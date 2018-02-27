Загадка «третьей идеи»

Детектив из жизни академика Сахарова

Великодержавный статус СССР нагляднее всего демонстрируют первая в мире водородная бомба (1953) и первый в мире спутник (1957). Наибольший эффект произвел спутник, который три месяца совершенно несекретно, у всех на глазах, перемещался по небосводу, попискивая негромко, но на весь мир1. В 2006 году указом президента РФ день 4 октября назначен Днем космических войск России. На Западе, однако, компетентные люди еще в 1957-м поняли военный смысл мирного космического попискивания. Ракета, способная вывести спутник на околоземную орбиту, может доставить и смертоносный груз в любую точку Земли. К тому моменту в СССР был уже и «достаточно смертоносный» груз, хоть на Западе в это далеко не сразу поверили.

Еще 8 августа 1953 года глава правительства Георгий Маленков публично заявил, что «Соединенные Штаты не являются монополистами в производстве водородной бомбы», а «бурные, долго не смолкающие аплодисменты» депутатов Верховного Совета СССР стали восклицательным знаком к заявлению премьера. Компетентные люди на Западе, однако, не доверяли словам советских лидеров. Ведь парой недель раньше те же лидеры публично объяснили арест своего товарища по Политбюро Берии тем, что тот действовал «в интересах иностранного капитала», был британским шпионом. Разведки Британии и США об этом агенте ничего не знали, да и с другими агентами в СССР у них был напряг, судя по тому, насколько они недооценивали советские возможности.

Советское испытание, проведенное 12 августа 1953 года, смогли оценить лишь американо-британские физики, анализируя микроскопические следы взрыва, попавшие в атмосферу. И пришли к выводу, что Советы взорвали не настоящую водородную бомбу, считая настоящим тот заряд, который в США испытали осенью 1952 года.

Два простых секрета ядерного оружия

Чтобы понять, почему правы были и те и эти, надо знать два простых секрета ядерного оружия. В водородной бомбе водорода нет вовсе, а принцип действия атомной связан не с атомами, а с ядрами. «Атомный» взрыв — это массовое деление очень тяжелых ядер в цепной реакции, а взрыв «водородный» — массовое слияние очень легких, названное реакцией термоядерной. Природа давно решила задачу слияния ядер водорода, но лишь в условиях, возможных в центре звезды, в частности Солнца. А на поверхности Земли пришлось искать легкие ядра, более склонные к слиянию.

Как обеспечить такую массовость деления или слияния — задачи инженерно-физические, а как назвать их земные решения, зависит от условного определения. В «атомной» бомбе вся энергия порождается делением тяжелых ядер безо всякого участия термоядерных реакций. В советском взрыве 1953 года основная часть энергии тоже порождалась делением тяжелых ядер, но деление произошло не в виде цепной реакции, а благодаря термоядерному слиянию легких ядер (дающему быстрые нейтроны). Поэтому советскую бомбу 1953 года вполне можно назвать термоядерной. Взрыв был в 20 раз мощнее взрыва над Хиросимой, но в 25 раз слабее американского взрыва 1952 года. Поэтому американские физики могли считать советскую бомбу не настоящей термоядерной.

Принцип термоядерной бомбы, аналогичной американской и теоретически неограниченно мощной, — сверхбомбы — в СССР изобрели в 1954 году. Именно это изобретение задает загадку, обещанную в заглавии и появившуюся в самом первом авторитетном рассказе об истории термоядерного оружия в СССР — в «Воспоминаниях» Андрея Сахарова (1921–1989, стал академиком АН СССР в 1953-м):

«…У нас возникла новая идея принципиального характера, назовем ее условно „третья идея“ (имея в виду под первой и второй идеями высказанные мной и Гинзбургом в 1948 году). В некоторой форме, скорей в качестве пожелания, „третья идея“ обсуждалась и раньше, но в 1954 году пожелания превратились в реальную возможность.

По-видимому, к „третьей идее“ одновременно пришли несколько сотрудников наших теоретических отделов. Одним из них был и я. Мне кажется, что я уже на ранней стадии понимал основные физические и математические аспекты „третьей идеи“. В силу этого, а также благодаря моему ранее приобретенному авторитету, моя роль в принятии и осуществлении „третьей идеи“, возможно, была одной из решающих. Но также, несомненно, очень велика была роль Зельдовича, Трутнева и некоторых других, и, быть может, они понимали и предугадывали перспективы и трудности „третьей идеи“ не меньше, чем я. В то время нам (мне, во всяком случае) некогда было думать о вопросах приоритета, тем более что это было бы „дележкой шкуры неубитого медведя“, а задним числом восстановить все детали обсуждений невозможно, да и надо ли?..»

Рассказ, как видим, совершенно не секретный, о чем Сахаров предупредил заранее:

«О периоде моей жизни и работы в 1948–1968 гг. я пишу с некоторыми умолчаниями, вызванными требованиями сохранения секретности. Я считаю себя пожизненно связанным обязательством сохранения государственной и военной тайны, добровольно принятым мною в 1948 году, как бы ни изменилась моя судьба».

[Частично] рассекреченная история

Вскоре после смерти Сахарова и публикации его «Воспоминаний» советская эпоха закончилась, и многие документы рассекретили (опуская лишь конкретно-технические детали). Этим историки обязаны прежде всего энтузиазму и трудам Германа Гончарова (1928–2009), который с 1952 года работал над созданием термоядерного оружия (под руководством Сахарова до 1968-го), а в 1990-е годы освоил совсем не смежную профессию историка-архивиста, готовил публикацию фундаментальной многотомной серии «Атомный проект СССР. Документы и материалы» и написал целый ряд обстоятельных исследований термоядерной истории.

В результате стали известны реальные имена всех трех идей, о которых написал Сахаров: первая — «Слойка», вторая — «LiDочка», третья — атомное (излучательное) обжатие (далее для краткости «третья идея»). Известно также, что дорога к советскому термояду (и военному, и мирному) началась с того, что к разработке термоядерной бомбы, которой уже несколько лет занималась (в Институте химфизики) группа Якова Зельдовича (1914–1987, стал академиком АН СССР в 1958-м), в помощь ей в 1948 году (в Физическом институте АН СССР) создали группу под руководством Игоря Тамма. В эту группу Тамм взял и двух своих учеников — Андрея Сахарова и Виталия Гинзбурга.

Проект, над которым работал Зельдович, назывался «Трубой», и название оправдалось — все усилия вылетели в трубу, однако тупик был признан лишь в 1954 году. А Сахаров, заподозривший тупиковость уже в 1948-м, придумал совершенно новый способ, как вызвать термоядерное массовое слияние, — в особо устроенном слоистом шаре, обжатом со всех сторон взрывчаткой («Слойка»). В дополнение к этому Гинзбург придумал отличный источник легких ядер — дейтерид лития («LiDочка»). На основе этих двух идей и была создана термоядерная бомба 1953 года. И с авторством здесь всё ясно: имеются отчеты Сахарова и Гинзбурга 1948–1949 годов, где их идеи изложены впервые.

А вот с авторством «третьей идеи» всё не ясно.

Имеется докладная записка Зельдовича и Сахарова от 14 января 1954 года «Об использовании изделия для целей обжатия сверхизделия РДС-6с», т. е. как обжать «Слойку» не обычной взрывчаткой, а атомным взрывом — «атомным обжатием».

Но идею заменить обычную взрывчатку «атомной» Сахаров высказал еще в январе 1949 года, в первом же своем отчете о «Слойке», где упомянул «использование дополнительного заряда плутония для предварительного сжатия Слойки». Гвоздь в том, как энергию атомного взрыва превратить в обжатие со всех сторон. И в январской записке 1954 года нет признаков того, что авторы догадываются, как с этим гвоздем справиться. «Третья идея» еще не родилась. Самый ранний из обнаруженных документов, касающихся расчетов по «третьей идее», датирован 28 апреля 1954 года и содержит имена Давида Франк-Каменецкого, Николая Дмитриева и Григория Гандельмана2.

Следующий отчет, подписанный Сахаровым 6 августа 1954 года, говорит уже о решении конкретных задач, связанных с воплощением «третьей идеи». И, наконец, в итоговом отчете от 25 июня 1955 года, где среди его 15 составителей указаны Г. Гончаров, Я. Зельдович, А. Сахаров, Ю. Трутнев, перечислены фамилии трех десятков теоретиков, участвовавших в расчетах. Но ничего не сказано об авторстве главной идеи: излучением атомного взрыва в доли микросекунды (прежде чем появится вспышка «ярче тысячи солнц» и страшный гриб) сделать тонкую работу — всесторонне сжать хитро устроенное сооружение на расстоянии метра от центра атомного взрыва.

Ситуации в 1948-м и 1954-м, конечно, сильно различались. В 1948-м теоретики выдвигали свои идеи и писали отчеты вне какой-либо инженерно-конструкторской программы. Идеи могли остаться на бумаге. А в 1954-м физики-«бомбоделы» жили на передовой линии холодной войны и были прямо включены в процесс инженерного конструирования. Было не до спокойного оформления-закрепления своих идей, надо было сразу решать, на какой бомбе сосредоточить усилия, чтобы выдать боеспособное «изделие» в кратчайший срок.

Но, может быть, сама исходная идея не заслуживала отдельного оформления, как говорится, «напрашивалась сама собой», «витала в воздухе»? Не буду здесь обсуждать физические подробности (отсылая желающих к книге Горелик Г Андрей Сахаров: Наука и Свобода. 4-е изд. М.: ЛитРес, 2017) и ограничусь лишь научно-психологическими.

Из «Воспоминаний» Сахарова ясно, что «третья идея» шокировала министра Средмаша (как тогда назывался нынешний Росатом) и вызвала его активное сопротивление. А реакцию коллег выразил Владимир Ритус (р. 1927, членкор РАН с 1994 года), работавший тогда под началом Сахарова и вернувшийся в чистую науку в 1955 году. Услышав впервые о новой идее, он поразился: «Как?! Неужели не разнесет всё?!»3 Это не помешало ему, однако, сделать свое собственное предложение в русле «третьей идеи»4. И другие коллеги-физики включились в развитие идеи, как только поняли ее. А вот свидетельство из-за океана, где аналог «третьей идеи», выдвинутый Эдвардом Теллером в 1951 году, его коллега и нобелевский лауреат Ганс Бете назвал в 1954 году «блестящим открытием», « гениальным прозрением»: «Блестящее открытие сделано доктором Теллером. Это одно из тех открытий, что вы не можете предсказать, что-то вроде теории относительности, хотя я и не хочу сравнивать эти вещи. Это что-то столь гениальное, чего не происходит при нормальном развитии идеи. У кого-то внезапно возникает вдохновение… Прозрение доктора Теллера дало программе надежное основание5.

Идея пришла в голову сразу нескольким сотрудникам?

Упомянутый Сахаровым сотрудник отдела Зельдовича — Юрий Трутнев (р. 1927, стал академиком РАН в 1991 году) недавно, в интервью по случаю 90-летия, предложил свою версию соавторства «третьей идеи»: «Я много занимался теорией КПД атомных зарядов. Я знал, что при их взрыве очень много энергии выходит в виде рентгеновского излучения. И я начал подумывать о том, как бы сделать так, чтобы термоядерный заряд обложить легким веществом — „обмазкой“… и с помощью рентгеновского излучения от взрыва первичного атомного заряда „обмазку“ нагреть… Но как было обеспечить равномерное, симметричное воздействие излучения на сферическую поверхность термоядерного заряда с „обмазкой“? Тут я застрял. И вот в некий момент весной 1954 года из Москвы приезжает Зельдович и говорит: „Знаю, что делать! Давайте будем выпускать излучение вот так“. И тут же нарисовал схему, каким образом можно реализовать („третью идею“. — Г. Г.)… Я в тот же день пришел к Сахарову и говорю: „Андрей Дмитриевич, вот Яков Борисович предлагает действовать излучением таким-то образом. А я предлагаю термоядерный заряд окружить легким веществом и с его помощью производить обжатие“. И остановились на этом… Это предложение трех людей — Зельдовича, Сахарова, Трутнева. Зельдович предложил, как именно направлять рентгеновское излучение, Сахаров показал, что это излучение не поглощается стенками кожуха, а остается в нем, и поэтому может происходить равномерное воздействие на поверхность термоядерного узла. А моя идея — „обмазка“ из легкого вещества для перевода излучения в необходимое давление. Я помню, как я придумал свою идею, но как они дошли до своих идей, сейчас могу только догадываться»6.

У этой версии акад. Ю. Трутнева, однако, есть несколько проблем.

Геннадий Горелик,

автор книг об А. Д. Сахарове, Л. Д. Ландау, М. П. Бронштейне

и многочисленных статей по истории науки

(Продолжение в следующем номере)

1 Голос Sputnik’а на странице NASA, посвященной истории Космической эры.

2 Атомный проект СССР: документы и материалы. Т. 3. Кн. 2. — 2009, с. 174–175.

3 Владимир Иванович Ритус, интервью Г. Горелику 7 июля 1992 года.

4 Атомный проект СССР: документы и материалы. Т. 3. Кн. 2. — 2009, с. 331–333.

5 Testimony of Hans Bethe, in United States Atomic Energy Commission, In the Matter of J. Robert Oppenheimer. Transcript of Hearing before Personnel Security Board, Washington, D. C., April 12, 1954, through May 6, 1954 (Washington: United States Government Printing Offce, 1954; facsimile reprinted Cambridge, Mass. and London: The MIT Press, 1971), p. 330.

6 Юрий Трутнев: создание ядерного оружия — это особое творчество // РИА «Новости» 22.11.2017.

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