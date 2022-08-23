ТрВ № 16 (360) за 2022 г.: Колыбель жизни: геотермальные системы?

23.08.2022 / № 360 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв и Мария Молина /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 360 от 23 августа 2022 года в PDF

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Анонс номера

Новая разновидность омикрона набирает обороты
Краткая сводка по коронавирусу от Александра Панчина стр. 3

«Шизофрения, как и было сказано»
Наталья Ивлиева о роли дофамина в развитии психоза — стр. 4–5

«Веселый зяблик» Альберт Эйнштейн
Новый очерк Евгения Берковича о студенческих годах гения — стр. 6–7

Terrible beauty дикой природы
Максим Борисов об итогах фотоконкурса BMC Ecology and Evolution — стр. 8–9

Civil war breaking news: флот России у берегов США
Исторический очерк Юрия Кирпичёва и Ивана Агеева о союзе Линкольна и Александра II — стр. 11, 13

«Лето — время мальчишечье»
Мемуары Александра Мещерякова о каникулах на даче — стр. 12

Шимпанзе в самолете
Ирина Фуфаева о теории вежливости в лингвистике — стр. 13

Клинописные таблички на дне Мосульского водохранилища
Ольга Попова об археологических находках в древнем городе царства хурритов стр. 14

Маленький неадронный коллайдер
Александр Поддьяков о мысленном эксперименте с нетранзитивными шарами — стр. 15

Призыв к милосердию
Ученые, правозащитники и деятели культуры выступили против смертной казни в ДНР — стр. 16

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