Финалисты премии «За верность науке»: сделай свой выбор
6 февраля 2018 года на торжественной церемонии в Минобрнауки России объявят лауреатов IV Всероссийской премии «За верность науке». А за кого из финалистов проголосовали бы вы?
Торжественная церемония награждения финалистов и лауреатов IV Всероссийской премии «За верность науке» состоится 6 февраля 2018 года в 11:00 в Минобрнауки России.
Всероссийская премия «За верность науке» учреждена Министерством образования и науки Российской Федерации с целью поощрения журналистов, учёных и представителей бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки и ее освещение.
В числе лауреатов этой премии – лингвист А.А. Зализняк (2016), А.В. Марков (2014). Д.Б. Зимин был награжден специальной премией «За покровительство российской науке» в ходе первой церемонии в феврале 2015 года.
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- Страница о премии в Википедии
- Страница Премии «За верность науке-2017» на сайте Минобрнауки России
- Верность научной популяризации (о лауреатах 2016 года)
- Научпоп в России: реальность должна быть важнее пиара (о лауреатах 2015 года)
- «За верность науке»: настоящее и будущее (о лауреатах 2014 года)
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