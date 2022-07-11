ТрВ № 13 (357) за 2022 г.: Регистрация гравитационных волн: астрофизический аспект

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 357 от 12 июля 2022 года в PDF
Анонс номера
Гамма-астрономия от альфы до омеги
Обширный очерк Бориса Штерна с поучительной историей в конце — стр. 5–7
Шары, матроиды, простые числа…
Объявлены лауреаты премии Филдса — стр. 7
Адепт стационарной Вселенной
Виталий Мацарский рассказывает об открытиях и заблуждениях астрофизика Томаса Голда — стр. 8
Моральные дилеммы Лео Силарда
О венгерском физике повествует Валерий Лесов — стр. 9–10
Градусник для динозавра
Юрий Угольников анализирует причуды теплокровности и холоднокровности — стр. 11
Плодотворные каникулы
Евгений Беркович — об открытии волновой механики и реакции коллег Эрвина Шрёдингера — стр. 12–15
«Мой „Самсунг“ на четырех ногах и с рогами»
Новые миниатюры Александра Мещерякова — стр. 16
По следам халявы
Лингвистическая колонка Марии Молиной — стр. 16