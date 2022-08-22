Невидимый город хурритского царства

Древний город Захику хурритского царства Миттани, находящийся на дне водохранилища на реке Тигр в Курдистане, в этом году из-за сильной засухи вновь стал доступен для археологов. Городу 3400 лет. Руины расположены в пятидесяти километрах к северу от Мосула. Раскопки пришлось проводить оперативно, пока город снова не ушел под воду. Захику обнаружили в 2018 году. Тогда был раскопан дворец и найдена табличка с названием города, а теперь найдены новые здания и около сотни клинописных табличек. Подробности рассказывает востоковед Ольга Попова, автор и ведущая блога Smart Babilonia with Olga [1].

Срочные раскопки

В конце 2021 — начале 2022 года из-за сильной засухи в Ираке из Мосульского водохранилища было спущено большое количество воды, чтобы спасти урожай. Понижение уровня воды снова открыло древнее поселение хурритов в Кемуне. Немецко-курдская археологическая группа — курдский археолог Хасан Ахмед Касим, председатель Археологической организации Курдистана, вместе с немецкими археологами Иваной Пульхиц (Фрайбургский университет) и Петером Пфельцнером (Университет Тюбингена) решила провести совместные спасательные раскопки. Работы проводились в январе и феврале этого года в сотрудничестве с Управлением древностей и наследия в Дохуке. Ученым надо было исследовать город, пока он не будет повторно затоплен. На момент проведения раскопок время затопления было не очевидно, поэтому работать приходилось срочно.

Спасательные (превентивные) раскопки — срочные раскопки с целью сохранения археологических объектов, которым угрожает уничтожение в связи со строительством, работами по обустройству территории или климатическими изменениями.

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Провести исследование на месте древнего поселения, появившегося из-под воды, было важно еще и потому, что о царстве Митанни сегодня известно меньше, чем о других ближневосточных государствах древности. Данные о Митанни происходят в основном из косвенных источников, — к сожалению, до сих пор не было найдено хурритских государственных архивов. Вот почему исследователи так спешили как можно больше всего найти, пока водохранилище вновь не наполнилось.

Царство Митанни

Государство Митанни существовало в Верхней Месопотамии в XVI–XIV веках до н. э. Мы знаем о Митанни главным образом из косвенных источников, в частности египетских. Само название государства впервые упоминается в фиванской гробнице Аменхемета, египетского чиновника начала XV века. Египтяне также называли Митанни naharin — «страной двух рек» (имеется в виду Тигр и Евфрат), а сами миттанийцы и их соседи называли страну Ханигалбат или Субарту. Хетты именовали Митанни «страной хурритов». Население страны было преимущественно хурритским.

Хурритский язык — язык хуррито-урартской языковой семьи, не имеющий современных родственников и зафиксированный клинописным письмом, тем же, каким написаны тексты на шумерском, аккадском и хеттском языках.

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Хурриты пришли на территорию Верхней Месопотамии в XVIII–XVI веках до н. э. Предполагается, что к XIV веку хурритское население, обосновавшееся там, пришло к политическому единству, к большому сожалению правителей Хеттского царства, которые претендовали на политическое господство в Сирии.

К XV веку до н. э. Митанни расширяет свое господство на запад: Алалах и Киццуватна признают себя митаннийскими вассалами. На востоке вассалом Митанни становится царство Аррапха, на территории которого были также найдены клинописные тексты этого периода.

Центр хурритского государства находился в верховьях реки Хабур. Из древних текстов нам известны имена митаннийских столиц — Вашшукканни и Таˀиду. Их расположение до сих пор неизвестно.

В какой период Митаннийское царство достигло своего расцвета, по-прежнему не до конца понятно. По нескольким письмам из египетского архива Эль-Амарны (древний Ахетатон) известно, что митаннийские цари были то врагами, то союзниками фараонов, в частности Аменхотепа III и Эхнатона, которым они посылали для замужества своих дочерей. Царство Митанни подверглось нападению хеттов и ассирийцев в XIV веке до н. э. и окончательно исчезло в XIII веке до н. э.

Археологический статус

Необычность Митанни в историографии — и, соответственно, важность проведенных зимой раскопок, — объясняется тем, что Митанни в основном задокументированы иностранными архивами: египетскими, хеттскими, ассирийскими или документами с территории вассалов митаннийского царства (из Алалаха, Терки и Эмара на западе, из Аррапхи и Курруханни на востоке). Документы из королевской канцелярии Митанни очень редки: письма из Эль-Амарны (архив Эхнатона), документы из Нузи и юридический текст, написанный в присутствии царя Митанни из Тель-Брака. Но все эти источники плохо отражают историю одной из величайших политических сил середины II тыс. до н. э.

При этом хурритская культура имела большое влияние на Ближнем Востоке, и ее следы прослеживаются далеко за пределами царства, до Центральной Сирии, Киццуватны и хеттов. В Хаттусе были найдены религиозные хеттские тексты, показывающие, что хурритская религия оказала влияние на хеттский пантеон богов, в который был включен хурритский бог грозы Тешуб, сменив хеттского Тархунта. Хурриты производили довольно своеобразную керамику: светлые геометрические, цветочные или анималистические узоры наносились на темный фон.

Археология Митанни развита слабо, отчасти из-за того, что центр царства занимал треугольник Хабура, где археологические работы начались относительно недавно. К тому же митаннийские поселения подвергались систематическому разрушению ассирийцами в XIV веке до н. э. Те части страны Митанни, которые не заселялись сразу ассирийцами и оставались пустовать, часто подвергались разрушительному воздействию воды.

Новые находки

Во время спасательных раскопок в этом году, помимо дворца, археологи обнаружили городские укрепления, высокие постройки из необожженого кирпича, на удивление хорошо сохранившиеся, и большой торговый склад. Археологам удалось составить карту города размером шесть гектаров. Наличие крупного торгового склада дало повод предположить, что город был довольно важным митаннийским торговым центром, раз там регулярно надо было хранить большое количество товаров.

Но, пожалуй, важнейшая находка — это клинописные тексты. Было найдено пять керамических сосудов, содержащих сотню клинописных табличек начала среднеассирийского периода (1363–912 годы до н. э.). В официальных отчетах археологов не указано, на каком языке тексты; судя по датировке, на ассирийском диалекте аккадского языка. Предположительно это тексты из частных архивов, которые могут дать некоторую информацию о жизни города в переходный период от митаннийского к ассирийскому владычеству.

Любопытно, что один текст был найден в глиняном конверте. Действительно, можно сказать, что в Месопотамии во II тысячелетии до н. э. существовала тайна переписки и традиция отправлять и иногда хранить тексты в конверте. На конверте обычно указывался адресат, излагалось краткое содержание документа и могла стоять печать отправителя. Насколько практика писем в конвертах была распространена, сказать сложно — конвертов сохранилось немного и их довольно сложно идентифицировать. Поэтому находка документа в конверте так важна и интересна.

Консервация

Ожидая нового подъема воды, археологи покрыли руины города брезентом и обложили камнями. Это должно защитить участок до следующего снижения уровня воды в Мосульском водохранилище. В настоящий момент древний город Захику снова находится под водой.

Ольга Попова, канд. филол. наук,

старш. научн. сотр. Института востоковедения РАН

1. tlgrm.ru/channels/@SmartBabylonia; facebook.com/SmartBabyloniaWithOlga

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