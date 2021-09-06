ТрВ № 18 (337) за 2021 г.: Глупеет ли человечество?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 337 от 6 сентября 2021 года в PDF
Анонс номера
В поисках «национальной идеи»
Академик Евгений Александров предлагает за основу государственной идеологии взять науку — стр. 4
ГКЧП и Ленинградский союз ученых
Лев Боркин вспоминает о событиях 30-летней давности — стр. 6
Что мы делали этим летом
Своими воспоминаниями о научном лете делятся Анна Дыбо, Елизавета Бонч-Осмоловская и Михаил Кацнельсон — стр. 7, 11
Палеоискусство под открытым небом
О проблемах изучения и сохранения петроглифов Ольга Орлова беседует с Еленой Левановой — стр. 10–11
Чудеса на Первом канале
Николай Розанов об экстрасенсах на телевидении — стр. 11
Эренфест и его учителя
Евгений Беркович об удивительном физике Пауле Эренфесте — стр. 12
Антропный принцип, Григорий Идлис и философия Эверетта
Павел Амнуэль о перекличке советских и западных астрономов — стр. 13
Геннадий Кузовкин «… Появление повести казалось в те дни невероятным…»
К 75-летию публикации знаменитой повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» — стр. 14–15