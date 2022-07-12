Математики-лауреаты

5 июля на церемонии открытия Международного математического конгресса были объявлены лауреаты Филдсовской премии:
Интервью с лауреатами и научно-популярные очерки об их работах (требующие определенной подготовки) опубликованы на сайте Международного математического союза [1], лонгриды для широкой аудитории — на сайте Quanta Magazine [2].
Лауреатом премии Лилавати за вклад в популяризацию математики стал Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова РАН, создатель проекта «Математические этюды» [3].
Церемония награждения состоялась в Хельсинки. Изначально конгресс должен был проходить в Санкт-Петербурге, однако был перенесен в онлайн-формат: научное сообщество осудило военную спецоперацию в Украине.
Кроме того, на всемирной конференции женщин-математиков было объявлено об учреждении новой математической премии имени Ольги Ладыженской. В этом году она была вручена Светлане Житомирской, уроженке Харькова, выпускнице МГУ, профессору Университета Калифорнии в Ирвине, — за вклад в спектральную теорию операторов Шрёдингера [4].
Подробнее о достижениях лауреатов читайте в следующих номерах ТрВ-Наука
1. mathunion.org/imu-awards/fields-medal/fields-medals-2022
2. quantamagazine.org/tag/2022-fields-and-abacus-medals/
3. mathunion.org/imu-awards/leelavati-prize/leelavati-prize-2022
4. 2022.worldwomeninmaths.org/OAL-prize-winner