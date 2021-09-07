ГКЧП и Ленинградский союз ученых

Практически все бумажные и электронные СМИ, включая главные каналы телевидения, много времени уделили 30-летнему «юбилею» так называемого «августовского переворота». 18 августа 1991 года в Мос­кве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) из 8 высоких должностных лиц Советского Союза, включая вице-президента и премьер-министра страны, а также руководителей силовых ведомств. 19 августа было объявлено чрезвычайное положение, по телевидению беспрерывно транслировали балет «Лебединое озеро», М. С. Горбачёв был изолирован на президентской даче в Форосе в Крыму, а в Москву ввели войска. Приостанавливалась деятельность партий и общественных организаций, «препятствующих нормализации обстановки», вводился запрет на собрания, демонстрации и забастовки, было предписано установить контроль над СМИ через специально создаваемый орган при ГКЧП.

Позицию ГКЧП, формально направленную против развала СССР и разрушения экономики, первоначально поддержало руководство многих советских республик, включая Грузию, компартии республик Прибалтики, а также писатель А. А. Проханов и лидер ЛДПР В. В. Жириновский. Одновременно против ГКЧП выступило руководство России во главе с президентом РСФСР Б. Н. Ельциным, а также политические силы и народные массы, поддерживающие его. Главным штабом оппозиции стал Верховный Совет РСФСР (так называемый Белый дом).

Современные российские СМИ, подробно рассказывая о трагических событиях 30-летней давности, освещали главным образом то, что происходило в столице СССР и в Форосе. А что было в городе на Неве?

В 4 часа утра 19 августа в Ленинграде и прилегающих районах также было объявлено чрезвычайное положение и образована соответствующая комиссия. Об этом в 10 часов по местному радио и телевидению объявил командующий войсками Ленинградского военного округа, комендант города генерал-полковник В. Н. Самсонов. Сразу же в 10 часов на Исаакиевской площади у Мариинского дворца, где находился Ленсовет, начался стихийный митинг в поддержку Ленсовета, мэра А. А. Собчака и Б. Н. Ельцина. В этом митинге приняли участие многие члены Ленинградского союза ученых (ЛСУ).

На экстренном заседании президиума Ленсовета очень популярная тогда М. Е. Салье1, народный депутат России и Ленсовета, назвала случившееся военным переворотом. Она призвала сформировать штаб для сохранения законной власти на местах, начать организацию всеобщей политической стачки, заявив, что только в рабочих коллективах можно получить поддержку. Однако этот марксистский призыв доктора геолого-минералогических наук, в квартире которой на столе стоял выразительный портрет В.И Ленина, оказался не совсем точен.

Политически весьма активно в протестах против ГКЧП в Ленинграде выступила именно городская интеллигенция (научные сотрудники, преподаватели, инженеры и т. д.), составлявшая тогда весьма значительную часть жителей (электората, как потом стали выражаться циничные политтехнологи). Прошедшая в тот же день сессия Ленсовета отказалась признать ГКЧП и вводить чрезвычайное положение и поддержала президента России.

Благодаря умелым переговорам городского руководства Витебская дивизия ВДВ КГБ СССР и Псковская дивизия МО СССР, направленные в Ленинград, в 5 часов утра остановились в 70 км. Таким образом, в отличие от Москвы, войска в город не вошли.

На следующий день, 20 августа, в 10 часов на Дворцовой площади начался огромный митинг, заполнивший всё большое пространство. Число участников оценивали от 300 до 400 тысяч. С пламенной речью выступил руководитель города А. А. Собчак, вернувшийся из Москвы, а также, но с меньшей экспрессией, весьма уважаемый в городе и стране академик Д. С. Лихачёв, другие известные лица. Военные пообещали, что армия вмешиваться не будет. В этом наиболее массовом в истории города митинге также участвовали многие члены ЛСУ.

Меры, объявленные местной комиссией по чрезвычайному положению, включали ограничение и запрет на использование множительной техники, а также радио-, телепередающей аппаратуры, видеозаписывающей техники, изъятие звукозаписывающих, усиливающих технических средств, а также установление контроля за средствами массовой информации. В городе возникали самые разные слухи, а заявления противников ГКЧП в Москве 19 августа в газеты, радио и телевидение не пропускались цензурой.

Ленинградские газеты, не принявшие московского «путча», решили совместно выпускать информационное издание для жителей. В первую очередь было решено как можно шире распространить листовку с заявлением Б. Н. Ельцина. Однако в государственных учреждениях были опечатаны копировальные аппараты («ксероксы»), которых в то время было не так уж и много. Это коснулось и Ленинградского научного центра АН СССР, в котором располагался офис ЛСУ. Однако, поскольку мы формально не входили в структуру ЛНЦ и были зарегистрированы как городская общественная организация (вне АН СССР), то нас эта процедура миновала. Необходимо было как-то заполнить возникший дефицит сведений о борьбе с ГКЧП.

Один из тогдашних руководителей ЛСУ Н. Б. Вахтин2 сумел дома по западному радио не только услышать выступление Б. Н. Ельцина в Москве, но и записать соответствующее заявление, в котором действия ГКЧП были объявлены незаконными. Подготовив листовку с этим текстом и зная, что компьютер и ксерокс в офисе ЛСУ не были опечатаны, Н. Б. Вахтин вместе с другими членами нашего союза организовал массовое копирование листовок, а также информационных материалов, предоставляемых журналистами из городских оппозиционно настроенных газет. Была создана целая цепочка из сразу же откликнувшихся коллег, которые по условному сигналу приходили в офис с пачками чистой бумаги, а уходили с пачками отпечатанных листовок, затем распространявшихся в городе. В следующие дни стали выходить газеты, не боявшиеся цензуры.

21 августа, как известно, «путч» закончился, 22 августа члены ГКЧП были арестованы.

Впоследствии ряд наиболее активных 19–21 августа членов ЛСУ был отмечен памятными грамотами.

Активное поведение членов ЛСУ было вполне естественно и получило поддержку со стороны коллег. Наша организация создавалась на основе ленинградской группы сотрудников академических институтов, которые боролись за избрание академика А. Д. Сахарова3 в народные депутаты от АН СССР в 1989 году. Как известно, сотрудничество ученых из разных институтов и городов СССР и умелое выстраивание тактики и стратегии помогло тогда достичь этой цели. После этого 28 октября того же года было решено создать Ленинградский союз ученых, юридически независимый, но взявший на себя функции регионального отделения Союза ученых СССР, который после развала СССР исчез. 24 сентября 1991 года ЛСУ был переименован в Санкт-Петербургский (СПбСУ).

Членами ЛСУ были многие известные уже тогда или ставшие знаменитыми потом ученые и общественные деятели. Среди них — зав. кафедрой хозяйственного права Ленинградского университета профессор А. А. Собчак (1937–2000), сотрудники которого помогали составить первый Устав ЛСУ, академики филолог Д. С. Лихачёв (1906–1999) и физик Ж. И. Алфёров (1930–2019, Нобелевская премия 2000), этнограф Г. В. Старовойтова (1946–1998), экономисты А. Л. Кудрин и А. Б. Чубайс, а также многие другие.

ЛСУ имел определенный вес в городе. Многие наши члены были избраны депутатами городского совета, где мы имели влияние, по крайней мере, в трех комиссиях, особенно по науке и высшей школе. В 1994 году стали одним из учредителей Европейского университета в Санкт-Петербурге. По нашему предложению Ж. И. Алфёров (2001) и математик акад. Л. Д. Фаддеев (2010) были избраны почетными гражданами Санкт-Петербурга. Мы также участвовали в политике в области науки на федеральном уровне, в частности выступали за реформирование, но против развала Академии наук, содействовали установлению контактов между РФФИ 4 и Национальным научным фондом США, препятствовали юридическому приравниванию массовых рассылок из персональных компьютеров к СМИ, которые надо было бы официально регистрировать, инициировали поправку в законодательство, позволившую получать государственные гранты негосударственным организациям и многое другое.5

Если вернуться на 30 лет назад, то после провала ГКЧП в СССР начались бурные политические процессы, жесткое соперничество руководства советских республик с союзным центром, где тон задавала РСФСР во главе с Б. Н. Ельциным. В результате борьбы за власть победила номенклатура второго эшелона. 8 декабря 1991 года руководители России, Украины и Белоруссии подписали печально знаменитое Беловежское соглашение. 12 декабря Верховный Совет РСФСР ратифицировал это соглашение и денонсировал Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года.

Таким образом, российские народные депутаты разного политического толка, от демократов до коммунистов, не попавшие в свое время в парламент СССР, объявив о независимости России от «центра», т. е. по факту от самой себя, уничтожили огромную страну, существовавшую несколько столетий под названием Российской империи и Советского Союза.6 Последствия этого катастрофического политического решения ощущаются до сих пор в событиях на Украине и Кавказе.

А что народ и, в частности, ученые? Люди искренне верили в то, что после краха ГКЧП и упразднения власти коммунистов в стране настанет время справедливости, честности и равноправия. Получилось же всё ровно наоборот. Разрушение страны, экономическая и иная разруха, обнищание, массовая эмиграция, коррумпированная власть, алчный российский капитализм, заинтересованный лишь в получении прибыли, неизбежно привели к архаизации и деградации общества, падению уровня его научной грамотности и резкому снижению доли социально активной, позитивно пассионарной части населения, бо́льшая часть которого занята или выживанием, или потреблением (в зависимости от количества денег).

В новой постсоветской России расходы на науку в 1992 году упали в 15–20 раз по сравнению с СССР, наука перестала быть престижной. Слова о ее реформе стали вызывать у ученых лишь раздражение. Необычайно разрослась нагловатая бюрократия, командующая покорными исследователями. Ныне атомизированное научное сообщество внутри себя продолжает ворчать, но публично преимущественно безмолвствует, будучи, увы, неспособно создать действенную всероссийскую организацию, которая выражала бы его интересы и защищала бы отечественную науку от произвола чиновников. Многие предпочитают решать возникающие общие проблемы в личном порядке и не стремятся к солидарности. Но есть и островки оптимизма, а главное, у части людей всё еще осталась неуемная тяга к постижению истины и желание сделать что-нибудь полезное для общества. На том и стоим!

Лев Боркин, почетный председатель правления

Санкт-Петербургского союза ученых

1 Салье Марина Евгеньевна (1934–2012), прозванная ленинградской «Пассионарией», один из руководителей Народного фронта (1989–1990), председатель Свободной демократической партии России (1990–2001), член Партии народной свободы (2011–2012), народный депутат России (1990–1993), участница Конституционного совещания (1993), член ЛСУ (СПбСУ).

2 Вахтин Николай Борисович (род. 1950) — социолингвист, докт. филол. наук (1992), ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге (2003–2009, 2017–2018), член-корр. РАН (2016), один из создателей ЛСУ.

3 В 1996 году по инициативе СПбСУ, поддержанной А.А. Собчаком, небольшая безымянная площадь между Санкт-Петербургским университетом и Библиотекой Российской академии наук была названа именем академика А.Д. Сахарова. Символично, что именно в этой части Васильевского острова в Санкт-Петербурге возникла российская наука (недалеко находится здание Кунсткамеры). В 2003 году на этой площади был уставлен памятник А.Д. Сахарову.

4 Российский фонд фундаментальных исследований создан Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 27 апреля 1992 года № 426. В настоящее время в связи с административной реформой, объявленной премьер-министром М. В. Мишустиным 23 ноября 2020 года, осуществляется ликвидация РФФИ путем слияния с Российским научным фондом.

5 Подробнее см.: Боркин Л. Я., Раскин Д. И. 30 лет Санкт-Петербургскому союзу ученых. Хроника событий 1989–2019. СПб.: Европейский Дом, 2019, 55 с.

6 Начало этому умопомрачительному процессу было положено 12 июня 1990 года, когда Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР. С 1992 года и до сих пор этот день отмечается как один из главных праздников страны, как День независимости России (День России).

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