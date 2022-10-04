Роботы Westinghouse

См. также ТрВ-Наука №№ 330, 332, 334, 336, 339, 353, 354, 356, 358, 359, 361, 362 (trv-science.ru/tag/istoriya-robotov)

Одной из ведущих электротехнических компаний США была Westinghouse Electric. Она существовала с 1886 по 1997 год. Ее отец-основатель, изобретатель, промышленник и предприниматель Джордж Вестингауз раньше других понял возможности переменного тока и приобрел патенты Николы Теслы. Вестингауз первым в США внедрил на своих предприятиях выпуск оборудования и монтаж ЛЭП переменного тока. Компания росла и открывала всё новые и новые заводы, получая всё больше и больше прибыли. Westinghouse Electric интересовали самые передовые и перспективные изобретения, поэтому неудивительно, что предпринимателей привлекли возможности создания и эксплуатации роботов и автоматов.

Первым роботом Westinghouse Electric стал мистер Герберт Телевокс, построенный в 1927 году Роем Уэнсли на заводе компании в Восточном Питтсбурге, штат Пенсильвания. Конструктивная составляющая робота основывалась на патентах Уэнсли, зарегистрированных в 1923 и 1927 годах. Человекоподобный робот выглядел не очень презентабельно: лысая голова, квадратные отверстия вместо глаз, нарисованный рот, уши и нос, нелепые конечности — всё вырезано из дерева. Дыра в туловище позволяла наблюдателю видеть «внутренности» андроида: тумблеры, реле, переключатели и провода. По традиции на страницах научно-популярных журналов того времени Телевокса сопровождали и рекламировали прелестные дамы.

Телевокс мог отвечать на телефонные звонки: робот поднимал трубку и начинал разговор. Андроид умел реагировать на человеческие слова. Конечно же, речь собеседника переводилась на язык робота благодаря специальным камертонам. Звуки, воспринимаемые Телевоксом, распределялись на три тона, за каждый из которых отвечал свой камертон. Звуки, воспроизводимые вместе и по отдельности, кодировали предложения.

Внутри робота располагались различные реле, чувствительные к звукам определенной высоты и способные преобразовывать звук в определенное механическое действие. Каждое реле приводилось в действие через настроенную электрическую цепь, реагирующую на вибрацию заданной частоты и никакую другую, примерно так же, как цепи радио могут быть настроены на радиостанцию заданной длины волны. Таким образом, «услышав» звонок телефона, робот поднимал трубку и говорил «бз-з-з». Звуки, воспринимаемые роботом, кодировали не слова, а лишь переключали реле мистера Телевокса. Получается, Герберта можно назвать «демультиплексером» — устройством, которое передает сигнал с входа устройства на один из выходов.

В отличие от современных автоответчиков, Телевокс не подключался к телефону напрямую. Его «ухо» представляло чувствительный микрофон, расположенный близко к приемнику. Говорил Телевокс посредством громкоговорителя, который также находился близко к телефону.

Ниже приводится красочное рекламное описание Телевокса из январского выпуска ежемесячного журнала Popular Science за 1928 год:

«Представьте, что вы пошли к другу в гости, оставив Телевокса на страже вашего жилища. И тут вы задумались: „А выключил ли я свет?“. Берете телефонную трубку, звоните домой убедиться, всё ли в порядке. Телевокс, услышав звонок, поднимает трубку и на своем языке (пищаний, жужжаний и хрюканий) отвечает: „Привет! Жду указаний“. Вы ему говорите — правда, тоже на его языке, пропев одну высокую ноту: „Выключил ли я свет?“ Телевокс гудит: „Выключил“. И вдруг вы понимаете, что хотите съесть жаркое, вернувшись домой. Вы произносите отрывистым басом: „Телевокс, а не мог бы ты разогреть мне ужин?“ После чего робот включает печку (естественно, дистанционно) и разогревает вам ужин до нужной температуры. После завершения разговора робот кладет трубку на место и ждет нового звонка или вашего прихода».

Рой Уэнсли не раз модифицировал мистера Телевокса. Вскоре робот научился открывать двери по команде «Сезам, откройся!». Однако Телевокс не оправился в массовое производство. Было выпущено по крайне мере три машины, которые использовались в Вашингтоне, заменяя сторожей на водохранилищах. Жужжанием они сообщали по телефону удаленному абоненту высоту уровня воды и скорость потока в водохранилище.

Мистер Телевокс прогремел на весь мир, материалы о нем напечатали многие научно-популярные издания, в том числе и советские. А отечественный писатель-фантаст Александр Беляев под впечатлением от американского андроида написал юмористический рассказ «Сезам, откройся!».

После Телевокса в компании Westinghouse создали мистера Телелюкса, робота, которым можно было управлять не звуком, а светом. Мозг робота состоял из двух фотоэлектрических элементов, способных преобразовывать колебания света в соответствующие электрические импульсы. Увы, о мистере Телелюксе сохранилось очень мало информации. Вот так журналисты описывали андроида в сентябрьском номере журнала The San Antonio Light за 1931 год:

«Используя большой, специально разработанный фонарик для передачи команд, инженер приказал Телелюксу включить вентилятор, погасить свет, включить и выключить пылесос и выполнить другие задачи. На рукояти фонарика располагается ряд кнопок, каждая из которых отвечает за включения света с определенной частотой. Свет улавливается фотоэлементом, который осуществляет контакт робота с внешним миром, он переводит мерцания света в определенную команду, а затем тумблеры включают соответствующий механизм».

Таким образом, Телелюкс мог включить пылесос, но ему нельзя было доверить уборку квартиры. Инженеры считали, что их детищу нашлось бы применение на производстве, Телелюкс, по их словам, мог бы «в течение 24 часов в сутки стоять над заводской конвейерной лентой, пересчитывать каждую проходящую упаковку и отбраковывать коробки с дефектом размера или маркировки». Но судьба распорядилась иначе, и мистер Телелюкс остался в анналах истории лишь забавным роботом-светлячком.

После Телелюкса Westinghouse построил еще несколько роботов, в том числе Катрину Ван Телевокс — женскую версию Герберта Телевокса, которая выглядела как милая механическая домработница. Катрина могла разговаривать (пищать и трещать), отвечать на телефонные звонки, включать пылесос и другую бытовую технику по команде хозяина. Эта чудо-женщина в 1930 году стоила 22 тыс. долл. Это просто умопомрачительная сумма, особенно в период Великой депрессии, которая охватила США, когда сотни тысяч людей потеряли работу и влачили полуголодное существование. (Калькулятор инфляции на сайте Министерства труда США приравнивает 1 долл. 1930 года к современным 14,24 долл. Таким образом, сегодня бы Катрина Ван Телевокс обошлась бы в 313 тыс. долл., или 18 млн руб.) Понятное дело, желающих приобрести Катрину не нашлось.

За механической девушкой последовали чернокожие роботы Растус и Вилли-младший, которые выглядели очень реалистично, их «кожа» была изготовлена из резины. Растус мог говорить, пользоваться руками, вставать, сидеть, кланяться. Все движения выполнялись по командам, которые оператор подавал роботу, используя свет. Инженер был вооружен контрольной трубкой с неоновой лампой. Если направить свет на соответствующий фотоэлемент, в роботе сработает желаемое реле. Внутри фигуры робота находилось миниатюрное кинооборудование: проектор, содержащий звуковой фильм, который давал Растусу обширный словарный запас (порядка шести слов), произносимый красивым, глубоким баритоном. Зеленый свет включал звуковой аппарат, а красный свет — моторы, и робот садился или вставал.

Вилли-младшего показали на Всемирной выставке, инженер положил «ребенку» на голову яблоко, а затем прицелился во фрукт из лука. На кончике стрелы находилась лампа, из нее направленный поток света попадал в глаза-фотоэлементы робота, которые давали команду, и в полом черепе андроида загорался находившийся там порох. Бах — и яблоко взрывалось на глазах изумленной публики, а инженер еще даже не выпустил стрелу!

Одновременно с механическими афроамериканцами появился курящий робот Вилли Вокалите. К этому довольно непрезентабельному металлическому гиганту была подключена телефонная трубка, в которую оператор отдавал роботу команды, а послушный Вилли садился, вставал, стрелял из пистолета, поднимал флаг, курил и выполнял иные трюки, вроде включения бытовой техники. Вилли Вокалите больше всех других андроидов напоминал журналистам легендарного Голема. Вилли даже удалось поучаствовать в презентации самолета компании Ford в аэропорту Ньюарк в 1931 году. Но слава Вилли продлилась недолго, его сменил самый успешный андроид компании — Электро Мото-Человек, построенный на рубеже 1937–1938 годов на заводе Westinghouse в Мэнсфилде. Робот стал творением Джозефа М. Барнетта, Джека Уикса-старшего, Гарольда Горсуча и еще нескольких инженеров.

Умения Электро показали на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, где робот сразу же покорил аудиторию. Это был массивный истукан ростом 2 м и массой 120 кг. Его корпус был покрыт позолоченными алюминиевыми листами, крепившимися к стальному каркасу. Обе руки робота, а также пальцы на них были подвижны в суставах. Левая нога сгибалась в колене и могла поворачиваться влево-вправо, а правая служила лишь в качестве неподвижной опоры массивного корпуса. Однако робот не шагал, а ехал на колесиках, приделанных к стопам. Голова робота могла поворачиваться из стороны в сторону, а металлические челюсти открывались в такт словам.

Основная аппаратура, включая «мозг» андроида (систему из 48 реле) оставалась за сценой, соединяясь с роботом при помощи кабеля. Оператор, как и в случае с Вилли Вокалите, отдавал команды в микрофон, а Электро послушно следовал приказам. Команды представляли четко выверенную последовательность слогов (вроде «По-дой-ди-ка сю-да»), которые при помощи тиратрона преобразовывались в электрические импульсы. Импульсы приоткрывали заслонку перед специальной лампочкой, которая посылала вспышку на фоточувствительный элемент в блоке управления робота. Затем полученный сигнал передавался непосредственно в «мозг» Электро и интерпретировался им согласно заложенной ранее схеме. Чтобы не нарушать иллюзию самостоятельных действий робота, в груди Электро было проделано идеально круглое отверстие, сквозь которое зрители могли видеть сложную бутафорию декоративных реле и механизмов.

Электро выполнял различные забавные трюки, например, соревновался со зрителями в скорости надувания воздушного шарика. Робот, оснащенный мощным компрессором, выигрывал в 99% случаях. Когда Электро хотелось расслабиться, оператор вставлял сигарету в губы робота и поджигал ее, а Электро делал серию затяжек.

В 1940 году Электро снова появился на выставке в Нью-Йорке, на этот раз с милым напарником — роботом-собакой по кличке Спарки. Металлический друг человека мог лаять, сидеть, вилять хвостом и даже просить милостыню. Спарки был не столько напарником громоздкого робота-великана, сколько его помощником и продолжением тела Электро. Робособака управлялась тем же скрытым за сценой «мозгом» при помощи замаскированного под поводок кабеля, проходившим через руку андроида.

Публика обожала Электро. После Всемирной выставки робот активно гастролировал по Северной Америке, участвовал в благотворительных мероприятиях, выступал в детских домах, госпиталях и домах престарелых, появлялся в рекламных роликах компании в конце 1950-х — начале 1960-х годов и даже снялся в промо-фильме «Семейство Миддлтон на нью-йоркской выставке»1 и засветился в телешоу. Электро рекламировал знаменитый фантастический фильм «День, когда Земля остановилась» (1951), а позже работал в Голливуде, где использовался в качестве реквизита в комедии «Сексуальные кошечки в колледже» (1960). Однако дальнейшая карьера робота в столице мирового кинематографа не сложилась. Может, Электро запросил слишком высокие гонорары за свои услуги? Как бы то ни было, робота разобрали, упаковали в ящики и послали домой, к изготовителям. Долгие годы металлический человек провел в полном забвении и лишь чудом не стал металлоломом. Почти со свалки Электро забрал неравнодушный старьевщик и отправил робота в мемориальный музей Мэнсфилда, штат Огайо. Там Электро отреставрировали, и сейчас робот является частью постоянной экспозиции вместе со Спарко и Гербертом Телевоксом.

Почему роботов Westinghouse Electric так и не отправили в массовое производство? На этот вопрос есть несколько ответов: во-первых, человекоподобные роботы производились, скорее всего, с целью рекламы компании, потому что металлический или деревянный гигант скорее привлечет внимание прессы, чем рубильник или лампочка. Роботы Westinghouse прогремели на весь мир, их показывали не только журналистам, но и обычным зрителям, роботы объехали Соединенные Штаты, демонстрируя яркое шоу, которое продвигало компанию на мировые и местные рынки. Во-вторых, андроиды не предназначались для повседневной эксплуатации. Сомнительно, что кто-то, кроме фанатов научной фантастики или активных радиолюбителей, стал бы возиться с этими чудищами, пытаясь научиться пищать или трещать, чтобы робот выключил свет. В-третьих, из-за огромной цены роботов могли позволить себе только владельцы заводов-пароходов, а отнюдь не представители среднего класса.

Александр Речкин

1 Кино можно посмотреть здесь: youtu.be/watch?v=Q6TQEoDS-fQ

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