Сводка по коронавирусу (август 2022)

1. В России растет число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В период с 5 по 17 августа число новых случаев заражения в день удвоилось и достигло около 33 тыс. в сутки. (По официальной информации на момент сдачи номера — около 40 тыс. в сутки.)

2. Обороты набирает новая разновидность омикрона BA.5 (сейчас он доминирует в ряде стран, например в США).

3. Омикрон прошлой волны был менее летальным, чем более ранние варианты коронавируса SARS-CoV-2. В среднем, в два раза менее летальный, чем дельта по данным некоторых исследований [1]. BA.5 по предварительным данным [2] не более опасен для зараженного, чем омикрон прошлой волны, но распространяется еще лучше. Более точно сказать пока сложно.

4. Снижение летальности коронавирусной инфекции обусловлено свойствами самого вируса, увеличением доли привитых и переболевших, а также тем, что наиболее уязвимые для вируса в силу состояния здоровья или генетических особенностей люди стали жертвами предыдущих волн (увы).

5. Эффективность оригинальных вакцин от новых вариантов снижена, но далеко не нулевая. Антитела из привитых разными векторными и мРНКовыми вакцинами всё еще могут нейтрализовывать даже омикрон BA.5 [3].

6. Эффективность вакцин против омикрона усиливается после бустера и падает со временем [4]. Бустерная вакцина снижала риск госпитализации с оригинальным омикроном примерно в пять раз [1].

7. В Великобритании уже одобрили новую вакцину, которая содержит гены, кодирующие варианты S-белка от исходного варианта коронавируса и от омикрона.

8. В России разработана, но еще не доступна версия «Спутника» с генами S-белка дельты и омикрона. Такие вакцины, скорее всего, будут лучше защищать от новых вариантов коронавируса в силу большего разнообразия антигенов, которые они предоставляют.

9. Исследования интраназальных вакцин показывают, что они не менее, а может, и более эффективны, чем обычные [5–6]. Это достигается путем активации местного иммунитета в слизистых и выработкой иммуноглобулинов класса А, которые препятствуют проникновению вируса в тела животных. Такие вакцины тоже скоро должны стать доступными, и, вероятно, будут предпочтительными.

10. За последний год от SARS-CoV-2 умерло ≈1,5 млн человек, а всего около 6,5 млн. Хотя летальность вируса упала, за год всё еще умирает большей людей, чем от туберкулеза. Изменилась и возрастная структура зараженных и госпитализированных: растет доля детей [1].

Надеюсь, что изложенная информация поможет в принятии информированных решений о мерах собственной безопасности.

11. Никаких весомых доказательств лабораторного происхождения исходного варианта SARS-CoV-2 или роли генной инженерии в появлении последующих вариантов всё еще не обнаружено, вопреки заявлениям некоторых политиков и «экспертов».

Александр Панчин, канд. биол. наук

facebook.com/1411340553/posts/10228774921863833/

1. Nyberg T. et al. Comparative analysis of the risks of hospitalisation and death associated with SARS-CoV-2 omicron (B.1.1.529) and delta (B.1.617.2) variants in England: a cohort study. Lancet. 2022 Apr 2;399(10332):1303–1312.

2. Davies M. et al. Outcomes of laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection during resurgence driven by Omicron lineages BA.4 and BA.5 compared with previous waves in the Western Cape Province, South Africa. medRxiv 2022.06.28.22276983

3. Bowen J. E. et al. Omicron spike function and neutralizing activity elicited by a comprehensive panel of vaccines. Science. 2022 Jul 19: eabq0203.

4. Andrews N. et al. N Engl J Med. 2022 Apr 21;386(16):1532–1546.

5. Hassan A. O., Kafai N. M., Dmitriev I. P., et al. A Single-Dose Intranasal ChAd Vaccine Protects Upper and Lower Respiratory Tracts against SARS-CoV-2. Cell. 2020;183(1):169–184.e13.

6. Chen J. et al. A live attenuated virus-based intranasal COVID-19 vaccine provides rapid, prolonged, and broad protection against SARS-CoV-2. Sci Bull (Beijing). 2022 Jul 15;67(13):1372–1387.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: