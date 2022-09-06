ТрВ № 17 (361) за 2022 г.: Возникновение органики в межзвездных облаках

06.09.2022 / № 361 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 361 от 6 сентября 2022 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Возникновение органики в межзвездных облаках
Дмитрий Вибе отвечает на вопросы Алексея Кудря — стр. 1–2

Новые снимки «Джеймса Уэбба»
Обзор Максима Борисова — стр. 3

Паркинсонизм: война без перемирий
Наталья Ивлиева о причинах заболевания и его терапии — стр. 4–5

Спираль познания
Сергей Лыткин размышляет о преподавании математики — стр. 6–7

Памяти Фрэнка Дрейка
Максим Борисов — о знаменитом астрономе и его уравнении — стр. 7

Танцующие электроны
Очерк Виталия Мацарского о нобелиате Роберте Милликене и его аспиранте Харви Флетчере — стр. 8

Под знаком жука-светляка
Пётр Петров — о XVI съезде Русского энтомологического общества — стр. 9

Протоколы гёттингенских мудрецов
Евгений Беркович — о математике Феликсе Клейне и его коллегах — стр. 10–13

Разговорчивые роботы XVIII века
Александр Речкин — о механической клавесинистке и других чудесах техники в эпоху Просвещения — стр. 14–15

«Русские будут смеяться!»
Трагикомические заметки япониста Александра Мещерякова — стр. 16

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