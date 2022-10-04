ТрВ № 19 (363) за 2022 г.: Аномальные солнечные вспышки: «черные лебеди» или «короли драконов»?

04.10.2022 / № 363 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 363 от 4 октября 2022 года в PDF

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Анонс номера

Аномальные солнечные вспышки: «черные лебеди» или «короли драконов»?
Илья Усоскин беседует с Борисом Штерном об аномальных вспышках на Солнце и других звездах — стр.1–2

Удар по астероиду
Алексей Кудря о миссии DART — стр. 3

Семьсот взлетов и посадок
Илья Мирмов о командировках из Троицка в Баксанскую нейтринную обсерваторию — стр. 4–5

«Параллельно пути черный спутник летит…»
Очерк Максима Борисова о начале космической эры — стр. 6–7

«Вкалывают роботы — счастлив человек»
Александр Речкин о человекоподобных устройствах времен Великой депрессии — стр. 8–9

Волшебное путешествие Нильса Бора на озеро Комо
Евгений Беркович о международной конференции 1927 года под патронажем дуче — стр. 10–11, 13

Опасные пристрастия
Наталья Ивлиева о нейрофизиологии аддикций — стр. 12–13

Встречи с птицами на Белом море
Заметка Павла Квартальнова — стр. 14

Голографическая Вселенная
Виталий Мацарский о жизни и открытиях Дэвида Бома — стр. 15–16

Валерий Митько. Фото Андрея Черткова
Валерий Митько. Фото Андрея Черткова

2 октября на 82-м году жизни скончался ­Валерий ­Митько, президент Арк­тической академии наук, специалист по гидроакустике из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила его защита. В феврале 2020 года ученого обвинили в госизмене. С тех пор он находился под домашним арестом. По версии следствия Валерий Митько передал содержащие гостайну материалы спецслужбам Китая во время чтения лекций в Даляньском университете. Адвокаты ученого настаивали на том, что они были полностью основаны на открытых источниках.

Сванте Паабо (mpg.de)
Сванте Паабо (mpg.de)

3 октября шведский ученый Сванте Паабо был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за изучение генома вымерших гомининов и исследование эволюции человека.

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