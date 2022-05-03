ТрВ № 8 (352) за 2022 г.: Место человека во Вселенной: серия бесед с учеными

03.05.2022 / № 352 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 352 от 3 мая 2022 года в PDF

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Анонс номера

Колыбель жизни
Борис Штерн беседует об истоках эволюции с Александром Марковым — стр. 3, 5

Ярчайшие магниты во Вселенной
Александр Муштуков — о загадках ультраярких источников рентгеновского излучения — стр. 4–5

Судьбы сотен тысяч беженцев из Украины
Светлана Ганнушкина рассказала Алексею Огнёву о работе комитета «Гражданское содействие» во время военной спецоперации — стр. 6, 16

Harmonices Mundi на фоне войны и охоты на ведьм
Очерк Александра Буфетова о трудах и днях Иоганна Кеплера — стр. 7

Тайны Красной планеты
Дайджест новостей от марсоходов и марсолетов подготовил Максим Борисов — стр. 8–9

Новая глава эйнштейнианы: из Цюриха — в Берлин
Евгений Беркович расследует подробности избрания в Прусскую академию наук — стр. 10–11

Эзопов язык Николая Радлова
Иллюстрированный очерк Павла Квартальнова стр. 12

Паскуаль Йордан и «неарийская физика»
Виталий Мацарский излагает биографию забытого создателя квантовой механики стр. 13

Миф о генетическом оружии
Экспертное мнение Магомеда Раджабова стр. 14

Ямайчанки, ярославны и тулячки
Ирина Фуфаева анализирует непривычные феминитивы стр. 15

Три тигриных волосинки в чистом спирте
Трагикомические заметки Александра Мещерякова стр. 16

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