Институту философии РАН навязали директора

Старейшему в нашей стране учреждению по изучению философии грозит опасность потерять роль самостоятельного центра философской мысли. Новый директор Института был назначен 20 декабря 2021 года с нарушением многих процедур.

Вместо избранного уже год назад коллективом института академика А.В.Смирнова Министерство образования и науки назначило на должность директора кандидата философских наук А.В.Черняева. Это решение министерства не было согласовано с Российской академии наук: сообщается, что президент РАН А.М.Сергеев узнал о скандальном решении министра из внешних источников. Как сказано в опубликованном на сайте ИФ РАН заявлении ученого совета, кандидатура А.В.Смирнова, прошедшая все процедуры согласования, не была утверждена полпредом президента РФ по ЦФО.

Коллектив ИФ РАН выразил решительный протест против действий министерства. Особое возмущение сотрудников вызвало публичное выступление Черняева на заседании Зиновьевского клуба 29.11.2021, в котором он осудил деятельность института и выдвинул против него идеологические обвинения. Члены ученого совета института заявили о своем несогласии с решением министерства и призвали чиновников пересмотреть преданный огласке в СМИ указ.

Скандальному решению Минобра предшествовала инициированная рядом одиозных СМИ кампания против института, его руководства и ведущих сотрудников. Накануне в Cеть попали скандальные высказывания А.В.Черняева, оспаривающие целесообразность сохранения культурного и религиозного многообразия России.

А.В.Бабанов,

канд. филос. наук,

руководитель отдела подготовки рукописей к изданию Института философии РАН

Заявление ученого совета Института философии РАН в связи с назначением временно исполняющего обязанности директора института

Ученый совет Института философии РАН при поддержке научного коллектива выражает категорическое несогласие с назначением на должность ВРИО директора института А.В.Черняева.

Ученый совет выражает полное доверие академику А.В.Смирнову как руководителю и ученому (см. приложение № 1). Он был избран в 2015 году и после пяти лет успешной работы, в течение которых институт вошел в первую категорию, подтвердив статус мирового лидера в социально-гуманитарных науках, был вновь избран на эту должность в полном соответствии с нормами закона и регламента, пройдя согласования с кадровыми комиссиями РАН и Совета по науке при Президенте РФ. Он был назначен ВРИО директора с 22 декабря 2020 года. По истечении 45 дней, согласно пп. 3, 4, 6 и 9 Указа президента РФ от 20.03.2017 г. № 120 избранный кандидат также считается автоматически согласованным Полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе. Однако академик А.В.Смирнов продолжал оставаться ВРИО директора вплоть до декабря 2021 года. В ноябре 2021 года министерство начало подготовку пакета документов для назначения А.В.Смирнова ВРИО директора Института философии РАН с 22 декабря 2021 года сроком на год. Подготовка документов, сначала оперативно продвигавшаяся, была неожиданно прервана 30 ноября 2021 года министерством со ссылкой на несогласование без объяснения причин, по истечении всех разумных сроков и вплотную к окончанию его полномочий в качестве ВРИО директора. В итоге в самый последний момент (то есть буквально в последний день) на должность ВРИО директора совершенно неожиданно для всех в нарушение норм административной и научной этики был назначен кандидат философских наук А.В.Черняев – в этом качестве нигде публично не обсуждавшийся и ни в коей мере не располагающий научным и административным авторитетом, минимально необходимым для этой ответственной должности. Назначение было проведено спешно, без обязательно предусмотренного процедурой согласования с РАН и в полной тайне от института. Как сказано в приказе, основанием данного назначения является личное заявление ведущего научного сотрудника А.В.Черняева.

Ранее А.В.Черняев потерял должность заместителя директора института, а затем был снят с должности руководителя сектора истории русской философии, доказав свою неспособность к административной работе в научном коллективе. Перед этим он по правилам института автоматически баллотировался в состав ученого совета как заведующий сектором, однако не прошел в него в результате тайного голосования общего собрания научных сотрудников. После столь впечатляющих репутационных и статусных потерь А.В.Черняев включился в кампанию по дискредитации института в целом и в особенности его руководства. Центром этой кампании является ресурс «Царьград» (см. приложение № 2).

Кампания против Института философии РАН построена на ложных идеологических и политических обвинениях в адрес академической структуры и конкретных лиц, к политике вовсе не имеющих никакого отношения. Ряд выступлений А.В.Черняева был довольно быстро им же удален из Сети во избежание публичных разоблачений. Данное назначение в институт с сильными академическими традициями, высококвалифицированным составом (88 докторов наук, 6 членов РАН) в качестве ВРИО директора кандидата наук без имени в научном мире и какой-либо поддержки в коллективе уже вызвало широкий общественный резонанс. Этот резонанс, без всякого сомнения, будет расти по мере деятельности нового назначенца, а также по мере публичных аналитических исследований всех обстоятельств и скрытых пружин данной отнюдь не только кадровой интриги.

В связи с вышеизложенным просим вышестоящие инстанции пересмотреть столь странное назначение. Это было бы лучшим продолжением конструктивного сотрудничества ученых и структур управления, построенного на взаимопонимании, доверии и взаимном уважении.

Также просим российскую научную общественность, независимую аналитику и СМИ поддержать Институт философии РАН в этой одиозной и беспрецедентной для академического сообщества ситуации. Считаем, что принципом разрешения подобных коллизий должна быть максимальная публичность.

Ученый совет Института философии РАН в расширенном составе

Научный руководитель Института философии РАН академик РАН А.А.Гусейнов

22 декабря 2021 года

iphras.ru/22_12_2021.htm



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