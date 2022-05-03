Этническое оружие: правда или миф?

От редакции: Это интервью было подготовлено одним региональным изданием, однако в последний момент снято с публикации, после чего М. О. Раджабов передал его в ТрВ-Наука с условием, что мы не будем называть газету и интервьюера, «чтобы их не подводить». Мы публикуем интервью как цельный документ без каких-либо изменений, отмечая при этом, что редакция не согласна с рядом имеющихся в тексте утверждений.

‌

После заявлений Минобороны РФ о существовании на Украине американских биолабо­раторий коллеги из федеральных СМИ нашли в зарубежных источниках доказательства обсуждения опасных биологических разработок. Оказывается, ученые Кембриджского университета еще в 2019 году предупреждали мир об угрозе «этнической бомбы». «Научные достижения не только несут нам благо, но и открыли дверь множеству новых угроз. Технологии становятся всё более изощренными… Нельзя исключать появления оружия против конкретной этнической группы на основе ее геномного профиля», — предупреждало издание The Telegraph со ссылкой на ученых CSER (исследовательский центр при Кембриджском университете, предназначенный для изучения возможных угроз на уровне вымирания, создаваемых современными или будущими технологиями).

Поделиться своим мнением на этот счет мы попросили завотделом геномной медицины НИИ ЭМ ДГМУ, руководителя направления геномных исследований Института физики ДФИЦ РАН, доцента ДГУ, члена ВОГиС канд. биол. наук Магомеда Раджабова.

— Разговоры о биологическом оружии как таковом очень даже состоятельны, — говорит Магомед Османович. — Поражающее действие подобного оружия основано в первую очередь на использовании болезнетворных свойств патогенных микроорганизмов и токсичных продуктов их жизнедеятельности. В этом случае необязательно, чтобы объектом поражения или же уничтожения был человек. С большим успехом можно его использовать против сельскохозяйственных растений и животных, для заражения продовольствия и источников воды. А разговоры об этнических или расовых бомбах на основе генетических профилей их представителей — полнейшая чепуха!

Я в курсе данных социологического опроса населения по этому вопросу. Подавляющее большинство слышало о таком оружии, многие считают возможным его создание, и каждый десятый убежден, что оно разрабатывается не только за рубежом, но и в России. О нем много пишут и журналисты, причем пишут в основном не научные журналисты. Интересно другое: откуда они черпают информацию? Это совершенно точно не из научных данных. Для того чтобы рассуждать на эту тему, нужно владеть как минимум понятийным аппаратом и элементарными знаниями по предмету обсуждения — геномике.

— То есть нельзя создать генетическое оружие против отдельной нации, народа? Я правильно вас понял?

— Создать-то его в принципе можно, только оно будет уничтожать как потенциального врага, так и агрессора. Если позволите, я продолжу свою предыдущую мысль.

— Да-да, конечно.

— Так вот, отличительной особенностью гипотетического генетического оружия по сравнению с биологическим должна быть его специфичность, способность действовать адресно, поражать лишь тех людей, у кого имеется определенный, целевой, специфичный генетический маркер. Генетическое оружие, по замыслу «авторов», должно быть этническим оружием, избирательно поражающим определенную группу людей и не трогающим остальных.

Прежде чем опровергать идею и рассуждать об эфемерности генетического оружия, выделим три термина, в которых необходимо ориентироваться:

1) геном (весь наш генетический текст, упакованный в 23 пары «книг» — хромосом);

2) сайт в геноме (определенное место в цепи ДНК — страничка в «книге» хромосом);

3) аллель (сам текст конкретной странички — сайта генома, некая генетическая особенность).

Идея генетического оружия какова? Есть геномы своих людей, а есть геномы чужих, у которых определенный аллель встречается чаще. У своих же может вовсе не встречаться. Вот и придумывается некий вирус, который заражает всех, но уничтожает только тех, у которых имеется в геноме конкретный аллель-мишень, — то есть врагов. Что нужно, чтобы эту идею воплотить в реальность? Для этого прежде всего нужно иметь тот аллель, который часто встречается у чужих (врагов), но отсутствует у своих. Если нет такого исходного расклада, то идея остается лишь идеей!

— Что, если будет найден такой аллельный вариант?

— Ну, тогда надо было бы создать вирус, который бы сканировал весь геном человека (более 6 миллиардов нуклеотидов в каждой клетке у каждого из нас) и губил бы только тех, у кого в определенной точке генома имеется определенный нуклеотид-буква-мишень. Будь это возможно, врачи бы давно вылечили всех больных с наследственными заболеваниями! Кроме того, нужно достичь такой заразности придуманного вируса-оружия, чтобы каждый зараженный человек заражал не двух-трех, а гораздо больше людей, иначе в столь тягучей ситуации, как в случае с SARS-CoV-2, процесс бы тянулся годами. И за это время успели бы придумать вакцину против вируса-оружия. Плюс к этому необходимо добиться 100-процентной эффективности действия созданного вируса, чтобы он действовал только в отношении носителей аллеля-мишени — стало быть, против врагов, но не против себя. И чтобы не могла возникнуть новая мутация на месте целевого нуклеотида-мишени, иначе генетическое оружие не будет находить врага.

— Магомед Османович, тут вы рассуждаете о гипотетическом оружии. Неужели на самом деле не имеются целевые сайты, аллели в геноме человека?

— Интуитивно многим кажется, что такие сайты должны существовать, поскольку есть генетические различия между разными народами и их можно использовать в качестве мишеней. Более того, имеются этнические различия и в реакции на болезни и на лекарства. Понимаю, имеются свойственные конкретным этносам болезни. В конце концов, по геному можно определить происхождение конкретного человека. Согласен я с тем, что генетические различия между этносами имеются, но проблема в том, что различия эти не кардинальные, а номинальные: в каждом встречаются и те и другие генетические маркеры-мишени, разница лишь в частоте их встречаемости. Нам, популяционным генетикам, это хорошо известно. Согласен также, что генофонды разных этносов по-разному предрасполагают их к течению одних и тех же болезней, однако различия в частотах заболеваемости в этносах минимальны — в основном доли процентов (не более 2–3%).

Что же касается генетических маркеров, по которым можно определить этническую принадлежность, то и они не могут быть целевой мишенью, поскольку для определения происхождения человека необходимо использовать десятки и сотни маркеров, а для «оружейного» вируса нужен только один маркер. Но по одному маркеру о происхождении человека ничего нельзя сказать. Сравнение 500 тысяч сайтов из генома каждого обследованного немца и русского показало различия лишь в 2%. Это означает, что если немцы попытаются уничтожить генетическим оружием всех русских, то неизбежно уничтожение 98% немцев! Не слишком ли дорогая цена победы?!

— Я хорошо помню, как мы в 2017 году обсуждали с вами этот вопрос, и тогда вы дали исчерпывающие разъяснения. Но тема периодически всплывает в информационной повестке страны. В чем причина?

— Да, мы с вами в прошлых беседах упоминали о биологическом оружии, использованном еще в далеком 1763 году, в период так называемого восстания Понтиака: британцы-колонисты передавали североамериканским индейцам обсемененные оспой одеяла, чтобы те укрывались от холодов, тем самым «проявляя заботу» о них.

Не знаю, обратили ли вы внимание на то, что в СМИ тема создания генетического оружия в последнее время плавно и незаметно переползает в тему создания биологического оружия вообще. Мне лично это приятно, поскольку отводится вектор необъективных и негативных подозрений от такого важного научного направления, как генетика, от уровня развития которого напрямую зависит качество жизни всего человечества и сегодня, и в будущем.

Повторюсь еще раз, обобщения в данной теме неуместны по следующей причине: биологическое оружие не является этноспецифичным и направить его против конкретной группы людей или этноса невозможно. Будут одинаково заражены и те, кто его применил, и те, против кого оно применено. Что же касается обсуждения темы генетического оружия в информационной повестке страны, то для ее подпитки причин предостаточно: расширение НАТО к нашим границам, специальная военная операция России на Украине, создание на Украине и в других республиках бывшего СССР американских биолабораторий и масса других. Хоть и 70% россиян поддерживают решение верховного главнокомандующего, абсолютно все мы находимся в состоянии напряжения и тревоги. И по поводу наших детей, которые служат в армии, и по поводу беспрецедентных санкций со стороны ряда стран во главе с США… Я понимаю, что Россия и россияне сегодня оказались в непростой психоэмоциональной и геополитической ситуации. Для изменения ситуации к лучшему потребуется определенное время. Это всё в совокупности и генерирует страхи и опасения, связанные, в том числе, с мифическим генетическим оружием.

— Напомните, пожалуйста, нашим читателям: для чего вообще нужен генетический материал? В каких целях он может быть использован?

— Генетический материал конкретного человека используется в разных целях, в частности для определения генетической истории его рода и народа, то есть для решения фундаментальных вопросов антропогенеза и этногенеза, выявления предрасположенности к сложно наследуемым фенотипам (я имею ввиду заболевания), а в случае наследственной болезни — для генетического уточнения диагноза. В криминалистике его используют с целью идентификации преступника, но никак не для создания генетического оружия. Я выражаю позицию сообщества генетиков.

— Тогда почему, на ваш взгляд, биоматериал, собранный генетиками, как правило, всегда вызывает подозрение?

— Этот вопрос не по адресу. Не уверен, что воспроизвожу дословно, но, кажется, поговорка звучит так: «Если у тебя никогда не возникает подозрения, что ты немного не в себе, по-моему, ты давно сошел с ума». Выходит, подозревают, чтобы убеждаться, что они еще в своем уме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: