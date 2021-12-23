Ситуация вокруг Института философии РАН

Институт философии РАН оказался в возмутительной ситуации, которая не только ставит под угрозу само его существование в качестве научной площадки, но и неминуемо подводит к вопросу о репутации отечественной академии (в самом широком смысле) и ее месте в современном российском обществе. Но сначала восстановим хронологию событий.

Еще в декабре 2020 года и весной-летом 2021 года наблюдались информационные атаки на Институт философии РАН, которые, однако, в силу своей очевидной абсурдности не вызвали ощущение опасности и были просто проигнорированы. Сначала на радио «Аврора» в откровенно агрессивной форме прозвучали обвинения в том, что институт реабилитирует нацизм(!), да и вообще, дескать, недостаточно отчетливо и однозначно выражает свою идеологическую позицию. Вот в сталинские времена, ностальгически сетовали участники этой замечательной радиопередачи, гуманитарная наука не позволяла себе отрываться от практических задач социалистического строительства. Строительство уже давно приобрело противоположный социально-экономический характер, но желание заставить всех без исключения ходить строем и желательно под бодрые песни в некоторых, похоже, неистребимо. Академики, члены-корреспонденты, доктора наук должны на самом деле не наукой заниматься, а «рисовать светлую мечту, светлое будущее», ну а кандидаты наук, по-видимому, подносить как можно более яркие краски — до большего пока не доросли. Хотя нет – один, похоже, дорос, но об этом чуть ниже.

Уже в апреле-июне последовали наветы со стороны небезызвестного «Царьграда»: институт, видите ли, захвачен адептами Ходорковского и последовательно разрушает традиционные российские ценности. Любопытно, а знает ли г-н Ходорковский, что тут, оказывается, обнаружили целую то ли масонскую ложу, то ли секту его имени?

21 декабря этого года истекали полномочия временно исполняющего обязанности директора Института философии академика-секретаря Отделения общественных наук РАН А.В.Смирнова, выбранного в 2020 году трудовым коллективом на второй срок и прошедшего все установленные законом согласования с Президиумом РАН и комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Но 30 ноября стало известно, что Минобрнауки, скажем так, не в состоянии его ни утвердить наконец в должности, ни продлить полномочия «врио». Попытки прояснить ситуацию ни к чему не привели. Понимая, что налицо серьезный кризис, ученый совет обратился к президенту Российской Федерации с просьбой посодействовать в его разрешении. Оставшиеся, однако, до 21 декабря дни не шли, а летели. На «Царьграде» в середине декабря появился еще один навет, определяющий институт как «центр разрушения России». В качестве источника финансирования теперь указывались структуры Сороса: видимо, у г-на Ходорковского, по информации автора доноса, закончились деньги. В этом, как и во всех упомянутых выше случаях, из сложной и многогранной внутренней жизни института выдирались отдельные факты, а их подача осуществлялась в откровенно лживой манере.

А тем временем события продолжали развиваться: к травле института подключился один из его сотрудников – А.В.Черняев, прямо и публично обвинивший его в том, что он, мол, является штаб-квартирой вторжения западной идеологии в Россию. Любой, кто не поленится посмотреть монографии, сборники, научные журналы, выпускаемые институтом, без труда убедится, что исследования западной философской мысли занимают в его научной жизни не большую долю, чем исследования античности, Средневековья, восточных философий, отечественной интеллектуальной традиции. То, что сам институт, как и любая академическая площадка или экспертное сообщество, всегда считал своей заслугой — всесторонний и объективный анализ своего предмета исследований (в данном случае философии во всем ее многообразии, в ее прошлом и настоящем) — в изложении г-на Черняева превратилось в государственное преступление. Долой науку – особенно западную! – да здравствует идеология! Вещь, допустим, тоже нужная, но зачем превращать академический институт в центр производства идеологем, если существует целый ряд институций, претендующих на эту роль и так или иначе ее исполняющих, совершенно непонятно. Ну а цена, которую государство обычно платит за отказ от независимых от господствующей идеологии исследований, известна. Подобную историю с гуманитарными науками мы уже проходили, и чем всё закончилось, думается, напоминать не нужно.

Отношения кандидата философских наук А.В.Черняева с Институтом философии имеют свою историю. Ее невозможно не упомянуть – иначе непонятна резкая реакция коллектива института. Будучи в свое время заместителем директора и одновременно руководителем сектора истории русской философии, г-н Черняев не только был освобожден от этих должностей в 2020–2021 гг., но в феврале 2021 года еще и не был избран в ученый совет, хотя на тот момент оставался руководителем структурного подразделения – случай не только беспрецедентный, но и лучше всего остального демонстрирующий отношение научного коллектива к его персоне. В этом контексте естественной кажется реакция института на неожиданно последовавшее 20 декабря назначение нового руководителя – А.В.Черняева. Назначение было проведено втихую, без каких-либо согласований с Институтом философии и РАН, без предоставления всех положенных в таком случае документов. Учитывая давнюю историю отношений этого человека с трудовым коллективом и сам способ его назначения, эта ситуация не могла быть воспринята иначе, чем откровенное унижение и оскорбление нескольких сотен научных сотрудников института и всего академического сообщества в целом. 22 декабря ученый совет института, прошедший в расширенном составе, единогласно принял «Заявление в связи с назначением врио директора института», выражающее категорическое несогласие с принятым решением. Речь идет не только о грубейшем нарушении академических прав и свобод, без которых немыслимо существование науки, но и о вызове, который действия известных и неизвестных лиц фактически бросают правовому порядку, установленному соответствующим федеральным законом, указом президента РФ от 20.03.2017 № 120 и нормативно-правовыми актами РАН. Хочется верить, что в самом скором времени придет отчетливое понимание, что цена этой «кадровой интриги» для всех слишком высока, чтобы ее платить.

В.В.Сидорин,

канд. филос. наук, науч. сотр.,

руководитель сектора истории русской философии Института философии РАН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: