ТрВ № 13 (357) за 2022 г.: Регистрация гравитационных волн: астрофизический аспект

12.07.2022 / № 357 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв и Мария Молина /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 357 от 12 июля 2022 года в PDF

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Анонс номера

Гамма-астрономия от альфы до омеги
Обширный очерк Бориса Штерна с поучительной историей в конце — стр. 5–7

Шары, матроиды, простые числа…
Объявлены лауреаты премии Филдса — стр. 7

Адепт стационарной Вселенной
Виталий Мацарский рассказывает об открытиях и заблуждениях астрофизика Томаса Голда — стр. 8

Моральные дилеммы Лео Силарда
О венгерском физике повествует Валерий Лесов — стр. 9–10

Градусник для динозавра
Юрий Угольников анализирует причуды теплокровности и холоднокровности — стр. 11

Плодотворные каникулы
Евгений Беркович — об открытии волновой механики и реакции коллег Эрвина Шрёдингера — стр. 12–15

«Мой „Самсунг“ на четырех ногах и с рогами»
Новые миниатюры Александра Мещерякова — стр. 16

По следам халявы
Лингвистическая колонка Марии Молиной — стр. 16

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