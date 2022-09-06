Под знаком жука-светляка

В Москве прошел XVI съезд Русского энтомологического общества

На биологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова с 22 по 26 августа 2022 года прошел XVI съезд Русского энтомологического общества (РЭО) — одного из старейших научных обществ в России.

Энтомология — наука о насекомых, но сейчас насекомыми принято называть только шестиногих (и то не всех: например, ногохвосток в последнее время к насекомым обычно не относят), а в середине позапрошлого века, когда было основано наше общество, насекомыми чаще всего называли всех членистоногих — или, как их в ту пору именовали, суставочных животных. С энтомологами в узком смысле этого слова с давних пор объединены в единое сообщество исследователи других групп наземных членистоногих: арахнологи (специалисты по паукообразным), коллембологи (специалисты по ногохвосткам), мириаподологи (специалисты по многоножкам) и некоторые другие. Всех их можно назвать энтомологами в широком смысле.

Русское энтомологическое общество, в разные годы называвшееся также Всероссийским, Всесоюзным и просто Российским, в 1995 году вернуло себе исходное название. Кто-то может усмотреть в этом названии националистические коннотации, но едва ли они входили в намерения учредителей РЭО, среди которых многие не были русскими по национальности. Можно считать, что исходное — оно же нынешнее — название общества оправдано тем, что РЭО состоит из энтомологов (в широком смысле), так или иначе связанных с той частью международного энтомологического сообщества, которую объединяет знание русского языка — и взаимодействие с русскоязычными коллегами. Вместе с тем рабочими языками съезда были и русский, и английский: мы по-прежнему стремимся к заявленной основателями общества цели споспешествовать связям отечественных энтомологов с учеными за границей.

Насекомые — самая большая группа живых организмов по числу известных науке видов, которых описано уже более миллиона, причем не меньшее их число еще ожидает описания. Других наземных членистоногих тоже немало: всех их вместе взятых описано уже более ста тысяч видов.

Наше общество существует уже 160 с лишним лет. Император Александр II рассмотрел и утвердил устав общества 4 декабря (16 декабря по новому стилю) 1859 года, после чего 25 февраля (8 марта) 1860 года в Петропавловской крепости, в квартире ее коменданта (сын которого был деятельным энтомологом-любителем) прошло собрание учредителей общества, избравшее президентом РЭО выдающегося естествоиспытателя Карла Эрнста (Карла Максимовича) фон Бэра. В том же 1860 году покровительницей общества стала вдова дяди Александра II великая княгиня Елена Павловна, много сделавшая для процветания наук и искусств в России.

Исторически Русское энтомологическое общество всегда было и остается связано с Зоологическим институтом Российской академии наук, расположенным в Санкт-Петербурге (во времена основания общества он назывался Зоологическим музеем Императорской академии наук). Однако в РЭО состоят энтомологи со всей России и из ряда зарубежных стран, как ближних, так и дальних. Учредителями общества были всего 30 человек, но в настоящее время оно объединяет более 700 исследователей. Съезды общества, организуемые с 1950 года и в последнее время устраиваемые раз в пять лет, проходили в разных городах России и бывшего Советского Союза (Ленинграде/Санкт-Петербурге, Тбилиси, Ташкенте, Воронеже, Вильнюсе, Киеве, Краснодаре и Новосибирске), но, как ни странно, в Москве съезд РЭО состоялся впервые.

Организацией съезда занимались сотрудники, аспиранты и студенты кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, возглавляемой чл.-корр. РАН Алексеем Алексеевичем Полиловым.

На съезд собрались почти 300 энтомологов со всей России и из нескольких зарубежных стран. К сожалению, чудовищные события этого года и вызванные ими трудности с дальними путешествиями не позволили приехать многим из тех, кто первоначально собирался и потенциально мог бы посетить съезд.

К счастью, эпидемиологическая обстановка в Москве в период проведения съезда и сопутствующая ей действовавшая в этот период система ограничений позволили нам провести съезд в самом что ни на есть классическом формате: очно, оффлайн. Мы не стали организовывать дистанционное участие, исходя из того, что за последние два с лишним года большинство энтомологов (и не только энтомологов) устали от выступлений в одиночестве перед мониторами компьютеров и соскучились по нормальному человеческому общению, которого на этом съезде наконец-то было много.

В опубликованном к началу съезда сборнике тезисов представленных на нем докладов отражены результаты трудов сотен отечественных и зарубежных энтомологов, как состоящих, так и не состоящих в РЭО. Общее число авторов всех тезисов — около 650, а число организаций, в которых работают эти авторы, больше 200.

Ведущие российские специалисты выступили на съезде с пленарными докладами: президент РЭО Андрей Витимович Селиховкин (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова) — о вспышках массового размножения вредителей леса, чл.-корр. РАН Алексей Владимирович Тиунов (Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН) — о роли насекомых как связующего звена подземных и наземных пищевых сетей, Александр Павлович Расницын (Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН) — о сохранившихся в бирманском янтаре остатках исключительно богатой и своеобразной островной фауны насекомых мелового периода, Владимир Александрович Лухтанов (Зоологический институт РАН) — о межвидовой гибридизации и гибридогенном видообразовании у насекомых.

В первый день съезда, в понедельник 22 августа (включавший регистрацию участников, вводную часть и пленарные доклады), а также во второй половине дня в четверг 25 августа (когда состоялось заключительное заседание съезда) работа проходила в открывшейся после продолжительного ремонта Большой биологической аудитории МГУ. Отъезд большинства участников пришелся на пятницу 26 августа. С первой половины дня вторника по первую половину дня четверга включительно прошли заседания 15 секций съезда, тематика которых связана с разными областями наук о насекомых и других наземных членистоногих: «Насекомые с неполным превращением», «Жесткокрылые насекомые», «Чешуекрылые насекомые», «Перепончатокрылые насекомые», «Двукрылые насекомые», «Морфология насекомых», «Экология и охрана насекомых», «Физиология и биохимия насекомых», «Молекулярная генетика и цитогенетика насекомых», «Этология насекомых», «Медицинская и ветеринарная энтомология», «Сельскохозяйственная энтомология», «Лесная энтомология» (эта секция была совмещена с XII чтениями, посвященными памяти выдающегося лесного энтомолога Олега Александровича Катаева), «Палеоэнтомология» и «Паукообразные».

Пока не решено, где пройдет следующий съезд РЭО (обсуждаются три варианта: Сочи, Казань и Санкт-Петербург), но где бы он ни прошел, мы надеемся собраться на него еще более широким кругом, включающим больше отечественных и зарубежных коллег. Мы также надеемся, что Русское энтомологическое общество продолжит способствовать распространению знания энтомологии в России.

Исследования насекомых и других наземных членистоногих еще очень далеки от завершения, а перспективы, которые открывают новые методы, убеждают нас, что даже в наш продвинутый век мы находимся лишь в начале большого пути познания этих удивительных существ.

Пётр Петров, канд. биол. наук,

секретарь оргкомитета XVI съезда РЭО

Фото Владимира Карцева

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