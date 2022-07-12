Математики-лауреаты

5 июля на церемонии открытия Международного математического конгресса были объявлены лауреаты Филдсовской премии:

Украинка Марина Вязовская, профессор Федеральной политехнической школы Лозанны, — за доказательство того, что решетка Е8 обеспечивает наиболее плотную упаковку равных между собой шаров в 8-мерном пространстве, а также за вклад в решение связанных с этой темой экстремальных задач и задач интерполяции в анализе Фурье;

Француз Уго Дюминиль-Копен, профессор Женевского университета, — за решение задач вероятностной теории фазовых переходов в статистической физике, особенно в размерностях 3 и 4;

Британец Джеймс Мейнард, профессор Оксфордского университета, — за вклад в аналитическую теорию чисел, который привел к значительным достижениям в теории диофантовых приближений и в понимании структуры простых чисел;

Кореец Джун Ха, профессор Принстонского университета, — за привнесение идей теории Ходжа в комбинаторику, доказательство гипотезы Доулинга — Уилсона для геометрических решеток, доказательство гипотезы Херона — Роты — Уэлша для матроидов, развитие теории многочленов Лоренца и доказательство сильной гипотезы Мейсона.

Интервью с лауреатами и научно-популярные очерки об их работах (требующие определенной подготовки) опубликованы на сайте Международного математического союза [1], лонгриды для широкой аудитории — на сайте Quanta Magazine [2].

Лауреатом премии Лилавати за вклад в популяризацию математики стал Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова РАН, создатель проекта «Математические этюды» [3].

Церемония награждения состоялась в Хельсинки. Изначально конгресс должен был проходить в Санкт-Петербурге, однако был перенесен в онлайн-формат: научное сообщество осудило военную спецоперацию в Украине.

Кроме того, на всемирной конференции женщин-математиков было объявлено об учреждении новой математической премии имени Ольги Ладыженской. В этом году она была вручена Светлане Житомирской, уроженке Харькова, выпускнице МГУ, профессору Университета Калифорнии в Ирвине, — за вклад в спектральную теорию операторов Шрёдингера [4].

Подробнее о достижениях лауреатов читайте в следующих номерах ТрВ-Наука

1. mathunion.org/imu-awards/fields-medal/fields-medals-2022

2. quantamagazine.org/tag/2022-fields-and-abacus-medals/

3. mathunion.org/imu-awards/leelavati-prize/leelavati-prize-2022

4. 2022.worldwomeninmaths.org/OAL-prize-winner

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