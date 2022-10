«Чудный сад» комментариев на просветительских порталах

«Всё не так — смотрите, как!»

Начну с примера. Есть тип реплик «всё не так — смотрите, как!» от комментаторов, создающих внезапно для себя и окружающих свою собственную теорию — немедленно после прочтения популяризирующей статьи. Мой коллега-психолог, специалист очень высокой квалификации, несколько лет назад перестал публиковаться на одном широко известном популяризаторском портале, о чем публично и объявил. Причина: разные люди, добрые и недобрые, стремились с разной степенью изысканности его поправить. Надо же доказать ему и другим, как всё обстоит на самом деле! Тема отчасти к этому располагала — каждый имеет опыт возникновения и протекания рассматривавшегося психологического процесса. Так почему бы, право, не сказать свое слово и не дать гневную отповедь автору, раз он очевидным образом ее заслуживает, а опция комментариев наличествует?

У этого исследователя очень интересные результаты, он открыл и описал новый парадоксальный психологический эффект, существование которого признано международным сообществом. Его статьи на портале тоже были очень интересными. Но у него нет ни времени, ни желания спорить на популяризаторской площадке, выдерживая личные выпады умельцев вести дискуссии там и сям. Он исследователь, умеющий хорошо популяризировать, — редкое сочетание. Но он не профессиональный боец-завсегдатай на популярных площадках. Сотрудники портала не заметили этой потери или заметили?

Опцию комментариев там в какой-то момент закрыли, и следа от прежних не осталось. Это произошло вскоре после одной полемики («после» не обязательно значит «вследствие», но здесь я верю в последнее). Некий комментатор всё убеждал и убеждал известного отечественного ученого, действуя формально корректно под его статьей, что тот выбирает такие темы в одной из естественных наук и получает там такие конкретные результаты, которые на самом деле обусловлены тем, что он, пусть и наполовину, еврей. Ничего, мол, страшного, толерантно подчеркивал комментатор, дело житейское, ученому просто стоит это признать, задуматься над этим поглубже, вот и всё. Надо отдать должное автору статьи, под которой взялись выращивать этот «чудный сад» аргументов, — он отвечал корректно и разумно. Но комментатор, узревший истинные причины, вероятно, уже давно и не устающий раскрывать глаза другим, всё гнул и гнул свою линию. Результат скорее закономерный — конкретное содержание статьи ученого я не могу вспомнить, зато помню остальное, описанное выше. В этом ли миссия популяризации? К этому ли стремился автор? К этому ли стремился комментатор? Эти вопросы подводят к следующему разделу.

Просветительская миссия и противоречащие ей комментарии

Не усваивается ли при таких комментариях, задающих довольно низкие образцы, нечто противоположное идеям просвещения? Под статьей Ольги Матвевой о вакцинах против ковида на сайте ТрВ-Наука 1 комментатор, с которым я солидаризируюсь, пишет: «Дорогая Ольга! Большое спасибо Вам и Вашей команде за отличное исследование и интересную статью. Сочувствую по поводу комментариев. К сожалению, здесь (указаны условия — А. П.) образовалось гнездо антиваксеров и ковид-диссидентов, которые регулярно комментируют все статьи, связанные с ковидом, в своем стиле. Лучше просто не обращайте на них внимание, не тратьте на них время, силы и нервы. Не кормите троллей». Читатель, желающий просвещения и практических рекомендаций в связи с ковидом, чем должен руководствоваться — выводами статьи о применимости разных вакцин или комментариями антиваксеров?

Экспликация, разъяснение реальной нацеленности разных комментариев и их содержания — тоже функция просвещения. Надо ли на время просвещения заткнуть рот искренне заблуждающимся невеждам и заодно специалистам? Затыкать рот не надо. Долг может состоять в том, чтобы не дать — на своей площадке! — орать то, что противоречит просвещению. Можно дать орать даже на своей просветительской площадке, но тогда делать трудноосуществимое — комментировать те или иные выкрики, давая им квалификацию (так делается при обучении критическому мышлению: «Вот видите, человек орет, к чему бы это? Какие аргументы он использует? А какие закрывает криком?»).

Или можно комментировать, как в футболе: «Никнейм А пошел на риторический прием такой-то. Хотя прием, по видимости, обращен против никнейма В, это — скрытый выпад в сторону никнейма С. Посмотрим, как оба откликнутся — если откликнутся. Не успели — вмешался никнейм D, только что прочитавший лишь последний комментарий, который ему откуда-то переслали, и возбудившийся от него…».

Приведу пример не столь эксцентричного комментария в жанре критического осмысления из книги Дитриха Дёрнера «Логика неудачи: стратегическое мышление в сложных ситуациях». Обратите внимание на название: в нем автор несколько дистанцировался от других — вообразим «Пять простых шагов к безусловному успеху», «Алгоритмы успешных решений на все времена (для начинающих)». Легко припомним их реальные аналоги, коим нет числа в книжных магазинах.

Итак, цитата:

«Я размышляю о факультетском собрании, тема которого (речь шла о распределении помещений) вызвала горячую схватку. Коллега А несколько жестко, почти оскорбительно, прошелся по поводу коллеги В. На это крайне резко возразил С, дружащий с В, нагрубив А. Внезапно „логика“ происшествия прояснилась для меня. А несколько грубо обошелся с В, после чего С оскорбил А. Это произвело удручающее впечатление на других участников собрания. С выглядел сверхагрессивным, в итоге — неприятным. В результате шансы С провести свое слабо обоснованное предложение резко снизились. Это могло бы удаться только при благосклонности большинства, но она была разрушена самим С. Предложение С, однако, шло вразрез с интересами А! При известной склонности С к бурным реакциям, тонко организованная и продуманная маленькая стратегическая диверсия А очень элегантно достигла своей цели! Описанное происшествие подчинено определенному, хорошо известному образцу дискуссионной стратегии („Разозли своего противника, тогда он совершит что-нибудь необдуманное!“)»2.

Этот фрагмент — просветительский пример в области социальных взаимодействий.

Взгляд психолога-конфликтолога на комментарии

Я имею представление о больших возможностях творческого диалога в комментариях и получал совершенно замечательный опыт такого обсуждения с долгосрочными неожиданными результатами. Но в условиях высокой конфликтности (это важно) растет вероятность того, что развернется не диалог, а то, что Михаил Гельфанд обозначил в одном из комментариев как «бросание какашками», призывая участников прекратить это дело. В споре, как известно, истина может не только рождаться, но и умирать. Зато он, желательно бешеный, способствует поляризации групп и их самоидентификации через противопоставление оппонентам (мы те, кто борется вот с теми). Просветители вряд ли этого хотели.

При этом следует понимать, что сохранение или отключение опции комментариев на просветительской площадке в условиях высокой конфликтности — это тот или иной выбор в контексте парадокса толерантности Карла Поппера: «неограниченная толерантность должна привести к исчезновению толерантности. Если мы безгранично толерантны даже к нетолерантным, если мы не готовы защищать толерантное общество от атак нетолерантных, толерантные будут уничтожены — и толерантность вместе с ними. <…> Таким образом, во имя толерантности следует провозгласить право не быть толерантными к нетолерантным»3 (см. также статью Джоша Джонса 4).

У меня свой взгляд на полемические комментарии, какой, вероятно, и должен быть у психолога, имеющего работы по конфликтологии5) и интересующегося темами лингвистической конфликтологии, в том числе речевой агрессией в интернет-сообществах (см., например, статью Ирины Фуфаевой6). В конфликтных ситуациях я полуавтоматически мысленно размещаю текстовые фрагменты и реплики в условной матрице с вопросами «кто написал; что написал; кому написал; кто еще, по замыслу автора, должен непременно прочитать; какие демонстрируемые и истинные цели может преследовать автор» и прочее в таком ключе (специалисты по теориям коммуникации и речевой деятельности продолжат и обогатят эти размышления).

На основе того, что я вижу, я осмелился бы порекомендовать некоторым просветительским порталам и изданиям провести профессиональное исследование под примерным названием «Различные цели, стратегии и результаты комментирования на нашей площадке». Выводы по нему можно опубликовать (если хочется, с опцией комментариев, а можно и без нее) или же просто поглядеть на данные — с удовольствием от успеха просвещения или без.

Стратегии издания, площадки по отношению к комментариям могут быть разными вплоть до противоположности. «Нож» и «Элементы.ру» дают возможность комментариев без премодерации, «Постнаука» не имеет опции комментариев (раньше имела), научно-образовательный портал «Знания» тоже не имеет, есть площадки с возможностью публикации комментариев после премодерации.

Приглашаю заинтересовавшихся ответить отдельным текстом (и не под заметкой).

Александр Поддьяков

1 Матвеева О. Бумажные и настоящие бронежилеты // ТрВ-Наука № 356 от 28.06.2022.

2 Дёрнер Д. Логика неудачи: стратегическое мышление в сложных ситуациях. М.: Смысл, 1997. С. 124–125.

3 Popper K. The Open Society and Its Enemies. Routledge, 2012. P. 581

4 Jones J. Does democracy demand the tolerance of the intolerant? Karl Popper’s paradox. March 29th, 2019.

5 Поддьяков А. Троянское обучение // Научно-образовательный энциклопедический портал «Знания»;

Поддьяков А. Атаки на семантические сети и машинное обучение: нарративы, шутки и угрозы // ТрВ-Наука № 358 от 26.07.2022.

Поддьяков А. Компликология: создание развивающих, диагностирующих и деструктивных трудностей. М., 2014.

6 Фуфаева И. Языковые средства снятия агрессии: откуда они взялись и почему не всегда работают // ТрВ-Наука № 360 от 23.08.2022.

См. также: