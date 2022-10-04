ТрВ № 19 (363) за 2022 г.: Аномальные солнечные вспышки: «черные лебеди» или «короли драконов»?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 363 от 4 октября 2022 года в PDF
Анонс номера
Аномальные солнечные вспышки: «черные лебеди» или «короли драконов»?
Илья Усоскин беседует с Борисом Штерном об аномальных вспышках на Солнце и других звездах — стр.1–2
Удар по астероиду
Алексей Кудря о миссии DART — стр. 3
Семьсот взлетов и посадок
Илья Мирмов о командировках из Троицка в Баксанскую нейтринную обсерваторию — стр. 4–5
«Параллельно пути черный спутник летит…»
Очерк Максима Борисова о начале космической эры — стр. 6–7
«Вкалывают роботы — счастлив человек»
Александр Речкин о человекоподобных устройствах времен Великой депрессии — стр. 8–9
Волшебное путешествие Нильса Бора на озеро Комо
Евгений Беркович о международной конференции 1927 года под патронажем дуче — стр. 10–11, 13
Опасные пристрастия
Наталья Ивлиева о нейрофизиологии аддикций — стр. 12–13
Встречи с птицами на Белом море
Заметка Павла Квартальнова — стр. 14
Голографическая Вселенная
Виталий Мацарский о жизни и открытиях Дэвида Бома — стр. 15–16
2 октября на 82-м году жизни скончался Валерий Митько, президент Арктической академии наук, специалист по гидроакустике из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила его защита. В феврале 2020 года ученого обвинили в госизмене. С тех пор он находился под домашним арестом. По версии следствия Валерий Митько передал содержащие гостайну материалы спецслужбам Китая во время чтения лекций в Даляньском университете. Адвокаты ученого настаивали на том, что они были полностью основаны на открытых источниках.
3 октября шведский ученый Сванте Паабо был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за изучение генома вымерших гомининов и исследование эволюции человека.