля 2018 года в PDF

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Анонс номера

МастерSkая будущего

Большое интервью ректора Сколтеха, академика РАН Александра Кулешова — стр. 2–3

«Релиз-активность» Олега Эпштейна

Никита Хромов-Борисов, Михаил Архипов и Валерий Кувакин о главном «герое» Антипремии Минобрнауки «за самый вредный лженаучный проект» — стр. 4–5

«Бойкот выбора» vs «бойкот выборов»

Над ситуацией с предстоящим голосованием за президента размышляют политологи Кирилл Калинин и Григорий Голосов — стр. 5

Детектив из жизни академика Сахарова

Геннадий Горелик о загадке появления «третьей идеи» в ходе создания сверхбомбы — стр. 6

Должны ли эксперты бояться следствия?

О «маковом деле», начавшемся в октябре 2010 года, Ольга Орлова беседует с его фигурантом — Ольгой Зелениной — стр. 10–11

Уходящая реальность

О судьбе бумажных научно-популярных изданий размышляет Леонид Ашкинази — стр. 12

Ипатьевский бензин и победа над Германией

Про одного действительно Великого Академика рассказывает Владимир Фенелонов — стр. 13

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