Призыв к милосердию

Господин Президент! Владимир Владимирович! Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой Народной Республике. В России, по слову Льва Николаевича Толстого, «народ считает всякого преступника несчастным». Как бы ни был виновен преступник, Бог вдохнул в него жизнь не для того, чтобы ее на эшафоте отнял палач. «Памятники русского светского права, — подчеркивает Николай Павлович Загоскин, — чуждались смертной казни и не знали ее вплоть до конца XIV века. Ни договоры руссов с греками, ни церковные уставы первых христианских князей, ни Русская Правда <…> не санкционируют этого, совершенно несвойственного основам русского правосознания, вида уголовной кары». Указ Императрицы Елизаветы от 7(18) мая 1744 года приостановил применение смертной казни в России. Дочь Петра Великого стала впереди своего времени: в Западной Европе смертная казнь впервые отменена Великим Герцогом Тосканским Петром Леопольдом в 1786 году. Oчаковский герой, морской министр, академик Российской академии адмирал граф Николай Семёнович Мордвинов пишет: «Судья, постанавливающий смертный приговор, невольно чувствует душевное содрогание: нe есть ли это напоминание ему совестью о том, что он принимает на себя ему не принадлежащее? Нравственный и всеобщий закон, воспрещающий убивать безоружного, должен ли измениться в своей правости в применении к обществу, а окованный, лишенный свободы, предаваемый смерти, по невозможности его быть далее вредным — не есть ли жертва бесполезная и невинная?» Мы гордимся тем, что в России нет смертной казни. О Владимирe Мономахe пишет Лаврентий инок: «имени его трепетали все страны» и продолжает: «милосерден же был больше меры». В милосердии сила нашего народа. Мы просим Вас о милосердии. Мы считаем необходимым отказ от смертной казни в Донецкой Народной Республике. Мы просим Вас предложить главе Донецкой Народной Республики распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую Народную Республику. Ева Михайловна Меркачева, журналист, правозащитник

Александр Игоревич Буфетов, математик, профессор РАН

Ярослав Викторович Кудрявцев, физик, профессор РАН

Наталия Леонидовна Евдокимова, правозащитник

Александр Григорьевич Асмолов, советский и российский педагог, академик РАО

Александр Николаевич Сокуров, режиссер

Николай Николаевич Розанов, физик, aкадемик РАН

Светлана Анатольевна Бурлак, лингвист, профессор РАН

Александр Владимирович Чаплик, физик, академик РАН

Зоя Феликсовна Светова, журналист

Алексей Владимирович Савватеев, математик, член-корреспондент РАН

Илья Михайлович Индрупский, физик, профессор РАН

Российские ученые, правозащитники и деятели культуры выступили против смертной казни в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР). Текст открыто подписали два академика, один член-корреспондент и четыре профессора РАН. Петиция была опубликована в Сети и на данный момент собрала более тысячи подписей [1].

Математик Александр Буфетов сообщил ТрВ-Наука, что письмо на имя Владимира Путина передано в Администрацию президента РФ, получено и зарегистрировано 10 августа. Главный советник департамента письменных обращений граждан и организаций АП РФ письменно поблагодарил авторов письма «за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к жизни страны».

Одним из импульсов к появлению петиции стало обращение отца 21-летнего марокканского студента Ибрагима Саадуна к Владимиру Путину с просьбой «поспособствовать помилованию» его сына. (Перевод текста опубликован Маргаритой Симоньян [2].)

«Я считаю, что в современном мире вообще не должно быть смертной казни, потому что часто бывают судебные ошибки. Могут быть другие альтернативные наказания. Я считаю, что Владимир Владимирович Путин должен прислушаться к голосу граждан», — заявила журналистам правозащитница Зоя Светова. «Смертная казнь на территории, где живут славянские народы, в том пространстве, где работает христианство, вообще недопустима», — сказал режиссер Александр Сокуров. В свою очередь Николай Сванидзе, журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отметил, что разделяет цели письма, но не стал ставить свою подпись, потому что его не устраивает форма — «такая челобитная государю». (Эти реплики опубликованы на сайте РБК [3].)

Бурная дискуссия по поводу петиции разразилась в соцсетях, в частности — на странице математика и популяризатора науки Алексея Савватеева [4]. «Я просто против

смертной казни — потому что человека, даже самую страшную сволочь, можно использовать на благо Родины — пускай нацистские преступники роют нам железную дорогу на Чукотку, например», — полагает Савватеев, подчеркивая: «Я не считаю ЛДНР независимым государством, это часть России, и, верю, вскоре окончательно с нами сольется» [5].

Журналистка Марина Ахмедова, также член СПЧ, высказалась по поводу письма в своем телеграм-канале: «Вообще, я — убежденная противница смертной казни. Не имеет значение, о ком идет речь — о военном преступнике или педофиле. Но мне кажется, что я имею моральное право говорить о том, что я против смертной казни азовцев и наемников, ведь я говорила все восемь лет о том, что нужно остановить убийство жителей Донбасса. Вот если бы те же люди, подписавшие обращение к Путину, хотя бы раз за восемь лет с начала войны обратились к, скажем, Порошенко с требованием прекратить убивать жителей ДНР и ЛНР, тогда бы и они имели моральное право говорить о моратории на смертную казнь для тех, кто этих жителей убивал. Но такого, увы, не было. Жители республик для них если и люди, то только те люди, которых можно убивать. Так высокомерное отношение читается и в выборе адресата. А почему к Путину надо обращаться? Россия признала независимость ДНР. Надо обращаться напрямую к Пушилину. Но нет, опять людьми брезгуют. А я не думаю, что Путин решает вопрос смертной казни. Это вопрос к главе ДНР, который будет опираться на общественное мнение. А общественное мнение в связи с жесточайшими обстрелами со стороны ВСУ сейчас не на стороне моратория» [6].

Напомним, что 9 июня суд ДНР приговорил к высшей мере наказания подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Они были взяты в плен в Донбассе. Им грозит расстрел. 9 июля Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Соответствующую поправку в Уголовно-исполнительный кодекс предложила внести депутат НС ДНР Елена Шишкина. Сам кодекс вступил в силу с 1 июля. Ранее сообщалось, что смертная казнь будет введена лишь с 1 января 2025 года.

В настоящее время в ДНР идет процесс еще над пятью военнопленными. На скамье подсудимых — граждане Великобритании Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл, гражданин Швеции Матиас Густавссон, а также гражданин Хорватии Векослав Пребег. Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что они тоже будут казнены.

ДНР провозгласила свою независимость от Украины 12 мая 2014 года. На сегодняшний день независимость ДНР признана лишь тремя государствами-членами ООН — Россией (21 февраля 2022 года), Сирией (29 июня 2022 года), КНДР (13 июля 2022 года), а также Абхазией и Южной Осетией.

Между тем в Мариуполе готовится судебный процесс над бойцами полка «Азов» (признан террористической организацией в РФ и запрещен на территории страны). Не исключено, что они также будут приговорены к высшей мере наказания. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: если этот суд состоится, дальнейшие переговоры с Россией станут невозможны.

А. О.

1. chng.it/KFm6pjfTzr

2. t.me/margaritasimonyan/11649

3. rbc.ru/politics/10/08/2022/62f375189a794732721f2ce7

4. vk.com/wall-148115211_37014

5. vk.com/wall-148115211_37144

6. t.me/Marinaslovo/4378

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