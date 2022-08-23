Сводка по коронавирусу (август 2022)

1. В России растет число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В период с 5 по 17 августа число новых случаев заражения в день удвоилось и достигло около 33 тыс. в сутки. (По официальной информации на момент сдачи номера — около 40 тыс. в сутки.)
2. Обороты набирает новая разновидность омикрона BA.5 (сейчас он доминирует в ряде стран, например в США).
3. Омикрон прошлой волны был менее летальным, чем более ранние варианты коронавируса SARS-CoV-2. В среднем, в два раза менее летальный, чем дельта по данным некоторых исследований [1]. BA.5 по предварительным данным [2] не более опасен для зараженного, чем омикрон прошлой волны, но распространяется еще лучше. Более точно сказать пока сложно.
4. Снижение летальности коронавирусной инфекции обусловлено свойствами самого вируса, увеличением доли привитых и переболевших, а также тем, что наиболее уязвимые для вируса в силу состояния здоровья или генетических особенностей люди стали жертвами предыдущих волн (увы).
5. Эффективность оригинальных вакцин от новых вариантов снижена, но далеко не нулевая. Антитела из привитых разными векторными и мРНКовыми вакцинами всё еще могут нейтрализовывать даже омикрон BA.5 [3].
6. Эффективность вакцин против омикрона усиливается после бустера и падает со временем [4]. Бустерная вакцина снижала риск госпитализации с оригинальным омикроном примерно в пять раз [1].
7. В Великобритании уже одобрили новую вакцину, которая содержит гены, кодирующие варианты S-белка от исходного варианта коронавируса и от омикрона.
8. В России разработана, но еще не доступна версия «Спутника» с генами S-белка дельты и омикрона. Такие вакцины, скорее всего, будут лучше защищать от новых вариантов коронавируса в силу большего разнообразия антигенов, которые они предоставляют.
9. Исследования интраназальных вакцин показывают, что они не менее, а может, и более эффективны, чем обычные [5–6]. Это достигается путем активации местного иммунитета в слизистых и выработкой иммуноглобулинов класса А, которые препятствуют проникновению вируса в тела животных. Такие вакцины тоже скоро должны стать доступными, и, вероятно, будут предпочтительными.
10. За последний год от SARS-CoV-2 умерло ≈1,5 млн человек, а всего около 6,5 млн. Хотя летальность вируса упала, за год всё еще умирает большей людей, чем от туберкулеза. Изменилась и возрастная структура зараженных и госпитализированных: растет доля детей [1].
Надеюсь, что изложенная информация поможет в принятии информированных решений о мерах собственной безопасности.
11. Никаких весомых доказательств лабораторного происхождения исходного варианта SARS-CoV-2 или роли генной инженерии в появлении последующих вариантов всё еще не обнаружено, вопреки заявлениям некоторых политиков и «экспертов».
Александр Панчин, канд. биол. наук
facebook.com/1411340553/posts/10228774921863833/
1. Nyberg T. et al. Comparative analysis of the risks of hospitalisation and death associated with SARS-CoV-2 omicron (B.1.1.529) and delta (B.1.617.2) variants in England: a cohort study. Lancet. 2022 Apr 2;399(10332):1303–1312.
2. Davies M. et al. Outcomes of laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection during resurgence driven by Omicron lineages BA.4 and BA.5 compared with previous waves in the Western Cape Province, South Africa. medRxiv 2022.06.28.22276983
3. Bowen J. E. et al. Omicron spike function and neutralizing activity elicited by a comprehensive panel of vaccines. Science. 2022 Jul 19: eabq0203.
4. Andrews N. et al. N Engl J Med. 2022 Apr 21;386(16):1532–1546.
5. Hassan A. O., Kafai N. M., Dmitriev I. P., et al. A Single-Dose Intranasal ChAd Vaccine Protects Upper and Lower Respiratory Tracts against SARS-CoV-2. Cell. 2020;183(1):169–184.e13.
6. Chen J. et al. A live attenuated virus-based intranasal COVID-19 vaccine provides rapid, prolonged, and broad protection against SARS-CoV-2. Sci Bull (Beijing). 2022 Jul 15;67(13):1372–1387.
Весьма полезный обзор. В США новая волна уже медленно падает, но в Фейсбуке появилось много заболевших френдов из России.
«5. Эффективность оригинальных вакцин от новых вариантов снижена, но далеко не нулевая.»
Ещё какая «не нулевая».
EU разрешила прививать детей 12-15 лет 28. мая 2022.
Это была неделя №21.
Хотя и до того особо истеричные мамашки кололи своих детишек.
Результат абсолютно трагический.
Начиная с 21-й недели детская смертность в Европе побила все рекорды.
До середины августа «прививки» от ковида убили как минимум 800 детей.
И кровавая жатва продолжается.
А сколько осталось инвалидов, обречённых на медленную смерть или жалкое существование?
Говорят, Модерна подала в суд на Файзера за якобы интеллектуальный грабёж?
Правда ли, а если так, то, требуя уничтожения файзеровских оставшихся запасов, не сговор ли (как возможно и было прежде)?
Л.К.
Ну да. Крысы в банке грызутся. Ставки высоки. Как финансовые, так и престиж. Кто получит Нобелевскую премию?
https://t.me/anchabaranova/782
Л.К.
Вот не надо нам эту хрень с неизвестной побочкой.
Кроме того, принимающие паксловид действительно сообщают об исчезновении симптомов… которые внезапно возвращаются через неделю.
О чем сообщили наглядно бидон и фаучи.
https://iz.ru/1180484/anna-urmantceva/pervye-zarazheniia-mogli-byt-i-v-sentiabre-2019-go
Л.К.
Год прошёл.
К.
Все намного хуже.
Выяснилось, что вирус циркулировал в Италии как минимум в сентябре 2019.
Дело в том, что в то время была вспышка кори в Европе и у подозрительных пациентов брали пробу из носоглотки. Эти пробы до сих пор хранят в замороженном виде. Итальянцы расконсервировали 500 проб и проверили их на ковид. 111 положительных результатов в пробах после 12 сентября 2019. До сентября все отрицательные.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935122013068
Теперь вопрос, что там была за «эпидемия пневмонии» летом 2019 в США, которую списали на электронные сигареты.
Исследование Paxlovid из Израиля.
У стариков есть вроде какой-то эффект
У молодых эффект просто нулевой.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В общей сложности 109 254 пациента соответствовали критериям отбора, из которых 3902 (4%) получали нирматрелвир в течение периода исследования. Среди пациентов в возрасте 65 лет и старше частота госпитализаций по поводу Covid-19 составила 14,7 случая на 100 000 человеко-дней среди пролеченных пациентов по сравнению с 58,9 случая на 100 000 человеко-дней среди нелеченых пациентов (скорректированный коэффициент риска 0,27; 95). % доверительный интервал [ДИ], от 0,15 до 0,49). Скорректированный коэффициент риска смерти от Covid-19 составил 0,21 (95% ДИ, от 0,05 до 0,82). Среди пациентов в возрасте от 40 до 64 лет частота госпитализаций по поводу Covid-19 составила 15,2 случая на 100 000 человеко-дней среди пролеченных пациентов и 15,8 случая на 100 000 человеко-дней среди нелеченных пациентов (скорректированный коэффициент риска 0,74; 95% ДИ). , от 0,35 до 1,58). Скорректированный коэффициент риска смерти от Covid-19 составил 1,32 (95% ДИ, от 0,16 до 10,75).
Понемногу, помаленьку, правда начинает просачиваться даже в официальные источники. Министерство здравоохранения Британии советует больше не прививать беременных и кормящих женщин, поскольку «данные о безопасности вакцин отсутствуют» и вообще более-менее все данные о токсичности «вакцин» отсутствуют напрочь Выводы о токсичности Отсутствие данных о репродуктивной токсичности является отражением скорости разработки первой идентификации и выбора мРНК-вакцины COVID-19 BNT162b2 для клинических испытаний и ее быстрой разработки для удовлетворения текущих неотложных потребностей здравоохранения. В принципе, решение о лицензировании вакцины может быть принято в этих обстоятельствах без данных исследований репродуктивной токсичности животных, но исследования продолжаются, и они будут предоставлены по мере их поступления. В контексте поставок в соответствии с Постановлением 174 считается, что в настоящее время невозможно обеспечить достаточную уверенность в безопасном использовании вакцины у беременных женщин: однако использование у женщин детородного возраста может поддерживаться при условии, что медицинским работникам рекомендуется принять решение отсутствие известной или предполагаемой беременности до вакцинации. Женщинам, кормящим грудью, также не следует вакцинироваться. Эти суждения отражают отсутствие данных в настоящее время и не отражают конкретных выводов, вызывающих озабоченность. Адекватные рекомендации в отношении женщин детородного возраста, беременных женщин и кормящих грудью женщин содержатся как в «Информации для медицинских работников Великобритании», так и в «Информации для получателей помощи из Великобритании». кроме того, в Германии вполне себе официальный телеканал MDR (Радиотелевидение Средней Германии = восточные земли) выпустил ужасающее исследование о людях, утративших своё здоровье после «прививки». Синдром пост-вакцинации. Сколько таких пострадавших — вряд ли мы узнаем, пока те же люди остаются у руля в правительствах. Пока только оппозиция пытается что-то сделать. Поднимают данные страховых компаний. Что не так просто. Пока получается выцарапать данные только у некоторых относительно небольших компаний. Одна из таких компаний, обслуживающая 690 тыс. клиентов, открыла, что вплоть по 2020, было примерно 800-900 страховых случаев, связанных с сердечной недостаточностью в год. А вот только за первые три квартала 2021 они зарегистрировали 14… Подробнее »
Опубликовано первое рандомизированное исследование «эффективности вакцин» от ковида.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X22010283
В исследовании Pfizer риск серьезных нежелательных явлений у вакцинированных участников был на 36 % выше, чем у получавших плацебо: 67,5 на 10 000 против 49,5 на 10 000; разница рисков 18,0 на 10 000 вакцинированных участников (95 % совместимость1, интервал от 1,2 до 34,9); отношение рисков 1,36 (95 % ДИ от 1,02 до 1,83). Исследование Moderna показало, что риск SAE на 6 % выше у вакцинированных лиц по сравнению с теми, кто получал плацебо: 136 на 10 000 против 129 на 10 000; разница рисков 7,1 на 10 000 (95 % ДИ от –23,2 до 37,4); отношение рисков 1,06 (95 % ДИ от 0,84 до 1,33). В совокупности риск СНЯ был на 16 % выше у реципиентов мРНК-вакцины, чем у реципиентов плацебо: 98 на 10 000 по сравнению с 85 на 10 000; разница рисков 13,2 (95% ДИ от -3,2 до 29,6); отношение рисков 1,16 (95 % ДИ от 0,97 до 1,39). (Таблица 2).
Тромбоз после ковида — иногда он возвращается. Рассказываю на собственном опыте: в конце августа появился тромб в левой ноге, а первичный тромб два года назад был в правой. Тогда он образовался после ковида, удалили хирургически, и еще несколько месяцев я принимал антикоагулянты (эликвис). Казалось, что все неприятности позади, и после этого еще сделал прививку Спутником-лайт. После прививки прошел год и вот пожалуйста, снова здрассьте! Опять спасаюсь эликвисом и помогает хорошо. Всем переболевшим совет — обязательный периодический контроль гемостаза крови (Д-димеры). И не надейтесь на прививки.
Тромб был? Так зачем ещё шмурдяк колоть?
На работу в институт не пускали без прививки.
А разве не дали статус переболевшего?
Свинство конечно, заставлять колоться тем, что вообще никак не работает, да ещё и тучу проблем со здоровьем вызывает от тромбоза до аутоиммунных заболеваний.
У соседки в Москве сын (55 лет) уже месяц в коме лежит. Тромб синуса в голове. Кто знает, чем это вызвано.
Щас файзер выпустил новую «бивалентную» «вакцину», типа сразу против оригинального ковида и против омикрона. Так они ее всего на 8-ми (восьми) мышах протестировали. Измеряли у мышей число антител в крови. Получили уровень от 300 до 22.000 (ничего себе разброс). Потом заразили мышей омикроном.
Всё мыши естественно заболели.
Но эту «вакцину» уже допустили и в США и в Европе.
Я не понимаю что происходит.
https://www.pravda.ru/news/health/1744343-koronavirus/
Pravda.ru.
«Правдоруб», блин!
Л.К.
Последнюю фразу Олдсайентиста — прочли?
Против такаго вала практически тотальной пропаганды редко кто устоит. Особенно от внушающих якобы доверие лиц.
Л.К.
Ну он до этой фразы дошел через три (?) прививки.
Кстати, бриты вчера отказались колоть детей 5-11 лет по причине «бессмысленности». Хоть что-то…