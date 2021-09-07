Чудеса на Первом канале

В 2021 году Первый канал дважды показал в популярной программе «Сегодня вечером» передачу с заголовком «Ванга: „Придет время чудес…“» [1]. В передаче участвовали преимущественно близкие Ванге люди и журналисты, что привело, мягко говоря, к односторонней картине деятельности обсуждаемого персонажа.

Насколько можно понять, преобладающим в передаче суждением о механизме «прорицаний» Ванги была ее связь с космосом и с миром мертвых. Упоминалось, что эпидемия коронавируса вызвана якобы взрывом кометы или метеорита, распылившего вирусы над Китаем. Космическую тему, видимо, можно признать важным вкладом в пропаганду спиритизма, столь ярко описанного Л. Н. Толстым в комедии «Плоды просвещения» (1889). К сожалению, участники передачи проигнорировали представленное Л. Н. Толстым разоблачение этих спиритических чудес.

Неупомянутые в передаче факты дают совершенно иную трактовку «успехов» и популярности Ванги. Как фактически признавали и участники передачи [1], ее деятельность курировалась болгарскими властями. После их санкции зарегистрированные желающие попасть к Ванге должны были, как правило, ожидать этого посещения около недели — вполне достаточный срок для сбора информации о них. Показательно в этом отношении свидетельство известного советского журналиста и дипломата Александра Евгеньевича Бовина [2]. Во время такого недельного ожидания люди, помогавшие устроить встречу с Вангой, предложили ему сходить в баню. По совету известного разоблачителя «экстрасенсов» Юрия Гавриловича Горного (Яшкова), перед посещением бани А. Е. Бовин заклеил часть мошонки пластырем. И на приеме Ванга «предсказала», что серьезные проблемы с репродуктивными органами не позволят ему создать полноценную семью.

Впрочем, не все «предсказания» Ванги обязаны агентурной сети. Примером самовольного (ввиду несуразности) предсказания представляется пророчество о вводе войск СССР в Чили в 1973 году [2]. Нельзя не признать, что некоторые предсказания Ванги сбылись, но это либо из-за их общей туманности, либо банальности, либо благодаря случайным совпадениям. Более полный разбор приемов различных «экстрасенсов» можно найти в публикациях журнала «Наука и жизнь» [3] и в выпусках сборника Комиссии РАН по борьбе с лженаукой «В защиту науки» [4, 5].

Если горничная Таня у Л. Н. Толстого обманывала легковерных господ «в благородных целях», то этого нельзя сказать о мотивах организаторов данной передачи. Вряд ли нужно объяснять, что засилье мис­тицизма и суеверий наносит колоссальный ущерб интеллектуальному здоровью нации, ведет к ее оболваниванию. Представляется недопустимым, чтобы федеральный телеканал, получающий громадные финансовые дотации за счет средств налогоплательщиков, выступал как пропагандист подобных воззрений. И очень жаль, что такой талантливый артист, как Максим Галкин, принял в этом деятельное участие.

Николай Розанов, чл.‑ корр. РАН,

член комиссии РАН по борьбе с лженаукой

1. 1tv.ru/shows/segodnya-vecherom/vypuski/vanga-pridet-vremya-chudes-segodnya-vecherom-vypusk-ot-31-01-2021

2. zen.yandex.ru/media/id/5c1e04f8e69ca200aa48df39/vanga-ne-sdelala-ni-odnogo-predskazaniia-razoblachil-ee-obychnyi-plastyr-5c9dc1b44b325300b32567b9

3. Руденко Б. Феномен Юрия Горного. Ч. 1–4. «Наука и жизнь», № 1–4 (2004).

4. Китаев Н. Н. Болгарская прорицательница Ванга как характерный пример несостоятельности «криминалистических экстрасенсов». В защиту науки, № 6, 2009, с. 105–118.

5. Горный Ю. Мистификации нашего столетия. Вольф Мессинг, В. В. Шерешевский, Роза Кулешова, Нинель Кулагина, Ванга, Чумак, Кашпировский, Лонго, Ури Геллер и другие… В защиту науки, № 9, 2011, с. 115– 122.

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