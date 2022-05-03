ТрВ № 8 (352) за 2022 г.: Место человека во Вселенной: серия бесед с учеными

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 352 от 3 мая 2022 года в PDF
Анонс номера
Колыбель жизни
Борис Штерн беседует об истоках эволюции с Александром Марковым — стр. 3, 5
Ярчайшие магниты во Вселенной
Александр Муштуков — о загадках ультраярких источников рентгеновского излучения — стр. 4–5
Судьбы сотен тысяч беженцев из Украины
Светлана Ганнушкина рассказала Алексею Огнёву о работе комитета «Гражданское содействие» во время военной спецоперации — стр. 6, 16
Harmonices Mundi на фоне войны и охоты на ведьм
Очерк Александра Буфетова о трудах и днях Иоганна Кеплера — стр. 7
Тайны Красной планеты
Дайджест новостей от марсоходов и марсолетов подготовил Максим Борисов — стр. 8–9
Новая глава эйнштейнианы: из Цюриха — в Берлин
Евгений Беркович расследует подробности избрания в Прусскую академию наук — стр. 10–11
Эзопов язык Николая Радлова
Иллюстрированный очерк Павла Квартальнова — стр. 12
Паскуаль Йордан и «неарийская физика»
Виталий Мацарский излагает биографию забытого создателя квантовой механики — стр. 13
Миф о генетическом оружии
Экспертное мнение Магомеда Раджабова — стр. 14
Ямайчанки, ярославны и тулячки
Ирина Фуфаева анализирует непривычные феминитивы — стр. 15
Три тигриных волосинки в чистом спирте
Трагикомические заметки Александра Мещерякова — стр. 16