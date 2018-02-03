Финалисты премии «За верность науке»: сделай свой выбор

6 февраля 2018 года на торжественной церемонии в Минобрнауки России объявят лауреатов IV Всероссийской премии «За верность науке». А за кого из финалистов проголосовали бы вы?

Торжественная церемония награждения финалистов и лауреатов IV Всероссийской премии «За верность науке» состоится 6 февраля 2018 года в 11:00 в Минобрнауки России.

Всероссийская премия «За верность науке» учреждена Министерством образования и науки Российской Федерации с целью поощрения журналистов, учёных и представителей бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки и ее освещение.

В числе лауреатов этой премии – лингвист А.А. Зализняк (2016), А.В. Марков (2014). Д.Б. Зимин был награжден специальной премией «За покровительство российской науке» в ходе первой церемонии в феврале 2015 года.

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