ТрВ № 8 (352) за 2022 г.: Место человека во Вселенной: серия бесед с учеными

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 352 от 3 мая 2022 года в PDF

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Колыбель жизни

Борис Штерн беседует об истоках эволюции с Александром Марковым — стр. 3, 5

Ярчайшие магниты во Вселенной

Александр Муштуков — о загадках ультраярких источников рентгеновского излучения — стр. 4–5

Судьбы сотен тысяч беженцев из Украины

Светлана Ганнушкина рассказала Алексею Огнёву о работе комитета «Гражданское содействие» во время военной спецоперации — стр. 6, 16

Harmonices Mundi на фоне войны и охоты на ведьм

Очерк Александра Буфетова о трудах и днях Иоганна Кеплера — стр. 7

Тайны Красной планеты

Дайджест новостей от марсоходов и марсолетов подготовил Максим Борисов — стр. 8–9

Новая глава эйнштейнианы: из Цюриха — в Берлин

Евгений Беркович расследует подробности избрания в Прусскую академию наук — стр. 10–11

Эзопов язык Николая Радлова

Иллюстрированный очерк Павла Квартальнова — стр. 12

Паскуаль Йордан и «неарийская физика»

Виталий Мацарский излагает биографию забытого создателя квантовой механики — стр. 13

Миф о генетическом оружии

Экспертное мнение Магомеда Раджабова — стр. 14

Ямайчанки, ярославны и тулячки

Ирина Фуфаева анализирует непривычные феминитивы — стр. 15

Три тигриных волосинки в чистом спирте

Трагикомические заметки Александра Мещерякова — стр. 16

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