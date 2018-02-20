«Релиз-активность» Олега Эпштейна

6 февраля 2018 года Минобрнауки присудило Антипремию «за самый вредный лженаучный проект» научно-производственной фирме «Материя Медика Холдинг». Это не столько неприятный эпизод в карьере ее основного владельца, генерального директора и идейного вдохновителя — членкора РАН Олега Ильича Эпштейна, — сколько повод для серьезного разговора о неблагополучном — если не сказать катастрофическом — состоянии отечественной медицинской науки и медицинского образования.

Согласно Положению о IV Всероссийской премии «За верность науке» показателями в номинации «Антипремия» являются:

степень выраженности ложной информации: ошибки, заблуждения, псевдонаука, антинаука;

социальная опасность (для малозащищенных слоев населения);

угроза лженаучного влияния на государственные решения;

опасность для науки и образования в России;

коррупционный потенциал;

преподнесение от имени или при поддержке государства;

масштабность освещения и информационного продвижения проекта (минобрнауки.рф/премия/files/pologenie_premia.pdf)

Что это означает применительно к рассматриваемому случаю?

Степень выраженности ложной информации: ошибки, заблуждения, псевдонаука, антинаука. Несомненная и наивысочайшая! Начиная с 1999 года научные гуру «Материя Медика Холдинг» начинают всё громче заявлять об открытии «феномена сверхразбавленных растворов» и о «начале интенсивных многоцентровых клинических исследований и разработок нового класса препаратов на основе сверхмалых доз антител к эндогенным регуляторам» (materiamedica.ru/about/history/).

Впоследствии для этого так и не обоснованного «открытия» они изобрели название «релиз-активность». Предоставим слово Эпштейну, автору этого загадочного явления: «Открыт новый физический феномен, который получил название „Релиз-активность“. Этот термин отражает появление, высвобождение (release) активности в процессе многократного уменьшения концентрации (разведения). В результате вещество не исчезает окончательно, а переходит в иную физическую форму — релиз-активную форму вещества, свойства которого не зависят от того, присутствуют в разведении молекулы исходного вещества или нет. Данная активность (релиз-активность) ассоциирована с растворителем, а препараты, изготовленные по такой технологии, называются релиз-активными». (indicator.ru/news/2017/12/08/akademiki-ran-gomeopatiya/).

«Релиз-активные препараты» по своим свойствам «не идентичны исходному веществу, а, следовательно, являются отдельным, „самостным“ материальным объектом». Носителем этих свойств «является обособленный (дискретный) супрамолекулярный материальный фактор» (Эпштейн, 2017).

Практически это вылилось в создание «нового класса» лекарственных препаратов (которые Эпштейн называет «инновационными»), отличительная особенность которых состоит в том, что «вместо той или иной регуляторной молекулы (гамма-интерферон, фактор некроза опухолей, простатоспецифический антиген, эндотелиальная NO-синтаза, мозгоспецифический белок S-100, каннабиноидный рецептор I типа, гистамин, брадикинин, морфин, CD 4 ) в организм вводится модификатор взаимодействия этой молекулы с ее биологической мишенью в виде „высоких разведений“ полигональных антител к этой молекуле или к ее рецептору» (Эпштейн, 2017).

Следуя логике Эпштейна, придется признать, что «релиз-активность» как следствие «высоких разведений» не знает границ. Если признать, что этот эффект соответствует действительности, то вода всего Мирового океана после пребывания в нем хотя бы одной молекулы лекарственного вещества должна обладать этой «релиз-активностью». Все производственные помещения компании «Материа Медика Холдинг» и прилегающая территория, отходы производства, сточные и почвенные воды, аэрозоли в воздухе промышленной зоны должны быть насыщены «релиз-активностью», высвобождаемой примерно двумя десятками производимых ею «инновационных» препаратов. Работники компании не должны болеть ОРВИ и гриппом, не должны страдать хроническими воспалительными заболеваниями суставов, хроническими нарушениями мозгового кровообращения, аденомой предстательной железы, хроническим простатитом, эректильной дисфункцией, нарушениями эрекции, заболеваниями кишечника, сухим и влажным кашлем, избыточным весом, алкоголизмом, должны меньше курить, быть меньше подвержены стрессам. Здесь перечислены все болезненные состояния, лечить которые берется Эпштейн (см. сайт его компании materiamedica.ru).

Верхом издевательства над наукой и над здравым смыслом стали заявленные свойства пропротена-100 — препарата, предназначенного для лечения алкоголизма. Вот описание его состава (на одну таблетку). Активные вещества: антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные — 0,003 г. Наносятся на лактозу в виде водно-спиртовой смеси активной формы действующего вещества с содержанием не более 10-1991 нг/г активного вещества. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 0,267 г, целлюлоза микрокристаллическая 0,03 г, магния стеарат 0,003 г. Невозможно представить, как реально можно приготовить 10-1991 нг/г активного вещества (в граммах это получается круглое число 10-2000 г/г). Это уже не одна молекула в объеме Мирового океана, а в объеме миллиардов миллиардов Вселенных.

Заявленная суть «релиз-активности» заключается в том, что биологическая активность якобы может отделяться (высвобождаться) от вещества и в результате свойства или качества вещества начинают жить самостоятельной жизнью, отдельно от своего носителя. Это утверждение фактически отбрасывает нас в далекие времена витализма и создателя гомеопатии Ганемана с представлениями о наличии в живых организмах и в лекарственных средствах нематериальной сверхъестественной силы, управляющей жизненными явлениями, — «жизненной силы» («души», «энтелехии», «археи» и проч.).

Лженаучность этих утверждений очевидна: активность (как реализованная способность воздействовать) есть неотъемлемое физико-химическое свойство вещества и не может существовать отдельно от него, движение не бывает без носителя, субстрата. Активность сама по себе не может быть какой-то «физической» формой вещества, запечатленной при его вымывании из растворителя, и тем более она не может сохраняться после высушивания раствора. Это было бы нарушением одного из фундаментальных законов природы: единства материи, энергии и движения. Соответственно, молекулы активного (действующего) вещества, отсутствующие в препарате, не могут обеспечивать его клиническую активность. Если уж быть точным, то легко рассчитать, что, например, в препарате анаферон одна молекула действующего вещества (антитела к гамма-интерферону) содержится в 100 млн таблеток, а в препарате анаферон детский одна его молекула содержится в миллиарде таблеток.

Социальная опасность «релиз-активных» препаратов очевидна. Лечение населения (особенно детей) «пустышками» с «жизненной силой», одетыми в новые одежды «релиз-активности» — преступление перед обществом, извращение общенациональной задачи сбережения народа, пренебрежение охраной здоровья граждан. Использование в государственной системе здравоохранения РФ научно необоснованных и клинически неэффективных гомеопатических лекарственных средства и «релиз-активных» препаратов для лечения, профилактики и диагностики заболеваний есть государственное преступление.

Столь же несомненна угроза лженаучного влияния на государственные решения. Трудно понять, чем руководствуются Минздрав, Росздравнадзор, когда они издают нормативно-правовые акты, разрешающие подобные препараты для лечения людей, в первую очередь детей. 2012 год был для Минздрава урожайным на приказы, 494 из которых начинались словами: «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи…» В семи из них Министерство рекомендовало повсеместно применять анаферон для профилактики и лечения вирусных инфекций у детей и взрослых (грипп, ОРВИ, клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма, паралич Белла) от легкой до тяжелой степеней тяжести. Позднее аналогичные нормативные документы издали Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга (распоряжение) и Минздрав Республики Крым (приказ). Причем это не просто разрешения на использование, а приказы, утверждающие введение анаферона в стандарты. Эти документы, исходящие из важных и высоких государственных инстанций, нельзя рассматривать иначе, как влияние лженауки на принятие государственных решений.

Эти и некоторые другие акты изданы, по-видимому, на основе результатов исследования препаратов, которые публикуют их создатели и производители в сомнительных, зачастую нерецензируемых псевдонаучных изданиях. Вызывает сомнение и компетентность экспертов, на основе заключений которых принимаются решения на государственном уровне.

Юридически недопустимо изменять технологию приготовлении лекарственного средства и оставлять за ним то же самое наименование. Эпштейн заявляет, что завершены 20 рандомизированных клинических исследований (РКИ) нескольких «релиз-активных» препаратов «Материя Медика Холдинга». Действительно, в ГРЛС (grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx) они фигурируют как завершенные. Из них 19 под теми названиями и шифрами зарегистрированы в ClinicalTrials.gov, о чем с гордостью сообщает Эпштейн. Однако в отличие от Минздрава только 4 из 19 признаны завершенными, и только для одного их них на сайте представлены результаты. Тот факт, что для трех завершенных РКИ результаты не представлены, объясняется на сайте: эти результаты не удовлетворили международных экспертов, они не прошли надлежащий контроль качества. Для одного завершенного РКИ (NCT01804946) результаты представлены, но это всего лишь сравнение эргоферона с осельтамивиром/тамифлю, а не сравнение с контролем (с плацебо). Результат (вывод): эти препараты не отличаются по клинической эффективности при лечении гриппа (в российском варианте — ОРВИ). Однако, поскольку многими РКИ показано, что осельтамивир неэффективен, то это означает, что эргоферон столь же неэффективен, сколь и осельтамивир.

Иначе как подтасовкой и фальсификацией такие приемы назвать нельзя.

Опасность для науки и образования в России. Одним из далеко идущих отрицательных последствий сомнительного феномена «релиз-активности» может стать его включение в учебные программы вузов и НИИ. Это может породить новое поколение врачей и исследователей, введенных в заблуждение и способных утратить чувство ответственности за негативные последствия от применения таких препаратов в практической медицине. Многочисленные награды вплоть до Государственной премии, сотни публикаций в научных (даже в зарубежных) изданиях, десятки патентов — всё это создает у непросвещенных и непосвященных иллюзию невероятного научно-технологического прорыва фирмы «Материя Медика Холдинг», ее руководителей и сотрудников. На самом деле это отражает степень зараженности биомедицинской науки лженаукой. Эта зараженность выражается в некомпетентности экспертов и рецензентов, на основании заключений которых Роспатент, Минздрав и другие инстанции дают зеленую улицу трудам Эпштейна и продукции его фирмы. Болезнь эта заразительна и принимает все признаки эпидемии. Система становится самовоспроизводящейся: подрастает новое поколение невежественных псевдоученых, игнорирующих законы и принципы фундаментальной науки. Почва для этого оказалась подготовленной. Даже несколько академиков РАН поддались на гипнотизирующие фантазии и заклинания Эпштейна, несмотря на всю их очевидную лженаучность.

Коррупционный потенциал. Его трудно с точностью установить, и не дело ученых заниматься криминальными расследованиями, однако развитие событий вокруг «релиз-активных» препаратов «Материя Медика Холдинг» наводит на грустные мысли. Во всяком случае очевидно, что копеечная себестоимость «релиз-активных» препаратов отнюдь не отражается на их цене.

Преподнесение от имени или при поддержке государства. Этот факт несомненен. Выше этот аспект уже обсуждался. Награждение в 2005 году Государственной премией коллектива исследователей и производственников «Материя Медика Холдинга» (как и другими наградами) отражает патологическое состояние отношений между лженаукой, находящей свое место в системе здравоохранения и фармации, и государственными органами здравоохранения и медицинского образования в нашей стране.

Масштабность освещения и информационного продвижения проекта. «Релиз-препараты» — анаферон, эргоферон и т. п. — у всех на виду и на слуху. Их агрессивная навязчивая реклама наводнила все СМИ. На следующий день после объявления решения о присуждении Антипремии пресс-служба фирмы «Материя Медика Холдинг» выпустила пресс-релиз, в котором на все лады хвастливо превозносятся ее достижения (materiamedica.ru/news/archive/ПРЕСС-РЕЛИЗ 07.02.2018.pdf).

Мировая и отечественная медицина руководствуется принципами доказательной медицины, т. е. медицины, основанной на научных доказательствах. «Релиз-активность», как и прочая гомеопатия, бездоказательна и не соответствуют стандартам науки. У таких лженаучных препаратов нет и не может быть научных обоснований; фантазии Эпштейна и его единомышленников противоречат законам физики и химии. Избрание О. И. Эпштейна в члены-корреспонденты РАН воистину стало настоящей репутационной катастрофой для РАН.

Таким образом, присуждение Антипремии фирме «Материа Медика Холдинг» совершенно справедливо, это действительно едва ли не самый вредный лженаучный проект последних лет. О фирме и ее владельце написано немало серьезных разоблачительных материалов, но она продолжает оставаться на плаву…

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Никита Хромов-Борисов, канд. биол. наук;

Михаил Архипов, канд. физ. -мат. наук;

Валерий Кувакин, докт. филос. наук —

члены Комиссии по борьбе с лженаукой

и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН

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