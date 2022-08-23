ТрВ № 16 (360) за 2022 г.: Колыбель жизни: геотермальные системы?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 360 от 23 августа 2022 года в PDF
Анонс номера
Новая разновидность омикрона набирает обороты
Краткая сводка по коронавирусу от Александра Панчина — стр. 3
«Шизофрения, как и было сказано»
Наталья Ивлиева о роли дофамина в развитии психоза — стр. 4–5
«Веселый зяблик» Альберт Эйнштейн
Новый очерк Евгения Берковича о студенческих годах гения — стр. 6–7
Terrible beauty дикой природы
Максим Борисов об итогах фотоконкурса BMC Ecology and Evolution — стр. 8–9
Civil war breaking news: флот России у берегов США
Исторический очерк Юрия Кирпичёва и Ивана Агеева о союзе Линкольна и Александра II — стр. 11, 13
«Лето — время мальчишечье»
Мемуары Александра Мещерякова о каникулах на даче — стр. 12
Шимпанзе в самолете
Ирина Фуфаева о теории вежливости в лингвистике — стр. 13
Клинописные таблички на дне Мосульского водохранилища
Ольга Попова об археологических находках в древнем городе царства хурритов — стр. 14
Маленький неадронный коллайдер
Александр Поддьяков о мысленном эксперименте с нетранзитивными шарами — стр. 15
Призыв к милосердию
Ученые, правозащитники и деятели культуры выступили против смертной казни в ДНР — стр. 16