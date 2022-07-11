ТрВ № 13 (357) за 2022 г.: Регистрация гравитационных волн: астрофизический аспект

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 357 от 12 июля 2022 года в PDF

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Анонс номера

Гамма-астрономия от альфы до омеги

Обширный очерк Бориса Штерна с поучительной историей в конце — стр. 5–7

Шары, матроиды, простые числа…

Объявлены лауреаты премии Филдса — стр. 7

Адепт стационарной Вселенной

Виталий Мацарский рассказывает об открытиях и заблуждениях астрофизика Томаса Голда — стр. 8

Моральные дилеммы Лео Силарда

О венгерском физике повествует Валерий Лесов — стр. 9–10

Градусник для динозавра

Юрий Угольников анализирует причуды теплокровности и холоднокровности — стр. 11

Плодотворные каникулы

Евгений Беркович — об открытии волновой механики и реакции коллег Эрвина Шрёдингера — стр. 12–15

«Мой „Самсунг“ на четырех ногах и с рогами»

Новые миниатюры Александра Мещерякова — стр. 16

По следам халявы

Лингвистическая колонка Марии Молиной — стр. 16

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